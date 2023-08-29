Детские пособия: какие доходы и имущество учитывают На единое пособие могут претендовать лишь по-настоящему нуждающиеся, доходы которых ниже прожиточного регионального минимума на каждого члена семьи. При этом в расчет принимаются определенные виды имущества, движимого и недвижимого, учитываются наличие или отсутствие дохода, соблюдаются определенные правила. 3

Введение Член семьи. Кто это? Кто не считается членом семьи? Какие доходы учитывают, какие нет «Допустимое» имущество Что такое нулевой доход?