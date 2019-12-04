Как бухгалтеру вспомнить все, что надо переделать перед Новым годом

В преддверии нового 2020 финансового года — важно основательно подготовиться. Не пропустить сроки текущих отчетов, учесть все изменения законодательства, особенности конкретной компании и специфику бизнеса, кадровые превращения и структурные преобразования и другие трансформации, метаморфозы и мутации. Правильно и грамотно настроить учет и спокойно работать целый год, не сожалея о неудачных решениях или упущенных возможностях.

Давайте вспоминать, на что обратить внимание. Чтобы потом выдохнуть и позволить себе расслабиться в волшебные новогодние каникулы. Или вообще махнуть в отпуск. Итак,

О чем уведомить налоговую инспекцию

1. Сообщить о выборе ответственного обособленного подразделения, через которое в 2020 году будет осуществляться уплата налога на прибыль в региональный бюджет. Кто должен: компании, имеющие обособленные подразделения. Срок — до 30 декабря 2019 г.

2. Уведомить об изменении объекта налогообложения при УСН. Кто: компании и ИП, применяющие в 2019 году УСН, принявшие решение о мене объекта с «Доходы х6%» на «Доходы-Расходы» или наоборот. Срок — до 31 декабря. 30 декабря 2019 года — последний для уведомления день.

3. Уведомить о переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль. Кто: компании, решившие с 2020 года уплачивать ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли или переходящие на порядок уплате ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль. Если порядок не меняется — уведомлять налоговую не надо. Срок — до 31 декабря 2019 г.

4. Уведомить о переходе с 2020 года на УСН. Кто: компании и ИП, соответствующие критериям и принявшие решение о применении УСН. Форма уведомления № 26.2-1. Срок — до 31 декабря 2019 г

С 1 января 2020 года теряют право применения ЕНВД и ПСН продавцы трех групп товаров, подлежащих обязательной маркировке: лекарственных препаратов, обуви, предметов одежды и прочих изделий из натурального меха. Взамен ЕНВД небольшие компании и ИП будут просчитывать вариант перехода на УСН. А ИП — при условии ограничения по выручке 60 000 000 рублей и численности 15 человек — по определенным видам бизнеса могут перейти на патент.

5. Для перехода с 1 января 2020 года на патентную систему налогообложения (ПСН) ИП в срок до 17 декабря 2019 г. включительно (не позднее 10 рабочих дней до начала ведения бизнеса на основе ПСН) должен направить заявление в налоговую инспекцию по месту регистрации. Лично ( или через представителя), ценным письмом по почте или в электронной форме.

6. Уведомить о переходе с 2020 года на ЕСХН. Кто: компании и ИП, соответствующие критериям сельхозпроизводители, принявшие решение о применении ЕСХН. Форма уведомления № 26.1-1. Срок — до 31 декабря 2019 г.

7. С 2020 года компании с обособленными подразделениями получили право сдавать формы налоговой отчетности 6-НДФЛ и 2-НДФЛ по месту регистрации головного офиса или выбранного ответственного подразделения в пределах одного муниципального образования. И, соответственно, уплачивать НДФЛ.

Важно: О намерении отчитываться с 1 января 2020 года централизованно надо уведомить. Причем все! налоговые инспекции, в которых стоят на учете подразделения. И передумать в течение года нельзя

Форма уведомления ФНС пока не готова. По информации из ФНС, будет подготовлено соответствующее письмо и уведомления налоговые инспекции будут принимать в течение января 2020 года. Но рекомендуют компаниям, которые решили воспользоваться правом на агрегированную отчетность в пределах муниципалитета, применять этот порядок уже с 1 января 2020 года — выбрать ответственное подразделение и уплачивать НДФЛ.

8. С 1 января 2020 года компания вправе наделить полномочиями платить зарплату и перечислять страховые взносы только те обособленные подразделения, у которых открыт расчетный счет в банке. Об этом требуется уведомлять налоговую инспекцию: с 1 января 2020 года компании обязаны сообщать в налоговый орган об изменении полномочий своих подразделений — не позднее 1 месяца со дня наделения обособленного подразделения такими полномочиями (или их лишения). С отчетности по страховым взносам за 1 квартал 2020 года ФНС вводит дополнительный контрольный параметр при сдаче отчетности обособленным подразделением — наличие расчетного счета.

Внести изменения в политику учета

1. Надо пересмотреть и обновить Учетную политику.

Не забудьте учесть в учетной политике изменения законодательства, которые вступают в силу с 1 января 2020 года:

новое ограничение при переходе с линейного на нелинейный метод амортизации основных средств — не чаще 1 раза в 5 лет,

возможность применения инвестиционного налогового вычета для основных средств 8-10 амортизационных групп,кроме зданий, сооружений, передаточных устройств. Сейчас он действует только для 3-7 групп.

продление до 31 декабря 2021 года 50% ограничения на перенос убытков прошлых лет,

изменения по имущественным налогам,

возможность централизованной сдачи отчетности и уплаты НДФЛ за обособленные подразделения,

изменения в порядок уплаты обособленными подразделениями страховых взносов. И другие

Важно для бухгалтера: Учетной политикой стоит утвердить форму письменного требования главного бухгалтера для исполнения сотрудникам компании и порядок исполнении этих требований.

Обязанность сотрудников организации соблюдать требования главного бухгалтера в отношении оформления и представления первичных учетных документов закреплена с 26 июля 2019 года изменениями в Закон о бухгалтерском учете.

Обратите внимание на обновленные версии ПБУ 13/2000, ПБУ 16/02 и ПБУ18/02.

Еще один интересный стандарт ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Он вступает в действие с 2022 года, но если компания примет решение применять его досрочно с 2020 года — это следует прописать в учетной политике для бухгалтерского учета.

Изменений законодательства с 2020 года немало. Все их придется проработать и Учетную политику обновить и освежить. Приказ о внесении изменений в учетную политику должен быть подписан не позднее 31 декабря 2019 года.

2. Проверить и при необходимости пересмотреть лимит остатка кассы.

3. Сделать анализ инвентаризации имущества.

4. Прошерстить новости регионального законодательства в отношении ставок, льгот и преференций по налогам, касающихся вашего бизнеса или статуса компании.

5. Проверить включена ли недвижимость в перечень имущества, облагаемого в 2020 году по кадастровой стоимости.

Что с расчетной дисциплиной

1. Еще раз проверить нет ли непогашенных обязательств перед бюджетом.

2. Запросить сверку с налоговой по состоянию на 31 декабря 2019 года.

3. Провести анализ расчетов с контрагентами — и поставщиками, и покупателями:

составить акты сверки,

провести ревизию первичных документов,

проверить сроки договоров и подписать доп. соглашения о продлении сроков действия,

предложить подписать допсоглашения о дополнительных гарантиях: условие о заверении об обстоятельствах ( статья 431.2 ГК РФ) и ответственность контрагента возместить убытки, возникшие в результате нарушения им законодательства или обязательств и гарантий по договору ( статья 406.1 ГК РФ).

4. Проверить состояние расчетов с контрагентами на предмет начисления пени или взыскания штрафов. Урегулировать отношения и оформить юридически для отражения в учете.

5. Завершить расчеты с подотчетными лицами по состоянию на 31 декабря 2019 года. При необходимости пересмотреть изменения в работе с «подотчетниками» на 2020 год — уточнить список лиц, лимиты командировочных выплат и т.д.- и закрепить локальным нормативным актом ( приказом).

По расчетам с персоналом

1. Пересмотреть штатное расписание на предмет соответствия зарплат новому МРОТ. На 2020 год федеральный МРОТ — 12 130 рублей.

2. Утвердить график отпусков на 2020 год. Крайний срок его утверждения — 17 декабря 2019 года — не позднее чем за 2 недели до наступления нового календарного года.

3. Выплатить сотрудникам компании материальную помощь. Размер не облагаемой материальной помощи составляет 4 000 рублей на каждого сотрудника в год.

4. Начислить и выдать отпускные любителям зимы, готовим к отпуску. И премию всем, кто был молодцом!

5. Начислить и выдать зарплату за декабрь. Для компаний, предусмотревших локальным актом день расчета с 1 по 8 числа, выплатить зарплату надо 31 декабря. Остальные тоже могут принять решение выплатить досрочно.

Важно помнить об установленной законодательством периодичности зарплатных выплат — не реже, чем каждые полмесяца. В январе 2020 г. для соблюдения этого правила можно придумать промежуточную выплату.

6. НДФЛ с отпускных и больничных перечислить 31 декабря , а остальной НДФЛ будем платить в первый рабочий день нового года — 9 января 2020 года. Но можно оплатить и 31 декабря, это не нарушение. Чтобы полностью рассчитаться.

Срок уплаты страховых взносов за декабрь 2019 г. — 15 января 2020 г. Но можно перечислить и раньше — в день выплаты зарплат, к примеру,31 декабря 2019 г. Запретов и ограничений нет.

7. Проверить окончательный налоговый статус сотрудников и иностранных работников. Если статус изменился, пересчитать НДФЛ — доудержать или вернуть излишки.

8. Провести ревизию представленных сотрудникам в 2019 году вычетов по НДФЛ и документов по ним на предмет достаточности. Начать сбор заявлений и документов на 2020 год.

Надеюсь, что напоминания были полезны. И предновогодняя бухгалтерская суматоха до наступления 2020 года будет укрощена.

Не сомневаюсь, что успеете найти время и на приятные предпраздничные хлопоты — купить подарки себе и своим близким, поздравить с праздником коллег и родных.

До нового года не прощаюсь! Есть еще о чем поразмышлять и чем поделиться.

Успехов вам, коллеги! Понимающего руководства, толковых коллег и старательных помощников!