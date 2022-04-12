Малый бизнес может оформить льготные кредиты. Но есть нюансы

В этом материале — обзор кредитных программ для малого и среднего бизнеса.

Программа «Инвестиционная»

Основные условия: ставка: до 15 % годовых для малого и микробизнеса, до 13,5 % — для среднего;

до 15 % годовых для малого и микробизнеса, до 13,5 % — для среднего; размер кредита: от 3 млн до 2 млрд рублей для МСП, до 500 тыс. рублей — для самозанятых.

Получить такой кредит могут малые и средние предприятия любых отраслей, а также самозанятые.

Кредитные средства можно тратить на создание, приобретение основных средств, в том числе для модернизации и технического перевооружения, а также для строительства, реконструкции, модернизации объектов капстроительства.

Крупные банки выдают только кредиты на инвестиции, а небольшие банки — как на инвестиции, так и на пополнение оборота и рефинансирование.

Требования к заемщику:

быть в реестре МСП;

не входить в одну группу с компаниями из крупного бизнеса;

не быть в стадии ликвидации и банкротства;

не осуществлять добычу и реализацию полезных ископаемых, производство и реализацию подакцизных товаров.

Льготная ставка действует 3 года. Если взять кредит на больший срок, через 3 года банк может изменить ставку.

В программе участвуют 59 банков. Их перечень — тут.