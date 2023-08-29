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Детские пособия: какие доходы и имущество учитывают
На единое пособие могут претендовать лишь по-настоящему нуждающиеся, доходы которых ниже прожиточного регионального минимума на каждого члена семьи. При этом в расчет принимаются определенные виды имущества, движимого и недвижимого, учитываются наличие или отсутствие дохода, соблюдаются определенные правила.
Комментарии10
Бизнес устали "обелять" теперь взялись за социальные пособия, подпольный рынок пособий скоро накроют))) слишком уж жесткие критерии составили
даже мощность авто высчитали, с кого портрет нуждающегося рисовали, посмотреть бы, или это опять среднестатистический россиянин со средней зп 17 000
нет, скорее всего это среднестатистический дагестанец/чеченец. Эти регионы лидируют по получению всяких необоснованных льгот и пособий на которые и живут не работая.
Это точно не Первоапрельская шутка?))), какой суровый естественный отбор ввели
ЭнЭм
Доходы и имущество бабушек и дедушек при назначении пособия на детей от 3 до 7 лет не учитываются.)))
Еремушкин Антон
давно пора. люди годами не работают, бухают как свиньи, на детские деньги, еще и детьми прикрываются, что ни менты, ни опека ничего с ними сделать не могут. Либо работай и получай пособие, либо иди к черту. Если не работаешь, значит есть, на что жить. Не можешь работать никак - подумай, кого ты вырастишь. И так уже поколение иждивенцев растет.