Пенсия самозанятым: что с индексацией

Право на пенсию
Чтобы выйти на пенсию, нужно иметь хотя бы минимальный стаж (15 лет) и минимальное количество пенсионных баллов (30).
Будучи самозанятым, баллы и стаж не накопишь. Если к старости их не будет, страховую пенсию не дадут. Можно оформить только социальную на 5 лет позже обычного срока. То есть мужчина уйдет на социальную пенсию в 70 лет, женщина — в 65.
Однако у самозанятых есть возможность платить взносы в ПФР добровольно. Сумма в год такая же, как для ИП (в 2022 году — 34 445 руб.).
Сколько баллов дадут к пенсии за фиксированные взносы, мы рассказывали тут.
Если самозанятый в 2022 году уплатит такую сумму, ему начислят ровно 1 балл.
Расчет такой: (34 445 / 22×16) / (1 565 000×16 %) х 10 = 1.
Стоимость 1 балла в 2022 году — 107,36 руб.
Самозанятые пенсионеры
Тем, кто уже на пенсии, платить добровольные взносы нет смысла. Уплата в ПФР 34,5 тыс рублей даст прибавку к пенсии в 107 рублей и при этом еще лишит права на индексацию. То есть пенсионер, отдав 34 тыс, не только ничего не получит, но и потеряет.
Если самозанятый не вступил в добровольные правоотношения с ПФР и не платит добровольные взносы, он считается незастрахованным в системе ОПС.
А индексация пенсий не проводится для тех, кто застрахован.
То есть с точки зрения пенсионного законодательства самозанятый пенсионер — это неработающий пенсионер. А значит, индексация пенсии для таких бизнесменов есть.
Но проблема в том, что плательщики НПД могут быть как просто физлицами, так и ИП. И те, и другие взносы в обязательном порядке не платят. Но когда дело доходит до индексации, эти бизнесмены оказываются в неравных условиях.
Индексация. Мнение ФНС
В письме от 13.02.2020 № ЕД-17-3/34 ФНС сообщает, что пенсия самозанятым индексируется.
В документе говорится, что ИП и прочие бизнесмены — застрахованные лица, кроме плательщиков НПД.
Если нпдшники не платят добровольные взносы, индексация пенсии для них должна быть.
В этом письме ФНС не разделяет самозанятых на ИП и просто физлиц, Напротив, речь идет обо всех самозанятых.
Индексация. Мнение Минтруда
Индексация. Мнение ПФР
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