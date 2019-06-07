Еще один тренд налогового контроля – осмотр всего вашего имущества

Предлагаю обсудить еще один тренд налогового контроля – осмотр. Осмотр всего вашего имущества – территорий и помещений, документов и предметов.

Как пережить это явление: где вообще не стоит препятствовать, а в каких случаях настоять на своем.

Ну и, понятное дело, как быть готовым к визиту непрошеных гостей.

Кому это надо

Осмотр проводится с целью определить насколько представленные вами сведения и задекларированные показатели соответствуют реальному состоянию дел.

К примеру, налоговики хотят убедиться, что офис действующий, складские или производственные помещения имеются. Что действительно произведен ремонт помещения, который вы признали в расходах и по которым заявили к возмещению НДС. Или что площадь торгового зала реально соответствует значению, отраженному в декларации /расчете по ЕНВД и не превышает допустимых значений.

Ну и конечно на осмотр приходят для того, чтобы подсмотреть - не занимаетесь ли вы чем-нибудь таким, что будет крайне фискально интересно. Может печати какие, пустые бланки чужих контор, неработающие в компании люди, странные фирмы или иные подозрительные фабрикации. Вдруг что-то попадется на глаза, или что-нибудь сболтнут неосторожные сотрудники.

Нередко на осмотр налоговики приходят в сопровождении полицейских. Для чего? Для поддержания вас в тонусе. Методы – жестче, требования - громче и конкретнее. Осмотр в рамках оперативно- розыскных мероприятий (ОРМ) – это вам не налоговые выкрутасы.

Ведем себя очень аккуратно. Без суеты. Без агрессии. Точно без страха. Еще ничего такого не произошло – осматривают и что-то ищут. Но если ваш бизнес чист, а вы – знаете как себя вести и готовы не повиноваться, а действовать - не стоит бояться негативных результатов. Поэтому - после естественного легкого волнения от внезапного визита – успокойтесь, соберитесь, настройтесь на деловой тон. И начинайте работать с ревизорами, стараясь управлять ситуацией и держать все действия под контролем.

О доступе: кто и когда

Порядок доступа налоговиков на территорию или в помещение для проведения налоговой проверки регламентирован статьей 91 Налогового кодекса.

Когда это законно:

1.Доступ имеют только должностные лица налогового органа, непосредственно проводящие налоговую проверку. То есть не любой сотрудник инспекции, а только те, кто уполномочен на проведение проверочных мероприятий, и указан в соответствующем распорядительном документе.

2.Визитеры обязаны предъявить служебные удостоверения и:

- решение руководителя налогового органа – в случае проведения выездной налоговой проверки или

- мотивированное постановление о проведении осмотра в рамках камеральной проверки. Постановление оформляет и подписывает инспектор, проводящий камеральную проверку, и утверждает руководитель налоговой инспекции.

Поэтому первым делом следует проверить все документы и полномочия посетивших компанию проверяющих. Неуказанные в документах лица не имеют права находиться на вашей территории и не могут проводить осмотр территорий, помещений, документов и предметов. Можно категорично заявить протест и не пускать.

О доступе в жилые помещения

Доступ в жилые помещения должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, возможен только

1) с согласия проживающих в нем лиц или

2) по решению суда или в отдельно прописанных законами случаях. Налоговая проверка к этим особым случаям не относится.

Интересно, что если удаленный сервер с базой данных компании установлен в квартире IT –сотрудника, а бухгалтерия хранится в доме директора – добраться до них без возбуждения уголовного дела – невозможно.

Осмотр жилого помещения ИП или обычного гражданина в рамках налоговой проверки тоже возможны исключительно при согласии проживающих в них лиц.

Когда может проводиться осмотр

В рамках выездной налоговой проверки

1.При выездной проверке осмотр помещений , территорий, документов и предметов инспекторы, указанные в решении о назначении выездной проверки , вправе проводить без всяких ограничений. Для проведения осмотра никаких дополнительных постановлений не требуется.

2.Осмотр не может проводиться за пределами выездной проверки, в том числе во время ее приостановления. И во время проведения доп.мероприятий.

3. На практике осмотр территорий и помещений при выездной проверке, как правило, малодоказателен: результат осмотра в момент проверки -спустя длительное время ( за период проверки 2-3 года) после факта предполагаемого налоговиками нарушения – можно эффективно оспаривать в суде.

4. Совершенно другое дело - осмотр документов и предметов. Будьте осторожны! Если, при осмотре будут выявлены подозрительные обстоятельства о подконтрольных компаниях, серых схемах, сделках с однодневками - протокол осмотра будет предъявлен в суд в качестве доказательства налоговых правонарушений.

5. При выездных проверках осмотр проводится всегда. Стоит подготовиться. Советы в статье Если вам прилетело, как подготовиться к налоговой проверке.

В рамках камеральной проверки

1.В ходе камеральной проверки осмотр законен в строго определенных случаях:

если в декларации заявлена сумма НДС к возмещению,

если в декларации выявлены противоречия или несоответствия, свидетельствующие о занижении суммы НДС к уплате или о завышении суммы налога к возмещению.

2.В рамках камеральной проверки налоговики приходят на осмотр с мотивированным постановлением инспектора, который проводит камеральную проверку, утвержденным руководителем ( или зам руководителя ) инспекции.

Вне рамок проверок

1.Налоговый кодекс допускает осмотр вне рамок проверок только в отношении документов и предметов. И причем, только ранее полученных налоговиками материалов ( по произведенным действиям налогового контроля), или в случае согласия владельца этих предметов (п. 2 ст. 92 НК РФ).

2.По объектам недвижимости право на осмотр вне рамок проверок разрешено статьей 9 закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Осмотр применяется и при встречных проверках, и при подаче заявления в налоговый орган для совершения регистрационных действий.

3.Судебные органы – не против осмотра вне рамок проверочных мероприятий - они на стороне налоговиков. Они по-своему трактуют нормы налогового права : прямой запрет на проведение осмотра помещений вне рамок проверок в налоговом законодательстве не установлен. Значит могут приходить и осматривать.

Что могут осматривать

Все: никаких ограничений в отношении конкретных объектов осмотра нормами действующего законодательства не предусмотрено.

Налоговики могут осматривать любые документы и предметы, имеющие, по их мнению, значение для проверки достоверности налоговой базы при исчислении любых налогов.

Исследовать офисные, производственные, складские, торговые и иные помещения и территории, используемых компанией в своей деятельности.

Все, что находится в помещении компании, для налоговиков - потенциальные носители доказательств.

Личный досмотр

В рамках налогового контроля – недопустим. Личный досмотр может проводить полиция при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Когда точно придут на осмотр

Если имеются данные, что компания каким-либо образом искажает налоговую базу для расчета налогов, Это прямое указание для инспекторов в письме ФНС от 17 июня 2013 г. № АС-4-2/12837 ( п. 6.5). Письмо не новое, но актуальное.

Основательно подготовившись к налоговой проверке, налоговый инспектор придет на осмотр – для сбора доказательственной базы. И, возможно, придет не один, а с полицией. Им тоже нужны результаты.

Обязаны уведомлять?

Уведомить могут, чтобы предупредили службу безопасности и открыли дверь. Но не обязаны. У налоговиков нет такой обязанности.

Как правило, инспектор заранее предупреждает о дате и времени осмотра, чаще - по телефону, реже - по факсу или в электронном виде по ТКС. Но может прилететь и "неждан".

Острые вопросы при проведении осмотра

Присутствие на осмотре представителя компании

Право присутствовать на осмотре – законно. (пункт 3 статьи 92 Налогового кодекса). Именно право.

Осмотр может быть проведен и в отсутствии представителя компании. Пригласили двух понятых – и мероприятие законно.

Можно потом поспорить о поражении в правах. Но на суд особо не надейтесь – если налоговиками будут выявлены нарушения - ваши заявления о недействительности результатов осмотра по причине отсутствия представителя компании – напрасны.

Поэтому всегда нужно об этом знать, просчитывать риски, принимать меры и быть готовым в внезапному приходу незваных гостей.

Понятые - обязательны

Понятых должно быть как минимум двое. Если проверяющих несколько и они разбрелись по офису – потребуйте еще понятых: пусть с каждым ходит два понятых по правилу : 1 инспектор= 2 понятых.

Понятыми не могут быть сотрудники налоговых органов и иные лица, каким-либо образом заинтересованные в исходе дела.

За действиями понятых надо внимательно наблюдать: где находятся понятые во время выявления каких-либо обстоятельств. Достали печати, флэшку - откуда – где были понятые, может быть в другой комнате, смотрели в другую сторону, забегали в помещение, чтобы подтвердить…

Все просчеты и странности - фиксируйте и вносите в протокол осмотра.

Понятые вправе делать замечания по поводу произведенных действий. И эти замечания должны быть внесены в протокол осмотра.

Протоколы осмотра, составленные при отсутствии понятых, - это порочные протоколы, которые судебные органы не признают в качестве доказательств.

Видео- и фотофиксация

Налоговики при осмотрах могут производить фото- и киносъемку, видеозапись, снимать копии с документов. Факт применения технических средств долен быть отражен в протоколе.

Фотоснимки и видеозаписи, копии документов и другие материалы, полученные при производстве осмотра, должны быть приложены к протоколу.

Совет: вы тоже все снимайте. Имеете право. Если не дают снимать? Все фиксируйте на бумаге. И запрет о съемке тоже снимите.. Если действия налоговиков законны – зачем запрещать? Продемонстрируйте уверенность и решительность к оспариванию неправомерных действий.

Нельзя снимать только оперативно-розыскные мероприятия. При обыске (согласно УПК) - фиксацию вправе ограничить.

Фотосъемка и видеофиксация присутствия понятых заменит не могут!

О привлечении экспертов

Для отдельных вопросов на осмотр могут быть приглашены специалисты, обладающие специальными знаниями и умениями, Например, в области сметного дела или строительства.

Важно знать, что специалисты привлекаются налоговым органом на договорной основе. Этот договор должен находиться в материалах налоговой поверки. Если договора нет, все показания специалиста и его заключения – очень неоднозначные доказательства. Можно поспорить об их отклонении и признать недействительными.

Время осмотра

Вопрос о времени проведения осмотра налоговым правом не урегулирован. По общему правилу, все мероприятия налогового контроля проводятся в рабочее время, которое определяется правилами внутреннего трудового распорядка компании.

Не стоит надеяться на то, что вы сможете оспорить результаты осмотра, продленного за пределы установленной продолжительности рабочего дня. Признание судом недопустимости использования доказательств, полученных налоговым органом, вне рабочего графика - маловероятно.

Поэтому, если процесс затянулся или налоговики пришли под вечер - заявляйте о своих законных интересах, о праве на отдых и о переносе осмотра на следующий рабочий день.

Свои возражения и замечания занесите в протокол. Суд поддержит вашу позицию об отказе в проведении осмотра по окончании рабочего дня и предложение продолжить его на следующий рабочий день.

Но если, не высказывая возражений, согласитесь на ночную работу, а потом попытаетесь оспорить правомерность осмотра в суде - суд при наличии доказательств ваших нарушений вам на встречу не пойдет. Есть такие решения судов не в пользу налогоплательщика.

Осмотр компьютерной техники

В ходе выездной проверки налоговики вправе осматривать территорию и помещения, а также принадлежащие налогоплательщику документы и предметы. В Налоговом кодексе не указано, что относится к предметам. Суды признают вполне законными действия налоговиков по осмотру компьютеров проверяемого налогоплательщика. Обоснованными и не нарушающими его прав. Об этом Определение ВС РФ от 17.07.2017 г. № 302-КГ17-8315).

Налоговики осматривают компьютеры, серверы, флеш-карты, жесткие диски и другие электронные носители информации. В основном, осматривают компьютеры в бухгалтерии. Но также могут осмотреть компьютеры руководителей, юристов, менеджеров.

Будьте осторожны! Вас могут попросить осмотреть на компьютере бухгалтерскую информацию, вы вводите логин и пароль – и вся ваша деловая переписка, проектная документация и другая информация – в том числе и частная - доступна для ревизоров.

Информационная безопасность – это очень сложно и крайне ответственно. Специально обученные и креативно одаренные люди создают сложные защитные системы. Мощные ресурсы, сложная архитектура, огромные возможности - действия и противодействия, шифраторы и ключи... В понимании обычного человека - просто космос!

Но элементарные правила информационной безопасности должен понимать и внедрить в своей компании любой ответственный владелец бизнеса. Знаю, как это работает. Подготовлю чек-лист по этим правилам. Обещаю. ))

Если налоговики надут подозрительные файлы – деловую переписку, документы или ключи к интернет-банкингу контрагентов, таблицы с показателями, отличающимися от отраженных в отчетности, сведения о двойной бухгалтерии или фиктивном документообороте - произведут выемку. И уже в налоговой – с привлечением экспертов и узких специалистов будут искать доказательства налоговых нарушений.

Результат осмотра – протокол

Результаты осмотра оформляются протоколом. По строго установленным требованиям. Согласно статьи 99 Налогового кодекса.

Протокол осмотра подписывают все лица, принимавшие участие в осмотре. Включая представителя налогоплательщика и понятых.

Если у вас есть замечания к процедуре осмотра вы их указываете в специальном разделе «Замечания к протоколу». В этом разделе мало места, поэтому если возражения будут объемными, излагаете их на отдельном листе. А в разделе к протоколу укажите, что замечания представлены на отдельном листе.

К протоколу должны быть приложены все полученные при осмотре материалы - фотографии, видеозаписи, копии отснятых налоговиками документов.

Протокол осмотра, проведенного с нарушениями, является недопустимым доказательством согласно пункта 4 статьи 101 Налогового кодекса и части 3 статьи 63 Арбитражно-процессуального кодекса РФ. Можно спорить о неправомерности его приобщения к материалам налоговой проверки. И при досудебном рассмотрении ее результата, и в судебных разбирательствах.

Но если кроме спорного протокола осмотра, у налоговиков будут иные доказательства ваших правонарушений - вряд ли решающую роль в судебном споре сыграет порочный протокол осмотра.

Последствия отказа в доступе

Налоговые органы, пришедшие на осмотр, не обладают правами и ресурсами для принудительного проникновения в помещение. Правоохранительные органы обладают такими правами. Не стоит провоцировать конфликт. И важно понимать - кто и с какими правами - к вам пришел. И заранее готовиться к неожиданному приходу контролеров.

Иногда очень нужна короткая временная передышка – позвонить адвокату, подчистить, заблокировать, накапать корвалол.

В случае отказа в доступе на территорию или в помещение налоговый инспектор составит акт о воспрепятствовании, который подписывает сам инспектор и законный представитель проверяемого лица. В случае подозрения серьезных нарушений законодательства и умысла, к осмотру могут подключиться сотрудники правоохранительных органов. Уже по своим правилам.

За незаконный отказ в доступе или воспрепятствование осмотру должностные лица компании или предприниматель могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа ¬в размере 10 000 рублей. (статья 19.7.6 КоАП).

Но это не самое опасное. В случае отказа или воспрепятствовании подпункт 7 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса дает налоговому органу право рассчитать налоги, подлежащие уплате расчетным путем - по имеющимся у него данным или по данным аналогичных налогоплательщиков. А результат расчетного метода , как правило - существенное доначисление налогов.

Оспорить в суде результат доначисления будет очень сложно. Сам факт отказа в доступе для осмотра расценивается судами негативно - как осмысленное противодействие законным контрольным мероприятиям.

Причем, для применения инспекцией расчетного метода достаточно один раз отказать в доступе. При этом обязательно 1) составление акта воспрепятствования доступу на территорию налогоплательщика и 2)факт присутствия на территории должностных лиц проверяемой компании.

Еще важно всегда помнить, что обычная процедура осмотра может в одно мгновенье превратиться в процедуру выемки документов.

ФНС указывает налоговикам быть готовым на момент начала осмотра к незамедлительному проведению инвентаризации и выемки, включая:

оформление необходимой документации – постановлений,

готовность к привлечению необходимого числа налоговиков,

к мобилизации необходимых технических и транспортных средств.

Так что стоит знать, что на обычный на осмотр налоговики идут в полной готовности и к инвентаризации, и к выемке.

При наличии законных оснований, отказать контролерам в доступе и осмотре налогоплательщик не вправе. Противодействовать - бессмысленно.

Сопровождайте, наблюдайте, оценивайте правомерность действий, возражайте и фиксируйте замечания в протоколе.

И, конечно, заранее готовьте себя, персонал и офис к приходу незваных гостей.

Если контрольные процедуры проходят с грубыми нарушениями – стоит направить жалобу в вышестоящую налоговую на неправомерные действия инспекторов.

Если действия сотрудников вышестоящая инстанция признает незаконными - данные осмотра из перечня допустимых доказательств будут исключены.

Про визиты ревизоров рассказ продолжим. О том, какие могут быть последствия. Как снизить риски. Как готовиться. И как устоять.

Надеюсь, что было полезно.