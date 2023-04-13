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- Отчет ПМ в Росстат в 2023 году
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Отчет ПМ в Росстат в 2023 году
Отчет ПМ – форма сбора сведений о деятельности малого бизнеса. Он аккумулирует в себе данные о численности и зарплате работников, реализации товаров, работ и услуг, направлениях расходов и другие показатели. Нарушения сроков сдачи или ошибки при заполнении формы № ПМ грозят большими штрафами.
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