Отчет ПМ в Росстат в 2023 году

Отчет ПМ – форма сбора сведений о деятельности малого бизнеса. Он аккумулирует в себе данные о численности и зарплате работников, реализации товаров, работ и услуг, направлениях расходов и другие показатели. Нарушения сроков сдачи или ошибки при заполнении формы № ПМ грозят большими штрафами.