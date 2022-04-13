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Страховые взносы

IT-компании должны сдавать уточненные РСВ, если право на льготные взносы появляется в середине года

Если IT-компания то соответствует условиям для налоговых льгот, то не соответствует, ей придется регулярно сдавать уточненки РСВ.

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Что случилось

Вышло письмо Минфина № 03-03-06/1/22054 от 22.03.2022 с разъяснениями по поводу применения налоговых льгот IT-компаниями.

Рассмотрим случай, когда за 9 месяцев 2021 года условия для льгот выполнялись, но в 1 квартале 2022 года — нет.

Льготы и условия

С 2021 года IT-компании платят страховые взносы с зарплат сотрудников по тарифу 7,6 %.

По видам страхования расклад такой:

Взносы

Тариф

на ОПС

6 %

на ОМС

0,1 %

На ОСС

1,5 %

Кроме того, с 2022 года ставка налога на прибыль составляет 0 %.

Условия применения этих льгот схожи:

  • наличие документа о госаккредитации;
  • численность работников не менее 7 человек;
  • доля «льготных» доходов в общей массе доходов — не менее 90 %.

Но есть свои нюансы по расчету численности для льготы по налогу на прибыль и по страховым взносам, для работающих компаний и вновь созданных.

Уточним, что применять пониженные страховые взносы могут все аккредитованные IT-компании, в том числе на УСН. То есть льготы по налогу на прибыль и страховым взносам между собой не связаны.

Подробно об условиях применения льгот мы рассказывали здесь.

Ситуация

Минфин рассмотрел такую ситуацию:

  • IT-компания за 9 месяцев 2021 года выполнила условия для льгот;
  • в 1 квартале 2022 года компания не выполнила условия для льгот;
  • в полугодии 2022 года компания планирует выполнить условия для льгот.

Чтобы платить пониженные взносы, надо соблюсти условия по численности и доле доходов по данным за 9 месяцев прошлого года и затем еще в каждом отчетном периоде.

Пересчет страховых взносов

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