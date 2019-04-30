Hello, May! Привычные заботы и немного отчетов

Ах, какой чудесный месяц май!

Отчетов и забот совсем не много. Можно выдохнуть и немного расслабиться! Многие мои знакомые бухгалтеры отправляются в путешествия – отдохнуть от напряженного годового отчета и сумасшедшего апреля.

Выходных и праздничных дней в мае даже больше, чем отчетных дат. И это здорово!

По сложившейся традиции перечислю их все. Итак,

6 мая

1. В отдельных регионах – это срок уплаты авансов по имущественным налогам. Проверьте контрольные даты в нормативных актах по своим субъектам РФ и муниципальным образованиям.

Например, в Самаре, до 6 мая 2019 г. нужно проплатить авансовые платежей по налогу на имущество организаций и земельному налогу.

2. Плательщики акцизов и НДС, имеющие право на заявительную процедуру возмещения НДС за 1 квартал 2019 г., должны направить в налоговую заявление о применении такого заявительного порядка и соответствующую банковскую гарантию.

15 мая

1. Сдать в ПФР отчет СЗВ-М за апрель 2019 г. Отчет не сложный, его может подготовить даже начинающий бухгалтер. Или даже кадровик. Но если что — ответственность – понятное дело, за кем. И штрафы тоже. Поэтому- несмотря на свою простоту – отчет на контроле!

2. Уплатить страховые взносы и взносы на травматизм за апрель 2019 года. Это обязанность компаний и ИП, выплативших вознаграждения физлицам за апрель 2019 г.

3. Уплатить аванс по акцизу за май 2019 г. Кто: участники ЕГАИС – производители алкогольной и спиртосодержащей продукции.

4. Сдать декларацию по акцизам по нефтяному сырью, уведомление по замене средств измерений и уплатить сумму акциза за апрель 2019 г. Кто: «подакцизники»-нефтяники.

20 мая

1. Вновь созданным (или реорганизованным) в апреле 2019 года организациям – сдать сведения о среднесписочной численности. Для определения — в каком варианте вы вправе сдавать отчетность — на бумаге или только в электронном формате. Сведения надо сдать, даже если работников еще нет. Если забыли – может «прилететь» штраф 200 рублей. (п. 1 ст. 126 НК РФ).

2. Направить в налоговый орган уведомление о контролируемых сделках, совершенных в 2018 году. Кто обязан: юридические и физические лица, которые совершали в 2018 году контролируемые сделки (это п.1 статьи 105.16 Налогового кодекса).

По одной сделке уведомление подает каждая ее сторона. Исключение — посредники, заключившие сделки от своего имени, но по поручению и за счет комитента (принципала). В этом случае обязанность отчитаться по такой сделке возникает у комитента ( принципала) и лица, с которым заключил договор посредник. Полученные уведомления налоговики отправляют в ФНС. Данные сопоставляются и выявляются расхождения.

3. Подать уведомление на освобождение от НДС или уведомление на продление освобождения от НДС. Кто должен: компании и ИП, работающие со статьей 145 НК — им важно урегулировать свои права по освобождению от НДС с мая 2019 года

Компании и ИП, претендующие на освобождение от НДС с мая 2019 года должны представить письменное уведомление, заявив о своем праве. Это относится и к компаниям и ИП с оборотами не более 2 000 000 рублей за три последовательных месяца, и к сельхозпроизводителям- плательщикам ЕСХН, претендующим на освобождение по НДС с марта 2019 года.

4. Сдать декларацию и уплатить косвенные налоги за апрель 2019 г. Кто сдает: компании и ИП, уплачивающие НДС в связи с импортом продукции в Россию из государств — членов ЕАЭС.

21 мая

1. Уплатить налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам за апрель 2019 г. Кто должен: держатели государственных и муниципальных ценных бумаг, которые исчисляют авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактически полученной прибыли. Срок в этом месяце «сдвинут» из-за праздничных и выходных.

2. Плательщики акцизов — переработчики нефтяного сырья регулируют с налоговой свои налоговые обязательства за апрель 2019 года.

27 мая

1. Уплатить 1/3 платежа НДС за 1 квартал 2019 г. Кто уплачивает: компании и ИП на общем режиме налогообложения и НДС — агенты — плательщики НДС равными долями в течение квартала.

2. Если в апреле 2019 года прекратили деятельность в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя и утратили право применения ЕСХН — надо сдать декларацию по ЕСХН и уплатить налог.

3. Если в апреле 2019 года прекратили деятельность и утратили право применения УСН — надо сдать декларацию по УСН и уплатить налог.

4. Уплатить НДПИ за апрель 2019 г. Кто: компании и ИП, добывающие полезные ископаемые.

5. Участникам ЕГАИС и другим плательщикам акцизов сдать декларацию и уплатить акциз. Предоставить банковскую гарантию.

28 мая

1. Уплатить второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль во 2 квартале 2019 года. Кто: компаний, которые платят авансы ежемесячно в течение квартала.

2. Подготовить и сдать отчетность по налогу на прибыль и заплатить налог за апрель 2019 г. Кто сдает: компании на общей системе налогообложения с ежемесячной отчетностью и компании – налоговые агенты, исчисляющие авансовые платежи каждый месяц.

31 мая

1. Уплатить НДФЛ по больничным и отпускам за май 2019 года.

2. Сдать налоговую декларацию по НДПИ за апрель 2019 года. Помним, что с марта 2019 г. — новый формат отчетности!

3. Физическим лицам — резидентам следует представить в налоговую по месту жительства отчет о движении денежных средств по своим счетам и вкладам в иностранных банках за 2018 год по форме, утвержденной постановлением от 12.12.2015 N 1365.

Физические лица — резиденты – граждане РФ, со сроком пребывания за пределами России 183 дня и менее – которые не уведомляли налоговую об открытии счетов и вкладов и не представляли отчеты о движении по ним денежных средств – должны сообщить о своих счетах в зарубежных банках и отчитаться о движениях по ним за 2018 год. В срок — до 1 июня 2019 года.

За нарушение валютного законодательства статьей 15.25. КоАП предусмотрены штрафы. Для физических лиц они не очень высокие.

За нарушение срока уведомления о счетах и вкладах в зарубежных банках — от 1000 до 1500 рублей, за непредставление уведомления — штраф от 4000 до 5000 рублей, нарушения сроков представления установленной отчетности — штраф до 3000 рублей.

Как видим, налоговая хочет знать обо всех иностранных копилках. Не исключено, что далее последуют вопросы о происхождении этих накоплений. Поэтому будьте осмотрительны!

Отчетность в рамках международного обмена

Если ваша компания относится к организациям сферы финансового рынка — кредитным, страховым, профессиональным участникам рынка ценных бумаг – брокерам, депозитариям, управляющим компаниям, НПФ, ПИФов или др., — 30-31 мая не забудьте — в рамках международного автоматического обмена информацией — направить в налоговую отчетность о своих клиентах и выгодоприобретателях:

30 мая – отчетность по заключенным в 2018 году договорам стоимостью свыше 250 000 долларов США (или эквивалент).

31 мая – отчетность с финансовой информацией о клиентах — налоговых резидентах иностранных государств . Или информацию об отсутствии налоговых резидентов иностранных государств.

Перечень государств, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией – приведен в приказе ФНС России от 04.12.2018 N ММВ-7-17/784@.

Перечень организаций финансового рынка и видов договоров — в постановлении от 16.06.2018 N 693.

Отчетность в Росстат

Чудит, коллеги, Росстат. Множатся новые отчеты и новые обязанности у компаний. Задает импульс новый глава российской статистики – для экономики нужны «правильные» статистические данные. И, как наблюдаем, требуется много разных данных.

Если вовремя не отчитаться или сдать отчет с ошибками — возможны штрафы. Причем штрафы внушительные: от 20 000 до 70 000 рублей, за повторное нарушение – от 100 000 до 150 000 рублей (ст. 13.19 КоАП РФ). И по резвому настрою главного статистика — это очень ожидаемо.

Можно регулярно отслеживать какие отчеты следует готовить вашей компании. Удобен сервис Росстата https://websbor.gks.ru. Клерк тоже придумал удобный мониторинг.

Советую направить официальный запрос в Росстат – уточнить перечень форм отчетности, которые должна представлять ваша компания. Обычно региональный Росстат отвечает в течение месяца. Их ответы мы и используем в работе.

О праздниках

О приятном уже давайте! О продолжительных выходных и праздниках.

Всех вас с праздником — 1 мая — весны и труда! Для многих – это повод выбраться на природу. Или поработать в саду.

А мы поедем в Казань! Не раз уже там бывали, но город – просто удивительный! Кремль, старо-татарская слобода, улица Баумана, а какая кухня… ммм! Заранее начиталась книг про великих людей, которые тоже любили этот город, — буду ходить по улочкам и умничать.)) И в Свияжск может еще домчим!

А 9 мая мы идем в Бессмертный полк. С двумя дедами. Героями. В прошлом году вышли впервые. Впечатлил и прям пронзил поток людей — молчаливый, немногословный, сильный. Без злости. И без ликования. 9 мая – день Победы. День скорби и день примирения.

19 мая поздравлю себя и своих друзей с днем пионерии. (шепотом — я была пионеркой!) Удивительное время детства — веселое и счастливое! Зарницы, классики, речевки, пионерский галстук…я помню))).

А 31 мая отмечу всемирный день блондинок. Как-то прочла, что цель этого праздника -доказать самостоятельность и высокий уровень интеллекта женщин со светлыми волосами. И задумалась — многим что ль удалось?

А у вас какие планы на май?

Удачи вам, коллеги, в делах! В мечтах! И хорошего настроения!