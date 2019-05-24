12 вопросов о налоге «на Google»

Причем тут Google?

Почему налог его имени? На самом деле с уважаемым Googleм все в порядке. Это всего лишь неофициальное название, прицепившееся из СМИ. Это не новый налог, а обновленный специальный порядок уплаты НДС с электронных услуг через Интернет, которые оказывают иностранные компании (и не только Google) российским покупателям.

Новую норму регулирует статья 174.2 Налогового кодекса. Эта статья для налогоплательщиков — иностранных компаний, которые не имеют обособленных подразделений на территории России, но тем не менее продают российским потребителям электронные услуги – услуги через Интернет.

До 1 января 2019 год российские компании и предприниматели в случае покупки услуг в электронной форме у нерезидентов выступали налоговыми агентами по уплате НДС – сами удерживали НДС со стоимости услуг, перечисляли его в бюджет и направляли иностранным поставщикам очищенную от НДС сумму. Это привычный порядок работы с иностранцами, не имеющими в России постоянных представительств. О нем статья 161 Налогового кодекса.

С этого года алгоритм иной. По электронным услугам российские покупатели больше не являются налоговыми агентами своих зарубежных партнеров. Иностранный поставщик должен самостоятельно встать на налоговый учет в России и самостоятельно уплачивать в российский бюджет НДС с электронных услуг – налог «на Google».

Зарубежные партнеры по электронным услугам физлицам (не ИП) знакомы с новым порядком – они уже применяли его и до 2019 года. С 2019 года упоминание физлиц из положений Налогового кодекса, касающихся оказания услуг в электронной форме, исключено. И с 1 января 2019 года обязанность по уплате НДС с из стоимости возложена на иностранные компании независимо от статуса покупателя.

А знает ли о налоге «на Google» ваш иностранный поставщик?

Если зарубежный партнер не платит по незнанию или уклоняется от уплаты налога в России умышленно – риски ложатся на вас. До иностранца налоговой еще нужно дотянуться. А ваша компания , оплачивая ему за услуги, — в случае, если контрагент окажется недобросовестным — подставляется под удар.

Возможно, не все иностранные контрагенты в курсе изменений российских налоговых норм. Проясните им их. Проведите беседу. Как было, и как стало. Это в ваших интересах.

Для уплаты налога «на Google» для иностранного поставщика, не имеющего постоянного представительства в РФ, технически все готово.

Иностранная компания – для выполнения законодательных норм по уплате налога «на Google» должна:

1.Встать на учет в российских налоговых органах.

Это можно сделать через сервис «НДС-офис интернет-компаний» на сайте ФНС России: после заполнения заявления иностранцу будут дистанционно присвоены ИНН и КПП и выдан пароль для личного кабинета. Через свой личный кабинет он сможет представлять декларации по НДС и вести переписку с налоговым органом. В личном кабинете есть англоязычная версия.

Какие сроки: работающие иностранные компании должны были подать заявление о постановке на учет до 15 февраля 2019 года. Начинающие работу с российскими покупателями должны это сделать не позднее 30 календарных дней со дня начала оказания указанных услуг.

В случае прекращения услуг – срок направления заявления о снятии с учета тот же — 30 дней с даты прекращения.

За нарушение срока подачи заявления — штраф 10 000 рублей.

Кстати, нерезиденты, оказывающих электронные услуги физлицам, — если это законопослушные нерезиденты – уже стоят на учете в России.

2.Заполнять спецдекларацию по НДС и перечислять налог «на Google» в российский бюджет. В срок — до 25 числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала.

Налог можно перечислить со счета в банке за рубежом. Открывать счет в российском банке не требуется.

Спецдекларации по НДС налоговики будут камералить. По обычной процедуре – с истребованием документов и сведений. Камеральная проверка может продолжаться до 6 месяцев с даты представления декларации.

За просрочку представления декларации на срок более 6 месяцев — налоговый орган вправе иностранную компанию снять с учета.

Совет: В целях собственной безопасности проверьте сами своего партнера с помощью сервиса на сайте ФНС. Его ИНН и КПП.

Попросите выставлять для оплаты инвойс с указанием ИНН, КПП, ставки налога и суммы НДС в иностранной валюте.

Какие услуги попадают под налог «на Google»?

Налогом «на Google» облагаются электронные услуги иностранных компаний, которые оказаны автоматизировано с использованием информационных технологий. Через Интернет или другую сеть.

К ним относятся: предоставление рекламы на иностранных сайтах, приобретение услуг хостинга у иностранцев, заказ доступа к электронным площадкам, оплата за скачивание контента, удаленный доступ к ПО и базам данных. Полный перечень услуг приведен в п. 1 ст. 174.2 НК РФ.

Важно, что местом реализации этих услуг должна быть территория России. Это подтверждает одно из условий статуса получателя услуг в электронной форме:

для компаний и предпринимателей: компания (или ИП) зарегистрирована в России или Россия указана в учредительных документах в качестве места нахождения организации (или ее филиала) или в России находится место управления организацией (место ее постоянно действующего исполнительного органа) или ИП живет в России.

компания (или ИП) зарегистрирована в России Россия указана в учредительных документах в качестве места нахождения организации (или ее филиала) в России находится место управления организацией (место ее постоянно действующего исполнительного органа) ИП живет в России. для физических лиц: проживание в России или использование для оплаты услуг счет, который открыт в банке или на счет оператора электронных данных, находящихся на территории России или использует при покупке услуг зарегистрированный в России сетевой адрес или использует при покупке услуг номер телефона с международным кодом РФ.

Какие электронные услуги не относятся к налогу «на Google»

Не относятся к электронным услугам для налога «на Google»:

реализация товаров (работ, услуг) – если заказ оформлен через Интернет, а доставлен (выполнен) – обычным способом — без использования Интернета, (например, продажи интернет-магазинов);

(например, продажи интернет-магазинов); реализация, передача прав на использование, программ для ЭВМ (включая компьютерные игры), баз данных на материальных носителях (например, иностранными лицензиарами)

носителях (например, иностранными лицензиарами) консультационные услуги по электронной почте;

предоставление доступа к Интернету.

По таким сделкам применяется общий порядок расчета и уплаты НДС. То есть в случае оказания подобных услуг иностранцами – российские компании и ИП – как и прежде, выступают налоговыми агентами. Согласно требований статьи 161 Налогового кодекса.

Кто платит налог «на Google» с электронных услуг

1.Иностранные компании, оказывающие электронные услуги.

2.Иностранные компании – посредники при продаже электронных услуг. Только в случае, если они непосредственно участвуют в расчетах. В этом случае они признаются налоговыми агентами — со всеми вытекающими последствиями.

Если иностранная компания оказывает российским компаниям не только электронные, но и иные услуги, например, консультационные, то у покупателя — российской компании не возникает обязанностей налогового агента по удержанию НДС. Иностранная компания обязана со всех услуг рассчитать и перечислить НДС в бюджет. При условии, что метом реализации и консультационных услуг признана Россия. Об этом свежее письмо Минфина от 5 апреля 2019 г. № 03-07-08/24055.

Если у иностранной компании на территории России есть постоянное представительство (обособленное подразделение) налог «на Google» с электронных услуг она платить не должна. Уплата НДС производится в обычном порядке.

3.Российские компании и ИП – посредники при продаже электронных услуг иностранных компаний. Если они непосредственно ведут расчеты. В этом случае они признаются налоговыми агентами — со всеми вытекающими обязательствами.

Если российский предприниматель или компания приобретают услуги в электронной форме для себя, с 1 января 2019 года они не признаются налоговыми агентами и не платят НДС за нерезидента. Именно в этом и суть нового порядка — налога «на Google». Иностранные поставщики электронных услуг по своим налоговым обязательствам перед российской налоговой системой отвечают сами.

Если в цепочке несколько посредников, то налог платит крайний посредник, то есть тот, кто ведет расчеты непосредственно с российским конечным покупателем услуг. При этом не важно, есть у крайнего посредника договор с иностранной компанией — поставщиком услуг или нет.

Если электронные услуги оказывает иностранное физическое лицо (не ИП) — налог «на Google» не возникает.

Как рассчитать налог «на Google»

Налог определяется на последний день квартала, в котором поступила оплата за услуги или предоплата.

Иностранные организации применяют расчетную ставку 16,67% к стоимости электронных услуг с учетом НДС.Стоимость услуг в иностранной валюте должна быть пересчитана в рубли по курсу ЦБ на последний день квартала, в котором поступила оплата или предоплата.

Российские посредники (компании и ИП) определяют НДС на последнее число квартала, применяя ставку 20% к цене электронных услуг без учета НДС.

Сроки уплаты налога «на Google»

Иностранные компании – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Российские компании-посредники при продаже электронных услуг иностранных компаний перечисляют НДС равными долями (1/3) не позднее 25 числа каждого из трех месяцев, следующих за отчетным кварталом.

Если иностранный поставщик не встал на налоговый учет

Наивно думать, что за действия своего зарубежного партнера российский заказчик электронных услуг не несет никакой ответственности. Напрямую, да, не несет.

Но если вы видите в документах – что ваш поставщик не имеет ИНН, КПП, выставляет счет без указания НДС – вы четко понимаете, что иностранец в России — по разным причинам — на налоговом учете не стоит и налоги не платит. И если вы перечисляете ему денежные средства — значит вы платите правонарушителю. Заведомо зная, что ваш контрагент — недобросовестный.

В этом случае, рассчитывать на налоговые вычеты по НДС и на признание расходов для уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль — очень самонадеянно. И напрасно. Перспективы приобретения услуг у недобросовестного поставщика печальные – заранее оцените свои риски и негативные налоговые последствия.

А при существенной сумме неуплаты налогов иностранцем и привлечении к уголовной ответственности – появляются дополнительные риски: признание пособником или соучастником.

Как влиять на иностранного партнера?

Можно ли как-то воздейстовать? Практически нет. Только договариваться. Припугнуть нерезидента даже налоговикам особенно и нечем. Если у нерезидента в России нет ни счета в банке, ни имущества. Даже штраф взыскать будет проблематично. Может быть поможет присоединение к конвенции и правилам по международному обмену финансовыми данными в налоговых целях?

Но действенных страшилок практически нет. Если иностранная компания будет уклоняться от уплаты российских налогов в крупном или особо крупном размере – ее руководство может быть привлечено к уголовной ответственности. Но это опасно и для вашей компании, перечислявшей ей за услуги денежные средства.

Не стоит беспечно надеяться на добросовестность партнеров. Им российская налоговая система может быть вообще до фонаря. И ваши риски, кстати, тоже. Сами будете разруливать проблемы, если что не так.

Поэтому, если понимаете, что иностранный поставщик уклоняется и не готов быть надежным и законопослушным – лучше поискать другого.

Налог «на Google» и налоговый вычет

До 1 января 2019 год у российских компаний и предпринимателей, получающих услуги в электронной форме у компаний-нерезидентов, сложностей с получением налогового вычета вообще не возникало. Российский покупатель (налоговый агент) — сам НДС удержал — сам уплатил в бюджет – расходы принял к учету – и заявил в декларации налоговый вычет. Право на вычет в своих руках.

А с этого года – вычет зависит от исполнительности зарубежного партнера – плательщика налога «на Google». От документов, которые он представит.

Независимо от суммы договора – существенной или не очень большой — терять сумму законного налогового вычета и переплачивать налоги – вообще не разумно.

Значит за вычет надо побороться. И собрать подтверждающие документы. Что потребуется для вычета:

1.Договор или расчетный документ, инвойс, в котором будут указаны ИНН, КПП иностранного поставщика, ставка налога и сумма налога в иностранной валюте.

Обратите внимание: должна быть указана расчетная ставка налога 16,67% Если контрагент укажет ставку налога 20% — права на вычет нет. Инвойс или другой расчетный документ — аналог российского счета-фактуры. И Неправильная ставка – критическое нарушение правил заполнения документов для вычетов по НДС. Значит при указании ставки 20% вычет не будет признан документально обоснованным.

2.Документы на перечисление оплаты контрагенту с указанием НДС (платежный документ).

Не стоит требовать лишнего. Иностранные компании, оказывающие электронные услуги, и иностранцы — посредники, участвующие в расчетах при оказании электронных услуги не должны оформлять счета-фактуры, заполнять книги покупок и книги продаж, не должны вести журналы полученных и выставленных счетов -фактур.

Если иностранный поставщик очень нужен и важен, но уверенности в его благонадежности нет, можно провести переговоры с контрагентом — и достигнув договоренностей с ним — взять ситуацию по уплате налогов в свои руки. Как это сделать:

Вариант № 1. Зарегистрировать поставщика на сайте ФНС – получить ИНН и КПП. Оформить на российского представителя нотариальную доверенность -представлять интересы иностранной компании как налогоплательщика в России. Из средств по договору за счет иностранца платить в бюджет налог «на Google», а очищенную от налога сумму – перечислять иностранному поставщику электронных услуг. По сути прежний порядок. И с вычетом по НДС проблем не будет.

Такой вариант проходит, например, поставщиками из Украины. Которые готовы быть исполнительными, но по разным соображениям не могут перечислять со своих банковских счетов налоги в бюджет России.

Вариант № 2. Взять российской компании на себя обязанность налогового агента по-старому – увильнуть от понятия «электронные услуги», сделать их не основными, расширить договор другими услугами, нагрузить условиями, при которых налог «на Google» не работает. Например, передавать данные без использования Интернета или на материальных носителях.

При этом важно в документах указывать единую цену, не разбивая стоимость услуг по видам и элементам. В этом случае, российская компания будет действовать, как и ранее — как обычный налоговый агент — в соответствии с требованиями статьи 161 Налогового кодекса.

В случае , если иностранец действует через посредника — российскую компанию — ничего не поменялось. Покупатель электронных услуг сможет признать налоговый вычет по НДС на основании счетов-фактур от российской компании — посредника, которая является налоговым агентом. Об этом напомнил Минфин в письме от 24 апреля 2019г. N 03-07-08/29927.

Пока налог «на Google» можно платить по-старому

Контрольные ведомства, похоже, сами не ожидали, что вопрос постановки на учет иностранцами и уплата ими налогов в российский бюджет начнет пробуксовывать. ФНС обеспокоена, что ряд крупных холдингов приостановили платежи за услуги зарубежных поставщиков. А что хотели? Это можно было предположить — схему оплаты усложнили, а с бизнесом не посоветовались.

Понятно желание компаний не зависеть от исполнительности иностранного контрагента, взять в свои руки возможность получения налогового вычета по НДС – не ждать одолжений и не рисковать: взять на себя роль налогового агента по привычной схеме — очистить сумму за услуги от НДС, самостоятельно заплатить в бюджет и принять законный вычет.

Изначально Минфин был против вычетов при оплате налога за продавца. И даже выпустил запрещающее письмо от 24 октября 2018 г. № 03-07-08/76139. В нем Минфин сделал вывод, что в случае добровольно взятой на себя обязанности налогового агента по уплате НДС за необязательного нерезидента – права на вычет у российского покупателя не возникает. Новым порядком налога «на Google» и Налоговым кодексом вычет по НДС при оказании «помощи» нерезиденту не предусмотрен. Так решил суровый Минфин. И, есстессссственно, с традиционной припиской, что это письмо…..не содержит правовых норм, но является нормативным актом… лалала…может быть растрактовано иначе…) Как обычно. Но письмо было выпущено и отказ в вычете прозвучал.

Но свежим письмом от 24 апреля 2019 г. N СД-4-3/7937@ ФНС отклонила этот запрет и разрешила российским компаниям применять прежний порядок уплаты налога «на Google» — действовать так же, как и в прошлом году. Если НДС по электронным услугам оплатила не иностранная компания — поставщик, а российский покупатель, он может принять налог к вычету. Негативных последствий не будет ни у покупателей, ни у продавцов электронных услуг.

ФНС запретила требовать:

— от покупателей — перерасчета НДС, принятого к вычету или включенного в расходы;

— от продавцов — повторно платить НДС и включать такие операции в декларацию по НДС.

ФНС указала, что если покупатель действует по старым правилам, то иностранная компания должна представить нулевую декларацию по НДС. (если, конечно, не проводилось других операций, которые следует отразить в отчетности).

Решая свою основную задачу — не потерять налоги и пополнить бюджет, — ФНС также разрешило российским получателям электронных услуг — заплатив НДС за иностранного поставщика — признать налоговый вычет. Спасибо.

При этом обязанность постановки на учет зарубежных партнеров не отменена и законодательные нормы по налогу «на Google» продолжают действовать.

А ФНС пока проработает детали и решит вопросы совершенствования порядка применения иностранными компаниями налога «на Google».

И еще умалчивается немаловажный вопрос. Нигде не указано – зависит ли право на вычет у российской компании от факта уплаты НДС зарубежным партнером? Если он встал на российский налоговый учет, сдал декларацию, а налог в российский бюджет – по разным причинам – не заплатил? Нормы налогового права не связывают напрямую эти условия. Но мы то уж знаем проверки ФНС на симметричность и поиск разрывов? Какая будет метода по сделкам с иностранцами? И по налогу «на Google»? Покажет практика.

Резюмируем

Не исключено, что не все зарубежные компании готовы понять и принять новые условия работы с российскими партнерами. И заставить их российским покупателям практически невозможно. Возможно, некоторые иностранцы даже захотят компенсировать свои дополнительные издержки и переживания повышением стоимости своих услуг.

А российским компаниям для получения налогового вычета по НДС придется брать на себя дополнительные обязанности по договорам с иностранцами. Или искать добросовестных, готовых к сотрудничеству с российской налоговой системой.

Как видим, новая норма по введению налога «на Google» ни убавила работы, не снизила нагрузку российских компаний, ни добавила оптимизма бизнесу. К сожалению.

Ну что ж, продолжаем работать в беспокойных российских реалиях.) Держать руку на пульсе и адаптироваться к обновленным условиям. Включать и выключать критическое мышление. И беречь гибкий ум.))