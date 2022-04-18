Зарплатные платежные поручения: инструкция по заполнению с мая 2022

Платежка по зарплате: изменения 2022 года
Изменения вступят в силу с 1 мая 2022 года, хотя документ, утвердивший новые коды — не новый: это Положение Центробанка России от 29.06.2021 № 762-П. Именно в нем чиновники прописали два новых вида классификации средств, перечисляемых физлицам. Теперь этих видов всего пять.
Ранее мы рассказывали о них здесь.
Все эти коды «говорят» банковским работникам о наличии или отсутствии возможности списать деньги со счета человека, в отношении которого у банка есть исполнительный документ. Цель, как и ранее — не допустить двойного взыскания без потери взыскиваемости по исполнительным листам, постановлениям судебных приставов и т.д.
Таблица кодов доходов 2022
Код
Вид дохода
Пример дохода
НПА
1
Доходы, с которых разрешено удерживать с ограничением
Зарплата, отпускные, премии и др.
ст. 99 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ, ст. 138 ТК РФ
2
Периодические выплаты, с которых удерживать нельзя
Пенсии по потере кормильца, командировочные, ежемесячные компенсации использования личного имущества в рабочих целях и др.
ч. 1 ст. 101 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
3
Периодические выплаты, к которым ограничение по обращению взыскания не применяется
Выплаты в счет возмещения вреда здоровью или государственное пособие жертвам радиации или техногенных аварий
ч. 2 ст. 101 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
4
Разовые выплаты, с которых удерживать нельзя
Материнский капитал, пособие на погребение, матпомощь пострадавшим от терактов, стихийных бедствий, компенсации использования личного имущества в рабочих целях и т.д.
ч. 1 ст. 101 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
5
Разовые выплаты, к которым ограничение по обращению взыскания не применяется
Выплаты в счет возмещения вреда здоровью или государственное пособие жертвам радиации или техногенных аварий
ч. 2 ст. 101 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
Что делать бухгалтеру
Теперь, перечисляя деньги человеку, помните, что помимо уже знакомых кодов 1-3, нужно использовать 4 и 5, но только если платежное поручение будет направлено на исполнение в банк маем 2022 года. В апреле 2022 перечисляйте деньги по-прежнему.
Посмотрите на календарь: определите в какой день в компании будет выплачиваться зарплата и иные социальные выплаты за апрель 2022 год.
Если учетной политикой закреплен день выдачи зарплаты персоналу с 1 по 3 число каждого месяца, то за счет длинных майских выходных, в этом году придется выплатить ее 29 апреля. В таком случае в платежном поручении в поле «20» используйте только привычные коды 1, 2 или 3.
Если же компания выплачивает зарплату ежемесячно, начиная с 4 числа и позже, то не забудьте про новые коды 4 и 5 в назначении платежа, когда будете формировать платежные поручения по апрельской зарплате.
Если в один день выплачиваете работнику средства, относящиеся к разным видам доходов, то все эти выплаты отправьте отдельными платежками.
Пример. Степанов С.С. работает в компании водителем на личном автомобиле. Работодатель ежемесячно перечисляет ему оговоренную договором сумму компенсации за использование личного транспорта. Бухгалтер в 20 поле платежного поручения ставит код «2». В июне 2022 года Степанов по просьбе руководителя помогал с переездом в новый офис. Для этого он использовал не только свою машину, но и свой личный прицеп. Компенсацию за его использование бухгалтер обозначила кодом «4», так как это единовременная выплата.
Соответственно, в июне 2022 года Степанов получил два отдельных компенсационных платежа. Но если аналогичная ситуация произойдет в апреле 2022 года, можно обойтись и одним платежным поручением.
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