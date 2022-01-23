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Как сдавать отчетность в Росстат в 2022 году

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Рубрика Статистическая отчетность
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В статистической отчетности легко запутаться, потому что форм сотни. И если даже один отчет не сдать, Росстат может начислить штраф. Раньше статистическое ведомство наказывало редко, но сейчас ситуация изменилась. Чтобы избежать санкций, разберем, как выбрать формы, которые надо сдавать именно вам, и как их сдать правильно.

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