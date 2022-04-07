Пенсия самозанятым: что с индексацией

Право на пенсию

Чтобы выйти на пенсию, нужно иметь хотя бы минимальный стаж (15 лет) и минимальное количество пенсионных баллов (30).

Будучи самозанятым, баллы и стаж не накопишь. Если к старости их не будет, страховую пенсию не дадут. Можно оформить только социальную на 5 лет позже обычного срока. То есть мужчина уйдет на социальную пенсию в 70 лет, женщина — в 65.

Однако у самозанятых есть возможность платить взносы в ПФР добровольно. Сумма в год такая же, как для ИП (в 2022 году — 34 445 руб.).

Сколько баллов дадут к пенсии за фиксированные взносы, мы рассказывали тут.

Если самозанятый в 2022 году уплатит такую сумму, ему начислят ровно 1 балл.

Расчет такой: (34 445 / 22×16) / (1 565 000×16 %) х 10 = 1.

Стоимость 1 балла в 2022 году — 107,36 руб.