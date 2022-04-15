С 1 апреля будут назначать выплаты на детей с 8 до 17 лет. Платить начнут с 1 мая

Что случилось
Вышел указ президента от 31.03.2022 № 175 о ежемесячной денежной выплате семьям с детьми.
Опубликовано постановление правительства от 09.04.2022 № 630 с основными требованиями по выплате этого пособия.
Вышло распоряжение правительства № 887-р от 15.04.2022 о выделении средств из резервного фонда на выплату пособий.
Кому будут платить
Выплата положена на детей с 8 до 17 лет. Ребенок должен быть гражданином РФ.
Претендовать на пособие могут нуждающиеся семьи, где доход на члена семьи меньше прожиточного минимума.
Если детей такого возраста несколько, пособие дадут на каждого из них.
Сколько будут платить
Размер пособия — 50 %, 75 % или 100 % регионального прожиточного минимума на ребенка.
Считать будут так:
- сначала назначают пособие 50 % ПМ, суммируют с доходом семьи, сравнивают с ПМ;
- если доход с учетом пособия в 50 % все еще меньше ПМ, назначают пособие в 75 % ПМ;
- если доход с учетом пособия в 75 % все еще меньше ПМ, назначают пособие в 100 % ПМ.
То есть чем беднее семья, тем больше пособие.
Ежегодно пособие будут пересчитывать по новому показателю ПМ.
Когда будут платить
Какой доход учитывают
Какие документы нужны
Имущественные критерий
Нулевой доход
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