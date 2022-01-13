Кому, когда и как сдавать ДСВ-3 в 2022 году

Бывает сотрудник решает дополнительно копить себе на пенсию, увеличивая накопительную часть пенсии. Он может самостоятельно делать отчисления в Пенсионный фонд, а может попросить работодателя забирать часть зарплаты и перечислять дополнительные страховые взносы за него. Тогда работодателю приходится отчитывается об этом в Пенсионный фонд. Разберем, в какой форме сдавать отчет и в какие сроки.
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