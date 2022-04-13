IT-компании должны сдавать уточненные РСВ, если право на льготные взносы появляется в середине года

Рассмотрим случай, когда за 9 месяцев 2021 года условия для льгот выполнялись, но в 1 квартале 2022 года — нет.

Вышло письмо Минфина № 03-03-06/1/22054 от 22.03.2022 с разъяснениями по поводу применения налоговых льгот IT-компаниями.

Льготы и условия

С 2021 года IT-компании платят страховые взносы с зарплат сотрудников по тарифу 7,6 %.

По видам страхования расклад такой:

Взносы Тариф на ОПС 6 % на ОМС 0,1 % На ОСС 1,5 %

Кроме того, с 2022 года ставка налога на прибыль составляет 0 %.

Условия применения этих льгот схожи: наличие документа о госаккредитации;

численность работников не менее 7 человек;

доля «льготных» доходов в общей массе доходов — не менее 90 %.

Но есть свои нюансы по расчету численности для льготы по налогу на прибыль и по страховым взносам, для работающих компаний и вновь созданных.

Уточним, что применять пониженные страховые взносы могут все аккредитованные IT-компании, в том числе на УСН. То есть льготы по налогу на прибыль и страховым взносам между собой не связаны.