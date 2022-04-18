Зарплатные платежные поручения: инструкция по заполнению с мая 2022

Все эти коды «говорят» банковским работникам о наличии или отсутствии возможности списать деньги со счета человека, в отношении которого у банка есть исполнительный документ. Цель, как и ранее — не допустить двойного взыскания без потери взыскиваемости по исполнительным листам, постановлениям судебных приставов и т.д.

Ранее мы рассказывали о них здесь .

Изменения вступят в силу с 1 мая 2022 года, хотя документ, утвердивший новые коды — не новый: это Положение Центробанка России от 29.06.2021 № 762-П . Именно в нем чиновники прописали два новых вида классификации средств, перечисляемых физлицам. Теперь этих видов всего пять.

Материнский капитал, пособие на погребение, матпомощь пострадавшим от терактов, стихийных бедствий, компенсации использования личного имущества в рабочих целях и т.д.

Что делать бухгалтеру

Теперь, перечисляя деньги человеку, помните, что помимо уже знакомых кодов 1-3, нужно использовать 4 и 5, но только если платежное поручение будет направлено на исполнение в банк маем 2022 года. В апреле 2022 перечисляйте деньги по-прежнему.

Посмотрите на календарь: определите в какой день в компании будет выплачиваться зарплата и иные социальные выплаты за апрель 2022 год.

Если учетной политикой закреплен день выдачи зарплаты персоналу с 1 по 3 число каждого месяца, то за счет длинных майских выходных, в этом году придется выплатить ее 29 апреля. В таком случае в платежном поручении в поле «20» используйте только привычные коды 1, 2 или 3.

Если же компания выплачивает зарплату ежемесячно, начиная с 4 числа и позже, то не забудьте про новые коды 4 и 5 в назначении платежа, когда будете формировать платежные поручения по апрельской зарплате.

Если в один день выплачиваете работнику средства, относящиеся к разным видам доходов, то все эти выплаты отправьте отдельными платежками.

Пример. Степанов С.С. работает в компании водителем на личном автомобиле. Работодатель ежемесячно перечисляет ему оговоренную договором сумму компенсации за использование личного транспорта. Бухгалтер в 20 поле платежного поручения ставит код «2». В июне 2022 года Степанов по просьбе руководителя помогал с переездом в новый офис. Для этого он использовал не только свою машину, но и свой личный прицеп. Компенсацию за его использование бухгалтер обозначила кодом «4», так как это единовременная выплата.

Соответственно, в июне 2022 года Степанов получил два отдельных компенсационных платежа. Но если аналогичная ситуация произойдет в апреле 2022 года, можно обойтись и одним платежным поручением.