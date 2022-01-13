Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики
Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?

Кому, когда и как сдавать ДСВ-3 в 2022 году

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Отчетность в ПФР
Версия для печати
Бывает сотрудник решает дополнительно копить себе на пенсию, увеличивая накопительную часть пенсии. Он может самостоятельно делать отчисления в Пенсионный фонд, а может попросить работодателя забирать часть зарплаты и перечислять дополнительные страховые взносы за него. Тогда работодателю приходится отчитывается об этом в Пенсионный фонд. Разберем, в какой форме сдавать отчет и в какие сроки.

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Пишем по заказу подписчиков «Премиум». В подписку также входят десятки онлайн-курсов, сертификаты ИПБ, сотни вебинаров и инструменты для бухгалтера.

У вас уже есть подписка?

Подборка полезных мероприятий

Разместить