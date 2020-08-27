Как накопить на пенсию? Комментарии бухгалтеров и аудиторов

Отечественную пенсионную систему не критикует только ленивый. Но, возможно, все не так безнадежно и есть какие-то пути для накопления достаточных средств на ту часть жизни, которую сейчас называют «возраст дожития».

Мы решили узнать мнение знающих людей и попросили участников группы «Красный уголок бухгалтера» на Facebook ответить на два вопроса: с какого возраста нужно начинать откладывать на пенсию, чтобы в старости жить припеваючи? На какую пенсию (и из какого источника) вы рассчитываете?

К сожалению, уровень пессимизма просто зашкаливает. «Сколько ни откладывай — в нашей стране останешься нищим, все отнимут и разворуют», «Забудьте про пенсию пока живёте в РФ», «Думать о ней бесполезно, ею управляете не вы, следовательно и не вам получать выгоду». Это только самые нейтральные цитаты, но направление мыслей людей вполне конкретно и понятно.

При этом россияне не видят помощи со стороны государственных органов, которым они перечисляют свои страховые взносы, в частности ПФР.

Вот только несколько мнений: «Отчисления на пенсию — это прекрасно! И разумнее всего минимизировать в этом вопросе участие таких пиявок, как ПФР» «ПФР нам не помощник, он не о нашей будущей пенсии заботится, а о прокорме ныне живущих пенсионеров». О том, что на государство не стоит рассчитывать при накоплении на пенсию говорит и еще один участник опроса: «Вы что забыли где живёте? Наших дедов кинули с пенсией, обвалив рубль и устроив павловскую реформу. Наших отцов кинули, назначив пенсию, равную коммунальным платежам. Нам уже заморозили часть пенсии, обвал рубля продолжается, кинут и дальше. Забудьте про пенсию пока живёте в РФ. Надежда только на себя, ну или меняйте гражданство и место проживания».

Нет надежды и на накопительную часть пенсии, которая из года в год демонстрирует убыточность.

Настороженным можно назвать отношение и к отчислениям в рублях в российских банках: «в последнее время у банкиров прямо недержание на средства населения по вкладам», «отчислять лет 50-60 и потом на все отчисления купить кило колбасы. Кто проходил — помнит». Хотя определенная часть все же использует этот источник для накопления: «пусть небольшие накопления, но хоть что-то, потому что надеяться в этом мире на детей, мужей, государство не приходится», «если с 18 лет откладывать по 6 тысяч на счёт в банке, к старости будет серьёзная сумма и проценты».

С осторожностью рекомендуют использовать зарубежные инвестиционные инструменты: «процент по вкладам в зарубежах мизерный, а инвестировать, не зная тамошних реалий, несколько неосмотрительно».

Какие же источники рассматривают финансовые специалисты для накопления средств на старость?

Одни считают, что «лучшая пенсия — это недвижимость. Деньгами бесполезно, инфляция сожрёт». Другие рекомендуют поступать, как «умные евреи — копи в том, что сможешь быстро унести и продать». Нам очень понравилось предложение «купить дачу и разводить пчел, мед всегда в цене, чего не скажешь про рубль».

Что же касается возраста, с которого нужно начинать копить на пенсию, то в этом вопросе редкое единодушие — откладывать надо с того момента, когда появляется такая возможность, и до того момента, пока эта возможность сохраняется.

Международный опыт

Готовя этот материал, мы задались вопросом: как другие страны подходят к формированию своих пенсионных систем? Оказалось, что одной из лучших в мире считается пенсионная система Сингапура. Очень коротко расскажем, как она работает.

Ежемесячно в Центральный накопительный фонд отчисляется 37% от зарплаты, из которых работодатели платят 17%, а работники — 20%. Эти взносы разделяются на 3 (три) счета: обычный счет — 19,5% (из него оплачивается покупка жилья, страхование семьи, образование), специальный счет — 9% (пенсия, инвестирование) и медицинский счет — 8% (медстраховка, оплата медобслуживания). После достижения 35 лет распределение по счетам несколько меняется: идет снижения взносов на обычный счет и повышения взносов на специальный и медицинский.

К примеру, после 50 лет и до конца работы на медицинский счет работающего поступает 10,5% от всех взносов. С приближением пенсионного возраста снижается размер обязательных взносов как от работника, так и работодателя с 37% до 26% и далее.

Гарантированная доходность на пенсионные накопления — до 5% годовых. Причем, управлять своими накоплениями вкладчик может самостоятельно. Если у человека нет желания или знаний в области инвестирования, можно просто оставлять деньги на своих счетах — на них будет начисляться гарантированная доходность.

Как вам такая система?