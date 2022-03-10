❗❗❗ Бухгалтеры будут указывать в платежках новые коды

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Рубрика Зарплата
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Сейчас при перечислении зарплаты на счет сотрудника бухгалтеры указывают в поле 20 платежного поручения один из трех кодов — 1, 2, 3. Скоро этих кодов будет больше.

ЦБ разработал поправки в положении ЦБ № 762-П от 29.06.2021 о правилах денежных переводов.

Проект опубликован на федеральном портале.

Коды зависят от вида дохода и того, обращается ли взыскание на этот доход по закону № 229-ФЗ от 02.10.2007.

Коды такие:

  • 1 — зарплата и иные доходы, по которым установлены ограничения размеров удержания;
  • 2 — доходы, на которые не может быть обращено взыскание и которые имеют характер периодических выплат;
  • 3 — доходы, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер периодических выплат;
  • 4 — доходы, на которые не может быть обращено взыскание и которые имеют характер единовременных выплат;
  • 5 — доходы, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер единовременных выплат.

Новые правила заработают с 1 мая 2022 года.

Важно правильно заполнить зарплатную платежку. Мы рассказывали, что бухгалтера оштрафовали за неправильное оформление зарплатных платежек.

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