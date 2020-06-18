Коронакризис. Помощи много не бывает. Часть 1

Нормативная база «коронавирусного» периода с мерами государственной поддержки бизнеса пестрит разнообразием. Определены особо пострадавшие компании, которым государство поможет. Отсечены от поддержки отрасли, которые свои проблемы будут решать сами. Но поддержка, пусть и небольшая, есть и для них. Совсем брошенных на произвол судьбы, в общем-то нет.

Помощи (лобстеров) много не бывает

Вопросов и драматизма в вопросах государственной помощи немало. Разобраться непросто – какие походят конкретному бизнесу, а какие – нет. Почему при всех критериях соответствия – в списках не значатся? Почему вдруг оказались в пролете?

Нервные срывы и жесткие сцены — до увольнения — рыдающий бухгалтер, яростный гнев владельца «почему они получили, а мы нет», угрозы выставить вон с «волчьим» билетом некомпетентности.

Как обычно, не все правила получения помощи внятны и доходчивы. Есть четкие и понятные правительственные решения, а есть положения с оговорками, сложносочиненными условиями и многоярусными конструкциями, в которых непросто разобраться.

Почему?

Во-первых, госпомощь «выдается» порционно: пакет за пакетом. Издается масса поправок к федеральным законам, потоком летят правительственные постановления, готовит разъяснения ФНС и Минэконом — не только дополняя, но и изменяя ранее установленные условия. В динамически меняющихся правилах легко запутаться и упустить действительно важное. Во-вторых, каждая мера поддержки особая — отличается по условиям, по датам ввода и срокам применения, распространяется на разные категории адресатов: для малого и среднего бизнеса, для пострадавших, только для пострадавших «малышей», предпринимателей, граждан, семей с детьми и т.д. В-третьих, помощь – различна по своим последствиям. Она есть бесплатная помощь, есть отложенные обязательства, а есть щедрость, за которую придется платить. А здесь нужен расчет. К примеру, по всем заимствованиям – даже по низкой ставке – может оказаться выгоднее перевести людей на неполный рабочий день или принять решение об увольнении, чем вешать на шею кредитный хомут?

И еще бизнес не очень верит в щедрость государства, вспоминая про ловушки, где развешан бесплатный сыр.

Меры поддержки звонкие, но не такие уж щедрые. И, к сожалению, не для всех. Но это лучше, чем совсем ничего. Бизнес ищет любые возможности, чтобы переломить коронавирусный кризис: использует передышку на каникулы, получает кредиты и субсидии для поддержания ликвидности и для сохранения сотрудников. Очень кстати введен мораторий на проверки — не отвлекаясь на фискальную нервотрепку, предприниматели могут сконцентрироваться на главном — возобновлении работы и оптимизации бизнес-процессов.

Помощи много не бывает. Общественность и предпринимательское сообщество бурлит, а государство реагирует. Что похвально. Периодически расширяется перечень пострадавших отраслей, малым и средним компаниям до 30 июня разрешено уточнить показатели для включения в перечень МСП, Минэкономразвития предложил премьеру дать возможность компаниям уточнить основные ОКВЭДы.

Шанс влиться в заветные списки не потерян, но и особо обольщаться тоже пока не стоит. Оцените реальность, свои возможности и используйте те преференции, которые бизнес может получить уже сейчас.

Подготовила такой «навигатор» – как бизнесу грамотно воспользоваться возможностями и получить государственную помощь.

Набор мер поддержки зависит от многих факторов и в первую очередь – от уровня бизнеса и его отрасли. Есть меры общие, для всех. Например, перенос сроков сдачи налоговой отчетности и сокращение проверок. На дополнительную помощь могут рассчитывать малый и средний бизнес, компании и ИП из отраслей, признанных особо пострадавшими, а для некоторых предусмотрена даже точечная поддержка: для автоперевозчиков, строителей, туроператоров и других, помощь региональных властей.

Давайте разбираться кто на какую помощь сможет рассчитывать. А кто задвинут или забыт.

Общие меры поддержки

Эта помощь для всех – независимо от отраслевой принадлежности и масштабов бизнеса и прочих обстоятельств.

Какие именно меры:

1.Перенесены сроки сдачи отчетов

Сдвинуты сроки сдачи отдельной отчетности и продлены сроки ответов на требования, полученные из налоговой с 1 марта по 31 мая 2020 г.

Причем для всех компаний и ИП – независимо от принадлежности к субъектам из списка МСП, пострадавшим отраслям или кодам ОКВЭД.

Ряд сообщений, которые компании и ИП обязаны направлять в налоговую, не являются налоговой отчетностью и не попадают в категорию «налоговые декларации». Это могут быть сведения, отчеты информативного содержания, заявления, пояснения. Не стоит игнорировать сроки, установленные для представления подобных сведений, даже если не будет штрафов. Заполнение этих форм, как правило, не составляет особого труда, но последствия их непредставления или нарушения сроков могут быть и негативными.

2.Снижение надзорной нагрузки

До 30 июня 2020 года для всех без исключения налогоплательщиков введен мораторий на назначение и проведение налоговых и валютных проверок. Это касается:

вынесения решений о проверках;

проведения назначенных ранее проверок;

оформления и оспаривания результатов проверок (сроки продлеваются на срок приостановки);

проверок соблюдения валютного законодательства (оплата иностранцу зарплаты наличными, открытие счета за границей, заграничные переводы).

Изначально мораторий на налоговые проверки был введен до 31 мая 2020 года. Постановлением Правительства от 30 мая 2020 г. № 792 продлен до 30 июня 2020 года.

Приостановление проведения назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок означает и запрет на проведение контрольных процедур, проводимых в рамках таких проверок.

Приостановление течения сроков, установленных НК РФ, в отношении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, распространяется на сроки осуществления следующих мероприятий (действий):

проведение выездной налоговой проверки;

приостановление проведения выездной налоговой проверки;

составление акта выездной налоговой проверки;

вручение акта выездной налоговой проверки;

представление возражений на акт налоговой проверки;

рассмотрение материалов выездной налоговой проверки;

проведение дополнительных мероприятий налогового контроля;

составление дополнения к акту налоговой проверки;

вручение дополнения к акту налоговой проверки;

представление возражений на дополнение к акту налоговой проверки;

составление акта, предусмотренного ст. 101.4 НК РФ;

представление возражений на акт, предусмотренный ст. 101.4 НК РФ;

рассмотрение дела о налоговом правонарушении, предусмотренного ст. 101.4 НК РФ.

Приостановление сроков не запрещает налоговикам до 1 июля 2020 года совершать предусмотренные статьей 100 НК РФ процессуальные действия: к примеру,

составить акт выездной налоговой проверки и направить его проверяемому лицу. Но срок для представления возражений по этому акту для налогоплательщика начнется с 1 июля 2020 года;

вынести итоговое решение по налоговой проверке, если материалы по проверке были все уже рассмотрены и процедуры соблюдены. В этом случае срок для направления апелляционной жалобы на данное решение начнет течь с 1 июля 2020 г.

До конца 2020 года весь малый и средний бизнес освобождены от проверок, предусмотренных Законом о защите прав юридических лиц и ИП.

Исключение для внеплановых и плановых проверок, связанных со причинением вреда жизни и здоровью граждан, вызванных ЧС, выдаче лицензий и других разрешений.

Существенно ограничиваются контрольная деятельность и других надзорных органов. До конца года не будут назначаться, за некоторым исключением, выездные таможенные проверки, а также проверки по ККТ.

3.Приостановлены санкции за неуплату налогов

До 30 июня 2020 г. ФНС не будет выставлять требования на уплату налогов, приостанавливать блокировки счетов за непредставление налоговых деклараций и за неотправку квитанций (подтверждений) о получении требований.

До 1 июля 2020 года взыскивать задолженность налоговикам запрещено. За исключением случаев, когда компания или ИП умышленно препятствует взысканию, скрывает активы, или заявлен отказ от моратория на банкротство.

Источник: письмо ФНС от 26 мая 2020 г. № ЕД-20-8/71@.

4.Экономия на авансах по налогу на прибыль

Увеличен лимит для перехода на квартальные авансовые платежи. До конца 2020 года налогоплательщики с суммой дохода до 25 млн рублей в квартал получили право уплачивать авансовые взносы по налогу на прибыль по итогам квартала, исходя из фактической прибыли. В 2021 году вернется прежний лимит – 15 млн. рублей в квартал.

Перейти на уплату ежемесячных авансов по фактической прибыли можно в течение года.

Для перехода на уплату ежемесячных авансов исходя из фактической прибыли не нужно ждать следующего года. Поправки в статью 286 Налогового кодекса, принятые законом № 121-ФЗ от 22 апреля 2020 года позволяют это сделать в течение 2020 года.

Для изменения порядка уплаты авансов необходимо направить уведомление в ИФНС. Порядок подачи разъяснен письмами ФНС от 22 апреля 2020 г. N СД-4-3/6802@ и от 13 мая 2020 г. N СД-4-3/7843@. Соответствующие изменения не забыть внести в учетную политику.

5.Признание расходов в уменьшение налоговой базы

Затраты на борьбу с распространением коронавируса можно учесть в расходах при расчете налоговой базы по налогу на прибыль. Это расходы на дезинфекцию помещений, приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты, не указанных в пп. 3 п. 1 статьи 254 Налогового кодекса.

Можно учесть в расходах затраты на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, доведения до состояния готовности к использованию медицинских изделий для диагностики и лечения COVID-19 по Перечню, утвержденному Правительством в Постановлении № 714 от 21 мая 2020 г.

На затраты по борьбе с коронавирусом дополнены перечни расходов для расчета налога по УСН и ЕСХН. Им разрешено признавать «расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.»

Соответствующие дополнения в Налоговый кодекс внесены Федеральным законом № 121-ФЗ от 22 апреля 2020 г.

6.Преференции по госконтрактам

списание неустоек: если контракт сорвался из-за пандемии, можно рассчитывать, что штрафные санкции применяться не будут. Размер «прощенных» неустоек ограничен: списать неустойки можно в сумме не более 5% от цены контракта. Если неустойка превышает 20% от цены контракта – ее «простят» наполовину.

Списание неустоек по Закону № 44-ФЗ – непростая процедура. Строгие правила списания штрафов по госконтрактам определены постановлением Правительства № 783 от 4 июля 2018г. и дополнены «коронавирусными» поправками 26 апреля 2020 г. постановлением № 591.

Списать неустойку заказчик по госконтракту может при наличии: 1) документа, подтверждающего исполнение обязательств по контракту в 2020 году и 2) письменного обоснования поставщика о невозможности исполнения контракта из-за коронавируса и подтверждающие этот факт документы.

С государственными заказами шутить не стоит. Контролирующие органы ущерб госбюджету не простят.

увеличение авансов: с 11 мая 2020 года по закупкам для федеральных нужд заказчик вправе установить повышенный размер аванса – максимально до 50% (ранее был 30%). Соответствующие поправки внесены в Закон № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Если контракт заключен, условие об увеличении аванса закрепляется в дополнительном соглашении.

Авансы до 50 % также можно увеличить и по контрактам на строительство региональных и муниципальных объектов, если их субсидирует федеральный бюджет.

В 2020 году разрешено вносить предоплату поставщикам по перечню товаров № 21-р. До конца 2020 года запрет на авансы для получателей средств федерального бюджета снят.

7.Освобождение от санкций по ЖКХ

С 6 апреля 2020 года до 1 января 2021 года введен мораторий на штрафы и пени за просрочку коммунальных услуг и взносов на капремонт.

Это относится и к непосредственным потребителям коммунальных услуг, и к управляющим компаниям. За несвоевременное исполнение обязательств перед поставщиками коммунальных ресурсов они также освобождаются от штрафных санкций.

Источник: постановление Правительства от 2 апреля 2020 г. № 424.

Пока так. Но поставщики коммунальных ресурсов в лице Минэнерго не оставляют попыток переломить эту ситуацию или отменить мораторий досрочно.

8.Бесплатное получение сертификата о форс-мажоре

С 26 марта 2020 г можно бесплатно получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах, возникших при исполнении внешнеторговых сделок и международных договоров в связи с распространением COVID-2019. Ранее подобные сертификаты российская торгово-промышленная палата и ее региональные подразделения оценивали в 13 000 рублей за каждый договор.

9.Продление сроков лицензий

На 1 год автоматически продлены лицензии и разрешения, сроки которых истекают с 15 марта по 31 декабря 2020 года.

Это касается лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе лицензий на розничную продажу алкоголя; лицензии на пользование недрами; лицензии на оказание услуг связи, на осуществление частной охранной деятельности и других; аккредитаций и аттестаций специалистов, сертификации медработников и иных специалистов по разным направлениям.

На 1 год продлевается срок выданных разрешений на строительство.

10.Снижение расходов на эквайринг

На период до 30 сентября 2020 года ограничено максимальное значение эквайринговой комиссии до 1% при онлайн-оплате товаров и услуг.

Лимит распространяется не на всех, а только на: клиники, больницы, службы скорой помощи, медлаборатории; торгово-сервисные предприятия, продающие в розницу продукты питания, товары медицинского назначения, одежду, товары повседневного спроса.

Для бытовой техники, электроники и средств связи – в случае если сумма оплаты не превышает 20 000 рублей.

Сейчас расходы на эквайринг в зависимости от типа карты и категории товаров составляют до 2,2%.

11.Продление аренды государственной или муниципальной недвижимости

Если договор аренды заключен до введения в регионе режима РПГЧС можно продлить его действие на срок до одного года (для земли — на срок до трех лет).

При выполнении условий:

1) договор заключен до введения в регионе РПГЧС и срок договора не истек,

2) арендодатель не потребовал расторгнуть его через суд,

3) отсутствуют нарушения, выявленные в ходе государственного земельного надзора, или ранее обнаруженные были устранены.

При этом наличие долга по договору аренды значения не имеет.

Договор по аренде недвижимости может быть продлен до конца 2020 года. Максимальный срок продления – 1 год.

Условия дополнительного соглашения не могут ухудшать положения арендатора. Для его заключения рыночной оценки объекта аренды не потребуется.

За продлением аренды арендатор должен обратиться к арендодателю и следовать порядку действий, закрепленному в п.4 статьи 23 Федерального закона № 166-ФЗ от 08 июня 2020 г.

Меры поддержки малого и среднего бизнеса

1.Снижены страховые взносы

Для всех субъектов малого и среднего бизнеса — и из «пострадавших» сфер бизнеса, и из отраслей, страдания которых оказались не замечены, — с 1 апреля 2020 года в два раза снижен размер тарифа на уплату страховых взносов.

Работает правило так: на сумму превышения МРОТ страховые взносы будут рассчитывать по ставке 15%, по выплатам ниже МРОТ – ставка прежняя – 30%.

Величина МРОТ – фиксирована и для всех одна. От надбавок, «северных» и других коэффициентов не зависит. Взносы на ОПС снижены с 22% до 10%, на ОМС с 5,1% до 5%, на обязательное социальное страхование тариф с 2,9% снижен до нуля.

Взносы на ОПС после достижения предельной величины рассчитываются, как и ранее, по ставке 10%. По взносам на травматизм снижения тарифов нет.

Это еще один ход государства для мотивации компаний и ИП на вывод «серых» зарплат из тени. Но сенсационное заявление о снижении зарплатных налогов в 2 раза (30% до 15%) отрезвляет простой расчет: на самом деле получается экономия 1500 рублей на каждые 10 000 рублей сверхМРОТ. При зарплате 30 000 рублей в месяц – это процентов 30%. Но все же.

Для применения пониженных тарифов обязательное условие – работодатель — компания или ИП должен быть внесен в Единый реестр субъектов МСП. Право на пониженные взносы появляется с 1 числа месяца внесения в ЕРСМСП, но не ранее 1 апреля 2020 года, и в случае исключения из реестра прекращается с 1 числа месяца исключения. Письмо ФНС от 29 апреля 2020 г. N БС-4-11/7300@.

Для ИП, уплачивающих фиксированные страховые взносы, свои меры поддержки, в том числе и в части страховых взносов.

Пониженные тарифы действуют уже с 1 апреля 2020 г. Заявлено, что бессрочно. Ок, время покажет.

2.Отсрочка платежей при выкупе арендуемой государственной или муниципальной недвижимости

Субъекты малого и среднего бизнеса по договорам приобретения имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключенным в соответствии с законом № 159-ФЗ, получили право беспроцентной отсрочки на уплату выкупных платежей, приходящихся на 2020 года на срок от 6 до 12 месяцев.

При условии, что договор купли-продажи арендуемого имущества заключен до введения в конкретном регионе режима РПГЧС.

При этом соглашение об отсрочке заключается в течение 30 дней с момента обращения покупателя, плата за заключение соглашение не предусмотрена.

Данная мера поддержки закреплена статьей 15 Федерального закона № 166-ФЗ от 8 июня 2020 г.

3.Арендные каникулы по федеральному имуществу

Субъекты малого и среднего бизнеса — все, как включенные в перечень пострадавших отраслей, так и не включенные в него, вправе получить отсрочку по договорам аренды федерального имущества, заключенным с Росимуществом.

Это касается договоров аренды, заключенных до 1 апреля 2020 года. Отсрочка предоставляется до 1 октября 2020 г.

Срок погашения долга может предложить сам арендатор, но уложиться нужно в период с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года. Погашение долга поэтапное — не чаще 1 раза в месяц равными платежами, в размере — не более половины ежемесячной арендной платы по договору.

Ни процентов, ни штрафов, ни каких иных дополнительных платежей быть не может – это прямой запрет из распоряжения Правительства № 1296-р от 16 мая 2020 г.

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Это общие меры поддержки. Для компаний из отраслей экономики, признанных государством пострадавшими, помощь и гуще, и жирнее, и сочнее. Об этом — в следующей части.

А пока — удачи в делах!