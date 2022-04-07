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Самозанятые

Пенсия самозанятым: что с индексацией

Самозанятые не платят фиксированные взносы в ПФР в отличие от их коллег-ИП на других режимах налогообложения. Но раз нет взносов, нет и стажа, и баллов для пенсии. Молодым самозанятым есть над чем задуматься, а тем, кто уже на пенсии, это не актуально. Гораздо актуальнее для них вопрос индексации пенсий. Разберем эту тему.

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Право на пенсию

Чтобы выйти на пенсию, нужно иметь хотя бы минимальный стаж (15 лет) и минимальное количество пенсионных баллов (30).

Будучи самозанятым, баллы и стаж не накопишь. Если к старости их не будет, страховую пенсию не дадут. Можно оформить только социальную на 5 лет позже обычного срока. То есть мужчина уйдет на социальную пенсию в 70 лет, женщина — в 65.

Однако у самозанятых есть возможность платить взносы в ПФР добровольно. Сумма в год такая же, как для ИП (в 2022 году — 34 445 руб.).

Сколько баллов дадут к пенсии за фиксированные взносы, мы рассказывали тут.

Если самозанятый в 2022 году уплатит такую сумму, ему начислят ровно 1 балл.

Расчет такой: (34 445 / 22×16) / (1 565 000×16 %) х 10 = 1.

Стоимость 1 балла в 2022 году — 107,36 руб.

Самозанятые пенсионеры

Тем, кто уже на пенсии, платить добровольные взносы нет смысла. Уплата в ПФР 34,5 тыс рублей даст прибавку к пенсии в 107 рублей и при этом еще лишит права на индексацию. То есть пенсионер, отдав 34 тыс, не только ничего не получит, но и потеряет.

Если самозанятый не вступил в добровольные правоотношения с ПФР и не платит добровольные взносы, он считается незастрахованным в системе ОПС.

А индексация пенсий не проводится для тех, кто застрахован.

То есть с точки зрения пенсионного законодательства самозанятый пенсионер — это неработающий пенсионер. А значит, индексация пенсии для таких бизнесменов есть.

Но проблема в том, что плательщики НПД могут быть как просто физлицами, так и ИП. И те, и другие взносы в обязательном порядке не платят. Но когда дело доходит до индексации, эти бизнесмены оказываются в неравных условиях.

Индексация. Мнение ФНС

В письме от 13.02.2020 № ЕД-17-3/34 ФНС сообщает, что пенсия самозанятым индексируется.

В документе говорится, что ИП и прочие бизнесмены — застрахованные лица, кроме плательщиков НПД.

Если нпдшники не платят добровольные взносы, индексация пенсии для них должна быть.

В этом письме ФНС не разделяет самозанятых на ИП и просто физлиц, Напротив, речь идет обо всех самозанятых.

Индексация. Мнение Минтруда

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