Ребусы счетов-фактур: исправить нельзя корректировать

Продолжим разбираться в хитросплетениях, неоднозначностях и тонкостях счетов-фактур: как и когда следует внести исправления в счет-фактуру, чем отличается исправленный счет-фактура от корректировочного, можно ли вместо исправленного принять корректировочный…

Вопросов очень много: что принимать. когда отражать, как влияют на налоговые обязательства. Тема горячая. Актуальная. Обсуждаемая и часто комментируемая контролерами — Минфином и ФНС.

Обсудим?

Итак, если в счете-фактуры поставщик допустил критичные ошибки, он должен их исправить. В случае, если они могут явиться препятствием в получении покупателем налогового вычета. О существенных и незначительных ошибках в статье «Ущербный счет-фактура. Или пригодный?»

При обнаружении критичных ошибок в счете-фактуре нужно обратиться к продавцу о внесении исправлений в счет-фактуру. И ваш деловой партнер должен их исправить.

Как исправить ошибки в счет-фактуре

Исправленный — это новый счет-фактура с верными данными заполненной строкой 1а. По сути- это уточненный документ.

Важно: 1. В строке 1 указываются номер и дата составления счета-фактуры с ошибками.

2. В строке 1а указываются порядковый номер и дата исправления первоначального (ошибочного) счета-фактуры («исправление № 1 от «__»_____2019г.).

Остальные строки и графы заполняются как в первоначальном счете-фактуре, но с правильными значениями.

Исправленный счет-фактура составляется в двух экземплярах: и для покупателя, и для продавца.

Если дефектный счет-фактура был зарегистрирован в книге покупок (у покупателя) и в книге продаж ( у продавца), его следует аннулировать и зарегистрировать исправленный.

Отражение исправления в учете и отчетности

1. Если исправление происходит в одном квартале:

Продавец в книге продаж текущего периода аннулирует запись по ошибочному счету-фактуре и регистрирует исправленный счет-фактуру. Аннулирование выполнятся путем повторной регистрации документа в книге продаж с отрицательными показателями.

Покупатель вносит аналогичные записи в своей книге покупок.

2. Если исправляется счет-фактура, составленный в предыдущем периоде, то продавец и покупатель вносят такие же записи, но только в дополнительных листах к книге продаж (книге покупок) того периода, в котором был зарегистрирован ошибочный (первоначальный) счет-фактура. И так же в доплисты вносятся две записи: аннулируется прежний счет-фактура и регистрируется исправленный.

Если в результате исправлений итоговые данные книги продаж (книги покупок) изменились, надо сдать уточненную декларацию. А при увеличении суммы НДС к уплате за исправляемый период нужно доплатить налог и пени.

Симметричность важна и при несущественных ошибках

Не исключено, что осторожный покупатель будет настаивать на внесении продавцом исправления в документ даже в случае несущественной ошибки в счет-фактуре.

Важно: даже если это ошибки технические (номер, дата документа и прочие) – продавец должен зарегистрировать исправленый документ в книге продаж. Чтобы сведения исправленного счета-фактуры из книги продаж, были включены в налоговую декларацию.

Иначе проверочная программа АСК НДС-2 выявит разрыв и в вычете покупателю будет отказано.

Обратите внимание: Минфин в письме от 6 мая 2019 г. N 03-07-11/32905 допустил, что если продавец исправит несущественную ошибку (недочет), счет-фактуру в книге продаж он может не регистрировать. Но для применения вычета у покупателя зеркальность актуальных счетов-фактур должна быть соблюдена.

Для надежности полезно запросить у продавца заверенные копии соответствующих листов из его книги продаж.

Проверьте актуальность формы

Исправленный счет-фактура должен быть составлен по форме, действующей на дату составления первоначального (ошибочного) счета-фактуры. Мнение контролеров в письмах ФНС от 07 сентября 2018 г. № СД-3-3/3806@ и Минфина от 6 мая 2019 г. № 03-07-11/32905.

Такой нетрадиционный УПД

Если ваш контрагент применяет УПД (универсальный передаточный документ) обязательно убедитесь в том, что полученный от него документ в той части, в которой он заменяет счет-фактуру:

полностью соответствует формату счета-фактуры, утвержденному действующим законодательством, в нем заполнены все необходимые реквизиты, и они указаны верно.

Форма УПД была утверждена введена 6 лет назад письмом ФНС от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@. С тех пор внесена масса существенных изменений в правила заполнения счет-фактуры, утвержденные постановлением № 1137. Форма УПД отстает. И актуализировать ее никто не спешит.

Минфин и ФНС в своих письмах советуют самостоятельно дополнить УПД, объединяющий в себе форму счета-фактуры и первичного учетного документа, показателями, необходимыми для выполнения требований, установленных статьей 169 Налогового кодекса и Правилами заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденными постановлением Правительства РФ N 1137. ( письма Минфина и ФНС от 22 апреля 2019 г. № ЕД-4-15/7638, от 14 сентября 2017 г. № ЕД-4-15/18322.

Совет: если вы применяете УПД, стоит переработать его форму, приведя в соответствие с действующей формой счета-фактуры. И закрепить форму этого первичного документа в приложении к учетной политике.

Если продавец выдал вам УПД – внимательно проверьте документ на предмет его соответствия актуальной форме счета-фактуры. И каждый из ее реквизитов.

В противном случае вычет НДС на основании УПД по устаревшей форме с неполным указанием реквизитов налоговая аннулирует.

Исправление ошибки в счет-фактуре не стоит путать с порядком выставления корректировочного счета-фактуры.

Для целей НДС — исправление ошибки и корректировка – два совершенно разных понятия. И необходимо четко понимать когда требуется исправить ранее выставленный счет-фактуру, а когда к нему готовить корректировку.

Корректировка и исправление ошибки – две большие разницы

Совершенно разные операции с совершенно разными основаниями, своими правилами документального оформления и отражения в учете и отчетности.

Итак, условия корректировки:

1.Корректировка – только в случае изменения стоимости.

Корректировочный счет-фактура выставляется только в случае, когда меняют стоимость уже отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав.

Изменение стоимости может быть вызвано причинами:

выявлена недопоставка товара,

после отгрузки продавец предоставил покупателю ретро-скидку,

продажа товаров по предварительной цене с последующим пересчетом,

изменение цены в судебном порядке по заявлению одной из сторон.

2.Корректировка в обязательном порядке оформляется первичным документом. По которому стороны договорились уменьшить или увеличить цену товара, или уточнили его количество.

Это может быть изменение (дополнение) к договору, соглашение, или другой документ, подтверждающий факт уведомления об изменении условий сделки и подтверждающий согласие покупателя.

Важно: Дата этих документов должна быть более поздняя, чем дата отгрузки. Ими подтверждается факт, что изменение произошло уже после отгрузки.

Первичными документами могут явиться, к примеру, 1) акт об установлении расхождения по количеству и качеству при приемке ТМЦ по форме № ТОРГ-2, 2) акт об изменении цены, подписанный сторонами, 3) вступившее в законную силу решение суда и другие

В случае отсуствия первичного документа- основания, выставлять корректировочный счет-фактуру не надо. Так считает Минфин в письме от 9 февраля 2018 г № 03-03-06/1/7833.

Если при выставлении счета-фактуры изначально были допущены несоответствия или ошибки, в том числе арифметические, в стоимости, в сумме, — такие документы не оформляются. Выставление корректировочного счета-фактуры в этом случае будет неправомерным. Для устранения ошибки оформляется исправленный счет-фактура.

Срок выставления корректировочного счета-фактуры

По общему правилу продавец должен выставить корректировочный счет-фактуру в течение пяти календарных дней с даты составления документов, подтверждающих согласие или уведомление покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров.

Ответственность за нарушение срока выставления не предусмотрена. Но задерживать документ, подтверждаюший право вычета у покупателя, добросовестный партнер не станет.

Срок для заявления вычета по корректировочному счету-фактуре

Покупатель вправе заявить вычет в любом периоде после получения корректировочного счета-фактуры, но не позднее 3-х лет с момента его составления. При этом совершенно не важно, когда покупателем был заявлен к вычету НДС по первоначальному счету-фактуре. Это закрепляет пункт 10 статьи 172 Налогового кодекса.

Отражение корректировки — по своим правилам

Итак, документы об изменении стоимости ранее отгруженных товаров составлены, согласие покупателя на изменение стоимости получено, корректировочный счет- фактура выставлен.

Задача – правильно отразить корректировку в учете.

А основные правила такие:

В учете отражается возникшая разница. Корректируется налоговая база текущего периода. Независимо от того, в каком периоде были отгружены товары. Налоговая база, исчисленная в момент отгрузки, корректировке не подлежит.

Если стоимость отгруженных товаров увеличилась, то в текущем периоде (периоде корректировки):

продавец включает возникшую разницу в налоговую базу текущего периода, независимо от того, в каком периоде были отгружены сами товары;

включает возникшую разницу в налоговую базу текущего периода, независимо от того, в каком периоде были отгружены сами товары; покупатель заявляет к вычету разницу между суммами НДС, исчисленными до и после корректировки.

Если стоимость отгруженных товаров уменьшилась, то в текущем периоде (периоде корректировки):

продавец заявляет к вычету разницу между суммами НДС, исчисленными до и после корректировки;

заявляет к вычету разницу между суммами НДС, исчисленными до и после корректировки; покупатель восстанавливает сумму НДС в размере разницы между суммами НДС до и после корректировки.

Кто-то помнит, что до 2013 года корректировочные счета-фактуры нужно было регистрировать в доплистах. Причем за тот период, когда была отгрузка. Это вызывало необходимость представления в налоговый орган уточненных налоговых деклараций за период отгрузки товаров. Доплачивать разницу в НДС и пени.

С 1 июля 2013 года этого не требуется. Теперь возникшие разницы отражаются в налоговой базе текущего периода. Поэтому декларации уточнять не следует, и пени начисляться не будут.

Изменились реквизиты, Что с корректировкой?

Если с момента первоначальной отгрузки до момента корректировки изменились основные реквизиты продавца или покупателя, к примеру, адрес. В этом случае в корректировочном счете-фактуре указываются новые реквизиты – те, которые действуют на момент выставления корректировочного счета-фактуры.

Совет: при подписании своего согласии об изменении цены, покупателю и продавцу целесообразно уточнить свои реквизиты. Если обязанность уведомления об этом не закреплена условиями договора.

О единой (сводной) корректировке

Налоговым кодексом предусмотрена возможность формирования единых (сводных) корректировочных счетов — фактур. Естественно, выставленных в адрес одного и того же покупателя.

Продавец может подсобрать счета-фактуры, которые попадают под корректировку, и внести данные по ним в единый корректировочный счет-фактуру. При этом, корректировочный счет-фактура будет всего один, и записей по нему в книгах у продавца и покупателя будет всего по одной.

Выставление единого корректировочного счета-фактуры – это не обязанность, а право выбора продавца. Для кого-то это удобно. Для сокращения количества документов и упрощения учета.

Можно совмещать оба варианта выставления корректировочных счетов-фактур – отдельные или единые. Закреплять вариант выбора в учетной политике не требуется.

В едином корректировочном счете-фактуре может быть указано, что по одним позициям стоимость увеличилась, а по другим – уменьшилась. В этом случае необходимо отдельно просуммировать данные и отразить отдельно их в итоговых строках «Всего увеличение (сумма строк В)» и «Всего уменьшение (сумма строк Г)». Такой корректировочный счет-фактуру продавец и покупатель регистрируют дважды: в книгах покупок и книгах продаж соответственно.

Корректировка за корректировкой

Корректировка стоимости товаров может осуществляться неоднократно. При этом в каждой последующей корректировке продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру, в который вносятся данные предыдущего корректировочного счета-фактуры. И отражает разницу ( увеличение или уменьшение) уже между ними.

Номер и дата предыдущего корректировочного счета-фактуры вносятся в строку 1б последующего (нового) корректировочного счета-фактуры.

Новый корректировочный счет-фактура также регистрируется в текущем периоде на сумму разницы. Записи по предыдущему корректировочному счету-фактуре не аннулируются, остаются как есть в том периоде.

Возврат товаров

С 1 апреля 2019 г. возврат товаров – как полный, так и частичный оформляется только корректировочными счетами-фактурами.

Почему: постановлением правительства № 15 от 19 января 2019 г. внесены изменения в пункт 3 Правил ведения книги продаж, исключившие обязанность выставления покупателем счетов-фактур по принятым на учет товарам в случае их возврата продавцу.

На возврат товаров продавец (!) должен выставить корректировочный счет-фактуру. Именно он по корректировочным счетам-фактурам будет принимать НДС к вычету.

Минфин в письме от 10 апреля 2019 г. № 03-07-09/25208 предупредил: если при возврате принятого на учет товара покупатель выставит счет-фактуру в старом порядке, продавец потеряет право на вычет. Поэтому, будьте внимательны!

По возврату есть еще одно письмо Минфина от 8 апреля 2019 г. № 03-07-09/24636: если возврат будет оформлен самостоятельно заключенным договором купли-продажи (или поставки), то НДС можно принять к вычету по счету-фактуре покупателя, вернувшего товар. При этом в договоре первоначальный покупатель должен выступать продавцом, а первоначальный продавец — покупателем.

Что будет, если вместо исправленного счета-фактуры выставить корректировочный?

Так как правила регистрации корректировочных и исправленных счетов-фактур в книгах покупок и книгах продаж, а также порядок применения налоговых вычетов по ним существенно различны — риски несут как покупатель, так и продавец.

Давайте разбираться.

Да, возможно корректировка это удобно: на требуется перепахивать прошедшие периоды, заполнять доплисты и готовить уточненки. В каком периоде получили документ – в том же и отразили в учете.

Но по установленным законодательно правилам корректировочный счет-фактура может быть выставлен при соблюдении трех условий: 1) после отгрузки меняется стоимость сделки 2) об этом достигнуто соглашение сторон 3) в наличии первичный документ – основание для корректировки.

Если одно из условий не выполняется – нужно исправлять ранее выданный счет-фактуру. Оформление корректировочного счета-фактуры будет неправомерным. И признавать вычеты на его основании рискованно. Об этом предупредил Минфин в письме от 18 декабря 2017 г. № 03-07-11/84472. Такие же разъяснения содержатся и в иных многочисленных письмах контролеров Минфина и ФНС.

Риски продавца.

1.Если в результате исправления ошибки стоимость отгрузки уменьшилась — в случае неправомерного выставленного корректировочного счета-фактуры — продавцу грозит отказ в налоговом вычете на сумму разницы между НДС, доначисление налога, пении привлечение к налоговой ответственности за неполную уплату налога.

2.Если в результате исправления ошибки стоимость отгрузки увеличена — в случае неправомерного выставленного корректировочного счета-фактуры — продавцу грозит доначисление налога, пени и штраф в связи с недоплатой НДС за период отгрузки.

3. За нарушение порядка ведения учета и отсутствие исправленных счетов-фактур продавца могут привлечь к налоговой ответственности по статье 120 Налогового кодекса и к административной по статье 15.11 КоАП за грубое нарушение правил ведения учета и объектов налогообложения.

Риски покупателя.

Если в результате исправления ошибки стоимость отгрузки увеличена, покупатель — по полученному от продавца неправомерно выставленному корректировочному счету-фактуры – теряет право на вычет положительной разницы между суммами НДС в периоде внесения корректировки.

Поэтому требуйте от продавца исправить ошибки путем выставления не корректировочных, а исправленных счетов-фактур. С соблюдением правильного порядка их отражения в учетных регистрах и налоговой отчетности.

Ненадежный поставщик

Небрежность или невнимательность поставщика может серьезно подвести покупателя и оставить его без вычета.

Не раз бизнес пытался оспорить в суде конституционность норм Налогового кодекса, которые ставят право на получение налогоплательщиком налоговых вычетов в зависимость от соблюдения налогового законодательства его контрагентами. Но, к большому сожалению, судьи КС РФ ничего неконституционного в этих нормах не нашли.

Российская судебная практика подтверждает, что ответственность бизнеса – безгранична. Проверка потенциальных контрагентов уже вменена в обязанность. С суровой платой за неисполнение: 1) обвинение в соучастии и 2) отказ в уменьшении налоговой базы и признании вычетов.

Спорить, конечно, можно. Но с учетом пробюджетной позиции судов, это не всегда продуктивно.

Поэтому важно просчитывать риски и вовремя принимать меры, обеспечивая безопасность своего бизнеса. Быть в тренде происходящих событий. Знать приемы и понимать верные ходы.

В свежем письме от 6 мая 2019 г № 03-07-11/32905 Минфин еще раз предупредил, что исправленный счет-фактура, не зарегистрированный продавцом в книге продаж, лишает покупателя права на вычет по НДС.

Ставить в зависимость свое законное право на вычет от порядочности или настроения поставщика — неосмотрительно и рискованно. Стоит подстраховаться. В договор с поставщиком – как проверенным партнером, так и выбранным впервые – полезно внести обязательное условие об обмене документами — представлении продавцом заверенных копий:

— доплистов книги продаж (в случае исправления счетов-фактур) и

— текущих листов книги продаж (в случае выставления корректировочных счетов-фактур).

И еще. Целесообразно в договорах с поставщиками прописать и иные дополнительные меры ответственности, бодрящие контрагента. К примеру:

внести условие о неустойке за непредставление в установленные сроки оформленных надлежащим образом документов : счетов-фактур, заверенных копий листов книги продаж и других; включить в договор условие о заверениях об обстоятельствах ( согласно статьи 431.2 Гражданского кодекса); закрепить в договоре ответственность контрагента возместить имущественные потери, возникшие в результате нарушения им законодательства или обязательств и гарантий по договору. В этом случае в договоре обязательно нужно указать основание для возмещения потерь;

и другие полезные условия, приведенные в статье «Договор с контрагентом. Управляем рисками».

Если контрагент порядочный — он не будет упорствовать принять дополнительные условия к договору. Для него эти условия не влекут никаких осложнений и проблем. Если контрагент уклоняется от представления документов или отказывается подписывать предложенную редакцию договора – это повод призадуматься о причинах его противодействия и оценить целесообразность выбора для исполнения договора именно этого контрагента.

Если недобросовестный продавец будет «динамить» с представлением документов — дополнительные меры ответственности помогут взыскать с него ущерб в гражданско-правовом споре. Не дожидаясь налоговой проверки и ее результатов.

Резюмируем. И советы.

1.Ошибки в счетах — фактурах не должны быть исключительно проблемой бухгалтера. Инициируйте приказ об ответственных лицах (менеджерах) за правильность оформления документов на поставку вцелом и счетов -фактур в частности.

2.Подучите персонал, разьясните правила составления счетов-фактур для сотрудников, ответственных за закупку товаров. Потренируйте на ошибках, чтобы «дожимали» поставщиков и приносили вам корректные документы.

С корректировками и исправлениями посложнее, тут без бухгалтера не обойтись.

3.Вносите в договоры с поставщиками условие об оплате в части окончательного расчета только после получения надлежащим образом оформленных документов: счетов-фактур и заверенных копий учетных регистров, подтверждающих начисление налогов.

4.Обеспечьте иными четкими условиями договоров с поставщиками гарантии представления верных документов и правильного отражения их в учете. Перечисленных в статье «Договор с контрагентом. Управляем рисками».

5.Займите требовательную позицию, не принимайте роль просителя. С отдельными поставщиками , возможно, за вычет придется побороться ив суде. А почему бы и не да.)

Надежных вам поставщиков, коллеги!

Безупречных счетов – фактур!

Легких и бесспорных налоговых вычетов!