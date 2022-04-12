Малый бизнес может оформить льготные кредиты. Но есть нюансы

В этом материале — обзор кредитных программ для малого и среднего бизнеса.
Программа «Инвестиционная»
Основные условия:
- ставка: до 15 % годовых для малого и микробизнеса, до 13,5 % — для среднего;
- размер кредита: от 3 млн до 2 млрд рублей для МСП, до 500 тыс. рублей — для самозанятых.
Получить такой кредит могут малые и средние предприятия любых отраслей, а также самозанятые.
Кредитные средства можно тратить на создание, приобретение основных средств, в том числе для модернизации и технического перевооружения, а также для строительства, реконструкции, модернизации объектов капстроительства.
Крупные банки выдают только кредиты на инвестиции, а небольшие банки — как на инвестиции, так и на пополнение оборота и рефинансирование.
Требования к заемщику:
- быть в реестре МСП;
- не входить в одну группу с компаниями из крупного бизнеса;
- не быть в стадии ликвидации и банкротства;
- не осуществлять добычу и реализацию полезных ископаемых, производство и реализацию подакцизных товаров.
Льготная ставка действует 3 года. Если взять кредит на больший срок, через 3 года банк может изменить ставку.
В программе участвуют 59 банков. Их перечень — тут.
Программа «ПСК Оборотная»
Основные условия:
- ставка: до 15 % годовых для малого и микробизнеса, до 13,5 % — для среднего;
- размер кредита: для малого бизнеса — до 300 млн рублей, для среднего бизнеса — до 1 млрд рублей.
Получить кредит могут компании малого и среднего бизнеса, ИП и самозанятые, работающие в любых отраслях.
Ограничений по цели кредитования нет.
Срок кредита — 1 года.
Программа будет работать до конца 2022 года.
В программе участвуют 59 банков. Их перечень — тут.
Программа «1764»
Основание: Постановления Правительства № 1764 от 30.12.2018, № 441 от 23.03.2022.
Программа запущена в 2019 году в рамках нацпроекта по поддержке МСП. ставка по кредиту была привязана к ключевой, но сейчас условие по ставке изменили.
Основные условия:
- ставка: 15% для микро- и малых предприятий и 13,5% — для средних предприятий;
- размер кредита: для микропредприятий — до 200 млн рублей, для малого бизнеса — до 500 млн рублей, для среднего — до 500 млн рублей на пополнение оборота и до 2 млрд рублей на инвестиции.
Минимальный размер кредита — 500 тыс. рублей.
Получить кредит могут компании малого и среднего бизнеса, ИП и самозанятые, работающие в приоритетных для государства отраслях как по основному, так и по дополнительному ОКВЭД.
В программе участвуют 100 банков. Их перечень — тут.
Кредит высокотехнологичным предприятиям
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