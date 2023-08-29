Детские пособия: какие доходы и имущество учитывают

На единое пособие могут претендовать лишь по-настоящему нуждающиеся, доходы которых ниже прожиточного регионального минимума на каждого члена семьи. При этом в расчет принимаются определенные виды имущества, движимого и недвижимого, учитываются наличие или отсутствие дохода, соблюдаются определенные правила. 

Комментарии

10
  • Логотип banckirV
    banckirV 01.04.21, 07:58

    Бизнес устали "обелять" теперь взялись за социальные пособия, подпольный рынок пособий скоро накроют))) слишком уж жесткие критерии составили

  • Логотип Маша М
    Маша М 01.04.21, 08:25

    даже мощность авто высчитали, с кого портрет нуждающегося рисовали, посмотреть бы, или это опять среднестатистический россиянин со средней зп 17 000

    • Логотип Бабловед
      Бабловед 02.04.21, 08:08

      нет, скорее всего это среднестатистический дагестанец/чеченец. Эти регионы лидируют по получению всяких необоснованных льгот и пособий на которые и живут не работая.

  • Логотип АнфисаП
    АнфисаП 01.04.21, 08:56

    Это точно не Первоапрельская шутка?))), какой суровый естественный отбор ввели

  • Логотип tours_buh
    tours_buh 02.04.21, 07:43

    ЭнЭм

    Доходы и имущество бабушек и дедушек при назначении пособия на детей от 3 до 7 лет не учитываются.)))

  • Логотип 781
    781 04.04.21, 19:48

    Еремушкин Антон

    давно пора. люди годами не работают, бухают как свиньи, на детские деньги, еще и детьми прикрываются, что ни менты, ни опека ничего с ними сделать не могут. Либо работай и получай пособие, либо иди к черту. Если не работаешь, значит есть, на что жить. Не можешь работать никак - подумай, кого ты вырастишь. И так уже поколение иждивенцев растет.

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