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Отчет ПМ в Росстат в 2023 году

Отчет ПМ – форма сбора сведений о деятельности малого бизнеса. Он аккумулирует в себе данные о численности и зарплате работников, реализации товаров, работ и услуг, направлениях расходов и другие показатели. Нарушения сроков сдачи или ошибки при заполнении формы № ПМ грозят большими штрафами.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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