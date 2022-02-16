«Выгоревший настоящий мужик-бухгалтер». Почему бухгалтерам нужна психологическая помощь

Один из участников форума «Клерка» — по профессии бухгалтер, мужчина 39 лет, обратился к нашему сообществу, с тем что у него, по всей видимости, «эмоциональнее выгорание» на почве травли на первой работе. Это привело к нарушению сна: пробуждение каждый 1,5 часа, итоговый сон длился менее 4 часов ночью подряд несколько дней. К этому добавились сильнее волнение, которое приводило к «сильному сердцебиению в груди» и учащенного дыханию.

Далее — потеря сна, попадание в больницу, боязнь темным помещений в производственных помещений. Невозможность сосредоточится и быть внимательным, запоминать большое количество информацию, симптомы, похожие на панические атаки.

А дальше больше: сон в течение 2 месяцев не более 1 часа в сутки, что приводит у большинства людей к необратимым последствие в организме. Перманентный стресс уничтожал остатки психологического здоровья. Это привело к повторной потере работы. И самое опасное то, что человек потерял веру в себя и свои силы, неверие в свои способности, фактически речь шла о депрессии.

Обсуждение получилось очень бурным (на сегодняшний момент 3,3 тыс. просмотров), большинство участников форума пытались помочь «житейским советом», но были те, кто говорили о «настоящем мужике», выражались саркастически и фактически подтверждали его самодиагноз деперсонализации или «синдром самозванца», т.е. что он в принципе не бухгалтер и никогда не справится.

Синдромом самозванца называется такое явление, когда человек абсолютно не верит в свои силы, более того он убежден, что он неспособен, не имеет право на успех, фактически в базисе лежат так называемые иррациональнее (ограничивающие) убеждений и мысли-вирусы. Даже если человек достигает даже малого успеха, он полагает, что он этого «не достоин» или что это вышло случайно или с помощью обмана.

В ситуации психологического кризиса ни в коем случае такого делать нельзя, при стрессе человек нуждается в поддержке и в том, чтобы его выслушали. Только потом можно девать рекомендации, связанные с деятельностью, при чем это делается в мягкой форме, не публично и строго индивидуально.

Мне пришлось писать большое комментарий с конкретными рекомендациями, но я до сих пор не знаю, что стало с этим человеком. Надеюсь, что он справился и у него всё хорошо.

Большое количество просмотров и активное обсуждение говорит о том, что тема «эмоционального выгорания» или профессионального выгорания актуальна и важна для участников форума.

Сразу оговорюсь, что понятие эмоционального выгорания шире, нежели чем понятие профессионального выгорания. Тем не менее, мы сосредоточимся на профессиональном выгорании, которое вызывается интенсивной работой и психологическим давлением на работе. Т.е. профессиональное выгорание — это один из видов эмоционального выгорания, в публикациях на эту темы пока мы будем употреблять понятия «эмоциональное выгорание» и «профессиональное выгорание» как синонимы.

Мы договорились с редакцией «Клерка» о серии статей, потому что тема обширная и соприкасается с другими важными темами.

Как это касается лично вас?

Во-первых, «выгоранию» подвержены все сотрудники, раньше (всего 20 лет назад) считалось, что выгоранию подведены только люди помогающих профессий, сопряженных с большим количеством стрессорных ситуаций или интенсивных контактов: психологи, преподаватели, врачи, консультанты, полицейские, операторы и т.п.

Сейчас считается, что этому «недугу» подведены все, даже те, кто мало общается. К выгоранию может привести большой объем рутинной работы, интенсивное общение, либо наоборот длительное отсутствие общения. Любой менеджер, юрист, бухгалтер, офисный работник и даже рабочий на производстве может эмоционально выгореть.

Последствия выгорания для каждого свои и зависят от многих факторов, в том числе от особенностей психики, например, от темперамента (больше меланхолики и холерики, меньше: сангвиники и флегматики) или же от среды, в которой живет и работает человек и режима дня. Наиболее подвержены эмоциональному выгоранию «сверхчувствительные люди», они, также являются часто жертвами психологическое манипуляции и агрессии. По статистике их примерно 15% от всего населения.

Во-вторых, работа бухгалтера, связанная с большим объемом перерабатываемой информации в документах, в компьютерах, общением с большим количеством людей, в том числе с авторитетными личностями и также бухгалтер подвергается внешним стрессам — все это вполне может привести к «выгоранию», если не делать профилактики, грамотно не отдыхать и вести правильный образ жизни, это может стать уже медицинской проблемой.

В-третьих, одним из самых мощных факторов препятствия выгоранию является грамотный самоменеджмент. Изучение вопроса выгорания и различных его аспектов поможет вам вовремя справиться самому или обратиться к специалистам: психологам-консультантам или клиническим психологам и/или психиатрам, психотерапевтам. Изучение успешных кейсов выхода из кризисных ситуаций выгорания показывают, что практически в 100% случаев очень важны вы сами с вашим отношением (позитивными убеждениями и установками) к этому вопросу и к своему здоровью, в том числе осознания своего уровня психологического благополучия.

В-четвертых, в настоящее время социальные изменения в обществе: пандемия, рост информации и особенно негативной в геометрической прогрессии, социально-экономические и политические кризисы, ухудшение климата, окружающей среды, вооруженные конфликты, войны, угроза терроризма, этическая и религиозная нетерпимость, перенаселении Земли в некоторых местах приводят к росту психологической нагрузки. ВОЗ и сама ООН заявляют о том, что инфодемия (негативное освещении перспектив распространения и последствий вирусной инфекции) опасней самой пандемии.

Мы, как специалисты, обязаны заботиться о себе и об окружающих с тем, чтобы снизить стрессы, помогать людям в кризисных ситуациях, выявлять и не допускать распространения недостоверной информации. Сделать это без профессиональной информации, самообразования невозможно. ООН в понятие здоровья включило психологическое благополучие и поставило этот фактор на первое место, это не случайно, это результат масштабных научных исследований.

Наконец, в-пятых, для меня и редакции будут большим плюсом и показателем качества и ваше стремление заботы о своем здоровье, если все вы, уважаемые участники сообщества «Клерк.ру», будете активно обсуждать наши статьи, задавать вопросы, ругать и хвалить нас, приводить собственные примеры, выделять наиболее важные для вас части текста и вопросы. Особенно мы приветствуем конструктивную обратную связь. Прошу высказать ваше мнение, оно очень ценно для нас.

Масштаб бедствия: от карси, голаосы, квароса до инфарктов с инсультами

Азиатская и восточные культуры поощряют усердный труд. В Японии есть специальное слово, обозначающее смерть от переработок — «кароси». Эта проблема характерна для азиатских стран, в Японии эти смерти стали эпидемией, что заставило правительство страны начать планомерную борьбу с переработками. Специалисты в настоящее время наблюдают постепенное выправление ситуации в Японии.

Однако история вопроса выглядит несмотря на все усилия неутешительно. Японская газета Japan Times сообщала, что власти стали уделять повышенное внимание проблеме переутомления населения из-за внеурочных часов работы после того, как в 2015 году покончила с собой сотрудница рекламного агентства Dentsu. В 2016 году выяснилось, что причиной самоубийства стала переработка — японка провела на работе 105 часов свыше месячной нормы. Из-за этого у нее началась депрессия. Через год ее работодателя оштрафовали на 500 тысяч йен (около $4,5 тысячи). По данным газеты, в 2017 году в Японии зафиксировали 190 «смертей от переутомления», в число которых вошли и самоубийства. Одними из самых частых причин такой смерти становятся инфаркты и инсульты. В 90% случаев погибшие перевыполняли месячную норму на 80 часов, в 50% из них — на 100 и больше.

Отмечу, что Япония единственная страна на Земле, которая ведёт такую статистику, из-за культурных особенностей в некоторых странах цифры официальной статистики занижены. Переработки и напрямую связанное с ним эмоциональное выгорание поражают жизненно важные системы организма: мозг и нервную систему, сердце, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и печень.

На западе в науке этой проблеме посвящено много научной и популярной литературы, проблема — в фокусе внимания.

В России пока об этой проблеме не говорят широко, некоторые удручающие факты замалчиваются к этому добавляется шаблонные когнитивное искажение крайне негативного отношения к психически больным или даже к тем, у кого имеются психологические проблемы.

Подход в обществе, когда определённая категория общества отвергается, называется стигматизацией. Именно поэтому мы увидели на форуме столь неоднозначную реакцию. В России пока ещё очень высока стигматизация психически больных, но, к счастью, последние 2 года пандемии резко поменяли отношение к вопросам проблем с психикой, также нельзя не отметить, что более молодые поколения много лучше относится к данному вопросу. Особенно стигматизация характерна для старших поколений, которые застали идеологические штампы «железного человека» советской эпохи.

Фактически, человек с психическими проблемами для ряда людей — маргинал и часто подвергается не только остракизму, но травле, обесценивается и теряет работу. Для более молодых поколей социальные психологи отмечают улучшение отношения к психике человека, повышенную эмпатию, чуткость к окружающим. Считается, что это результат просвещения и активного общения со сверстниками из других стран, где этой проблеме уделяется профессиональное внимание и есть поддержка от государства. Здесь, как и во многом в другом, можно и нужно учиться у молодых поколений, наличия в интернете большого количество образовательного материала.

Многие скептически относятся к этому, этот путь (исправление отношения к людям с психическими проблемами на позитивное) дается нелегко не только в нашей стране, но и в странах с развитой системой психологической и психиатрической помощью тоже отмечаются проблемы. Тем не менее, даже звезды поп и медиа в последние годы считают за честь и хорошим тоном при вручении высших наград выводить на сцену своего лечащего психотерапевта или коуча, чтобы показать, что успех стал возможен и благодаря специалисту в области психологии.

В рейтинговых сериалах, таких как «Миллиарды» ключевую роль играет герой-коуч, психолог, работающей в хедж-фонде, её оклад которой составляет $1 млн. в месяц и выше Это делается для того, чтобы поддержать психотерапевтов и психологов, а также для того, чтобы снять барьеры, убрать социальную стигматизации по отношению к психически больным и людям, нуждающимся в психологической помощи.

По косвенным данным (низкая производительность труда, замедление экономического роста) можно сказать, что для России «выгорание» одна из самых злободневных социально-психологических проблем, спрятанных весьма глубоко в «бессознательном» общества. Наши публикации призваны немного осветить эту проблему и помочь.