Отчитываемся в последний раз по СЗВ-СТАЖ за 2022 год + чек-лист по порядку сдачи

С 2023 года форму СЗВ-СТАЖ заменил один из разделов нового отчета ЕФС-1. Однако за 2022 год надо отчитаться еще по старой форме. Разберем, как это сделать.