IT-компании должны сдавать уточненные РСВ, если право на льготные взносы появляется в середине года

Что случилось
Вышло письмо Минфина № 03-03-06/1/22054 от 22.03.2022 с разъяснениями по поводу применения налоговых льгот IT-компаниями.
Рассмотрим случай, когда за 9 месяцев 2021 года условия для льгот выполнялись, но в 1 квартале 2022 года — нет.
Льготы и условия
С 2021 года IT-компании платят страховые взносы с зарплат сотрудников по тарифу 7,6 %.
По видам страхования расклад такой:
Взносы
Тариф
на ОПС
6 %
на ОМС
0,1 %
На ОСС
1,5 %
Кроме того, с 2022 года ставка налога на прибыль составляет 0 %.
Условия применения этих льгот схожи:
- наличие документа о госаккредитации;
- численность работников не менее 7 человек;
- доля «льготных» доходов в общей массе доходов — не менее 90 %.
Но есть свои нюансы по расчету численности для льготы по налогу на прибыль и по страховым взносам, для работающих компаний и вновь созданных.
Уточним, что применять пониженные страховые взносы могут все аккредитованные IT-компании, в том числе на УСН. То есть льготы по налогу на прибыль и страховым взносам между собой не связаны.
Подробно об условиях применения льгот мы рассказывали здесь.
Ситуация
Минфин рассмотрел такую ситуацию:
- IT-компания за 9 месяцев 2021 года выполнила условия для льгот;
- в 1 квартале 2022 года компания не выполнила условия для льгот;
- в полугодии 2022 года компания планирует выполнить условия для льгот.
Чтобы платить пониженные взносы, надо соблюсти условия по численности и доле доходов по данным за 9 месяцев прошлого года и затем еще в каждом отчетном периоде.
Пересчет страховых взносов
Пересчет налога на прибыль
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