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Отчитываемся в последний раз по СЗВ-СТАЖ за 2022 год + чек-лист по порядку сдачи

С 2023 года форму СЗВ-СТАЖ заменил один из разделов нового отчета ЕФС-1. Однако за 2022 год надо отчитаться еще по старой форме. Разберем, как это сделать.

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