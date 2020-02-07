Опасные тренды налогового контроля 2020

Полагаю, что статья адресована не бухгалтерам. Вы и так об этом знаете. Статья была опубликована в конце 2019 года в сообществе менеджеров Executive.ru и представлена на обсуждение участникам этого сообщества. «Пусть будет и в моем блоге», — подумала я. «Клерк» читают не только бухгалтеры. А редакция «Клерк» — была и не против.

Благодарю дружелюбный «Клерк» и представляю вашему вниманию свою публикацию.

Главная цель налоговых и контролирующих органов — вывод бизнеса из серых зон и максимальное «обеление» деятельности. Проворачивать сомнительные схемы станет еще сложнее.

ФНС демонстрирует уверенный рост налоговых поступлений в бюджет, впечатляя новыми цифровыми возможностями и правовыми инструментами налогового администрирования. Внесены масштабные поправки в Налоговый кодекс, меняются правила применения популярных налоговых режимов, ужесточается налоговое администрирование, усилен банковский и межведомственный контроль за финансовыми операциями.

Главный акцент налоговиков — на сознательное поведение налогоплательщика и добровольный отказ от сомнительных схем. На уточнение налоговых обязательств и доплату налогов в бюджет. Беспечных и упрямых ждет проверка. А проверять будут глубоко и жестко.

С какими трудностями предстоит столкнуться российскому бизнесу в наступающем 2020 году? Давайте разбираться.

Фокус на искусственное дробление бизнеса

Это самый опасный для бизнеса прием оптимизации. Охота продолжится не только на крупных. Средним и мелким организациям тоже строит пересмотреть свои сложносочиненные группы компаний — на предмет взаимозависимости контрагентов, подконтрольности участников и несамостоятельности низконалоговых субъектов. Цена претензий в дроблении бизнеса, как правило, очень высока.

ФНС продолжит войну с «конвертами»

Налоговые зарплатные комиссии стали постоянно действующими. Как и ранее, они будут собираться и в межведомственном составе: с представителями различных контрольных ведомств: трудовой инспекции, пенсионного фонда, полиции, администраций муниципальных образований, прокуратуры и других.

Методологически ФНС уже подготовилась:

Во-первых, внесены новые контрольные соотношения в отчетные формы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ): теперь средняя зарплата каждого работника сопоставляется со среднеотраслевой региональной величиной. Те компании, которые не повысят зарплату до среднеотраслевой, налоговые органы возьмут в разработку.

Во-вторых, Федеральным законом №?325-ФЗ от 29 сентября 2019 г. внесены изменения в пункт 9 статьи 226 Налогового кодекса, допускающие, что если налоговой проверкой будет установлено неудержание (или неполное удержание) налога на доход физических лиц, долг по НДФЛ заплатит уклонист-работодатель. Работник при этом не пострадает.

В общем случае, НДФЛ удерживается из доходов физического лица, и его уплата за счет налоговых агентов-работодателей не допускается. Но новая норма специально введена для того, чтобы работники не боялись информировать контрольные органы о выплате «серых» зарплат. Если налоговая проверка установит и докажет факт зарплаты «в конверте», работодателю придется заплатить не только страховые взносы, но и неудержанный с сотрудника НДФЛ с умышленно скрытых от налогов выплат.

Перевод сотрудников в самозанятые и ИП — опасен

Налоговики продолжат задавать вопросы компаниям, привлекающих для оказания услуг индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых — плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). На предмет поиска признаков трудовых отношений, умысла действий и необоснованной налоговой выгоды. Все попытки снизить налоговую нагрузку за счет перевода штатных сотрудников в статус ИП или самозанятых — без внятной деловой цели — будут признаны схемами по уходу от налогообложения. Об этом налоговая уже предупредила.

Уже с ноября 2019 года компании стали получать приглашения на налоговые комиссии для дачи пояснений по договорным отношениям с самозанятыми. В 2020 году к проверкам компаний, работающих с самозанятыми, подключится и Роструд.

С 1 января 2020 года налог на профессиональный доход вводится еще в 19 российских субъектах. С 11 июля 2020 года налоговый режим для самозанятых будет распространен и на остальные российские территории.

Борьба за «чистоту» реестра

В 2020 году информационный комплекс ФНС АСК НДС-2 продолжит выявлять налоговые разрывы, а налоговики — искать компании-«однодневки», злоупотребляющие выводом наличных. Цель — найти бенефициара, выгодоприобретателя — реальный бизнес или лицо, которое уклонилось от налогов и получило фискальную выгоду. С которого есть что взять. И насколько далеко от него разрыв в цепочке контрагентов: три, пять, семь — неважно. Борьба с «однодневками» — благородная цель. Но взять с них, как правило, нечего. А за любое нарушение кто-то должен ответить. И заплатить.

Продолжится актуализация сведений реестра о недостоверных данных, массовых адресах и «массовых подписантах». Достоверность сведений о компании ФНС будет проверять как на этапе регистрации, так и после представления отчетности. Руководители и участники недействующих или «фиктивных» организаций в течение трех последующих лет лишаются права создавать другие компании, приобретать доли в них или становиться руководителями.

С 1 сентября 2020 года ФНС займется расчисткой реестра индивидуальных предпринимателей. И сможет принудительно исключить ИП из ЕГРИП по двум основаниям:

Прошло 15 месяцев с даты окончания действия патента или в течение 15 месяцев ИП не сдавал отчетность.

За ИП числится задолженность по налогам. Исключенные из ЕГРИП граждане не смогут вновь стать ИП в течение трех последующих лет.

«Обеление» проблемных отраслей

В 2020 году ФНС продолжит начатые проекты по повышению прозрачности рынка проблемных отраслей. В фокусе — клининг, сфера строительства, транспортные услуги. А также компании, получающие выручку «наличными»: автосалоны, аптеки, розничная торговля, общепит.

Часть участников рынка согласились с продвигаемой ФНС формой отраслевого саморегулирования. Они объединяются в ассоциации, подписывают «Хартии белого бизнеса», гарантируя свою благонадежность (АПК, клининг).

Обязательная маркировка товаров

Продолжится проект по масштабной маркировке товаров. С целью изгнания с рынка контрафакта. С 1 января 2020 года будет обязательна маркировка всех лекарственных препаратов, с 1 июня 2020 года — маркировка готовой молочной продукции. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров.

Налоговые органы получат широкие возможности по отслеживанию в реальном времени каждой единицы продукции, подлежащей обязательной маркировке, начиная с ее выпуска производителем и заканчивая продажей конечному потребителю. Который, в конечном итоге, за нее и заплатит. Информационный ресурс «Маркировка» будет интегрирован с АСК НДС-2 и АСК «ККТ» для контроля в точках налоговых разрывов по НДС.

С 1 января 2020 года стартует система прослеживаемости импорта. Каждая единица товара, от пересечения границы до конечного потребителя, будет на контроле. «Серый» импорт исчезнет. Движение каждой единицы ввезенного товара будет под автоматизированным наблюдением.

Реорганизация — тоже под наблюдением

Под пристальным вниманием налоговиков окажутся реорганизуемые компании. На предмет восстановления НДС в случае, если правопреемник применяет спецрежим или не платит НДС по другой допустимой законом причине.

Результат непримиримых споров, длящихся на протяжении многих лет, закреплен законодательно в пользу ФНС. Внесенная в Налоговый кодекс новая норма о восстановлении НДС вступает в силу с 1 января 2020 года.

ЕНВД доживает последний год

Уже с 1 января 2020 года запрещено использовать режим ЕНВД и патентную систему налогообложения продавцам трех групп товаров, подлежащих обязательной маркировке: лекарственных препаратов, обуви, предметов одежды и прочих изделий из натурального меха. Применяющих ЕНВД розницу, общепит и сферу услуг, ждут массовые потрясения. Потребуется переход на другую систему налогообложения — общую или упрощенную. Ожидаемо увеличится налоговая нагрузка.

Субъекты РФ вправе ввести запрет на применение ЕНВД уже с 2020 года. Не забудьте уточнить, есть ли изменения регионального законодательства с 1 января 2020 года.

ФНС вовлекает в налоговый мониторинг

Увеличивается количество компаний, согласившихся на контроль в форме налогового мониторинга. Налоговики смогут оперативно наблюдать за всеми операциями налогоплательщика с просмотром сканов первичных документов. Возможности цифровизации позволят выявлять риски, проводить налоговый аудит, согласовывать налоговую базу. Кандидаты оперативного налогового мониторинга — компании с государственным участием. Частный бизнес присматривается.

Международный обмен налоговой информацией

ФНС продолжит взаимодействовать с контрольными органами иностранных государств по взаимному автоматическому обмену информацией. Для получения сведений о счетах и финансовых операциях компаний и физических лиц.

В систему налогового контроля встроены банки

В 2020 году банки продолжат контролировать операции клиентов. Ситуация с блокировками банковских карт и счетов остается напряженной. И нет никаких предпосылок, что банковский контроль будет ослаблен. Банковский финмониторинг учится выявлять «обнальщиков» и агрессивных оптимизаторов. И избавляется от подозрительных клиентов без колебаний и сожалений. Процент налоговой нагрузки — тоже индикатор для банковского наблюдения.

В 2020 году ожидается ужесточение «антиотмывочного» закона 115-ФЗ. Банкам предписано усерднее выявлять бенефициаров своих клиентов и «политически значимых лиц». Формальной информации от клиентов больше недостаточно. А Центробанк усилит выездные проверки кредитных организаций.

Убеждение под давлением

Продолжится «воздействие» на бизнес для побуждения его добровольно уточнить свои налоговые обязательства и заплатить налоги в бюджет. Данная мера признана ФНС очень эффективной — это простой и незатратный способ пополнения бюджета. Массовое контрольно-предупредительное воздействие дает потрясающий эффект: во избежание налоговых проверок и долгих судебных разбирательств бизнес соглашается доплатить налоги, даже в случае неоднозначности ошибок или неочевидности нарушений. Не исключено, что сумма «добровольных» доплат скоро догонит начисления по результатам проверок.

Взыскание долгов с субсидиарно-ответственных лиц

Продолжится жесткая практика взыскания долгов путем привлечения к субсидиарной ответственности руководителей бизнеса — контролирующих лиц. Если будет установлено, что эти лица действительно принимали решения, в результате которых бизнес пришел к банкротству. Даже если контроль был неформальный, но фактический — за эти решения придется нести ответственность.

Заявители — кредиторы и конкурсные управляющие — становятся агрессивнее и круг ответственных лиц расширяется. Это уже не только де-юре оформленные директора и участники, но и фактические руководители, бенефициарные владельцы, родственники участников и директоров, должностные лица — коммерческие и финансовые директора, бухгалтеры, юристы, представители по доверенности и другие. Судебная практика, как правило, на стороне кредиторов. Особенно, если кредитор — налоговый орган. Сохраняется повышенное внимание к налоговым вопросам и со стороны правоохранительных органов.

Но есть и позитивные новости:

Верховный суд РФ отказался от отмены срока давности привлечения к уголовной ответственности по налоговым преступлениям и оставил его прежним: с даты, когда возникла обязанность уплатить налоги в бюджет, согласно норм Налогового кодекса.

Пленум Верховного суда РФ вступился за обвиняемых в неуплате налогов и принял законопроект, которым предлагается прекращать уголовное преследование при возмещении причиненного бюджету ущерба не только в ходе следствия, но и в ходе суда. Обвинительных приговоров по налоговым делам будет меньше.

Как бизнесу учитывать меняющееся законодательство

Да, для достижения цели по «обелению» бизнеса налоговая система действует крайне жестко. В условиях суровых мер ответственности и ужесточения методов администрирования становится крайне опасно:

Дробить бизнес, преследуя цель минимизировать налоги.

Скрывать бенефициара и назначать директорами фиктивных лиц. Родственные бизнес-связи — тоже под наблюдением.

Платить зарплату «в конверте».

Работать с однодневками и случайными непроверенными контрагентами.

Прикрывать действительное положение вещей и реальные обстоятельства фиктивными документами и притворными сделками.

Манипулировать ценами для минимизации налоговых обязательств.

Существующая налоговая практика демонстрирует немало казусов и вызывает много вопросов:

Почему бизнес должен доказывать свою добросовестность? Это уже не презумпция?

Почему средний и малый бизнес не может применять специальные налоговые режимы? А если это одна из возможностей конкурировать малому бизнесу с демпингующим «серым» рынком?

Почему родственники — «взаимозависимые» отец и сын — не имеют возможности объединиться и вести семейный бизнес, применяя специальный налоговый режим?

Можно говорить и о неоднозначном толковании правовых норм, и о непростых методиках расчета налогов, и о злоупотреблениях своими полномочиями ревизоров. В работе ФНС доминирует не регулирующая, а фискальная цель. Что не добавляет бизнесу оптимизма и не вселяет уверенность в завтрашнем дне.

Чтобы избегать проблем, бизнес должен учитывать меняющееся законодательство и сложившуюся правоприменительную практику, понимать методы налогового контроля. Просчитать все риски и построить правильную, доходную, а, главное, безопасную модель ведения бизнеса:

Провести детальный анализ правовой стороны всех существующих в компании бизнес-процессов.

Отказаться от «мутных» схем и перейти на легальное ведение деятельности, как бы ни было тяжело.

Учитывать, что налоговая выгода не должна быть главной целью сделки. Важна деловая цель и осязаемый экономический эффект. А экономия по налогам — дополнительный приятный бонус.

Понятия «добросовестность», «должная осмотрительность», «деловая цель», «необоснованная налоговая выгода» — это не только слова из лексикона налоговиков и судей. Это реальность нашего времени. Кто не оценивает налоговые тренды и не принимает ответных мер, рискует исчезнуть с рынка навсегда. Помните об этом.

Оригинал статьи доступен на портале E-xecutive.ru