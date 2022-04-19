Льготы и штрафы для малого бизнеса: что еще важно знать

Первую часть статьи читайте здесь.
Административные штрафы
Особые условия применения мер административной ответственности для субъектов малого и среднего предпринимательства установлены статьями 4.1.1 и 4.1.2 КоАП.
Замена штрафа предупреждением
В части 1 статьи 4.1.1 предусмотрено, что в отношении организаций и ИП, являющихся субъектами МСП, а также их работников за впервые совершенное административное правонарушение, наказание в виде штрафа подлежит замене на предупреждение.
Предупреждение — это мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица.
Вот критерии для замены штрафа:
- административные правонарушения совершены впервые;
- отсутствуют факты причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- не имеется имущественного ущерба.
Повторным совершением административного правонарушения признается совершение однородного административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со ст. 4.6 КоАП.
Лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания и до истечения одного года со дня исполнения этого постановления.
Но есть целый список нарушений, по которым нельзя заменить штраф на предупреждение. Они указаны в части 2 ст. 4.1.1 КоАП. Приведем некоторые из них, которые чаще всего встречаются у малого бизнеса:
- неповиновение законному распоряжению сотрудника контролирующих органов (ст. 19.3 КоАП);
- невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль (ст. 19.5 КоАП);
- неисполнение решения коллегиального органа, координирующего и организующего деятельность по противодействию терроризму (ст. 19.5.1 КоАП);
- непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (ст. 19.6 КоАП);
- представление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных сведений об иностранном гражданине или о лице без гражданства либо подложных документов принимающей стороной (ст.19.27 КоАП);
- незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП);
- нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса (ст. 19.30 КоАП).
Уменьшение размера штрафа
Если штрафа все-таки не избежать, то можно попробовать воспользоваться статьей 4.1.2 КоАП, она появилась недавно, в марте 2022 года.
Юрлицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным на момент совершения правонарушения в единый реестр СМСП, штраф назначается в особом порядке. Его назначают в размере, который установлен для ИП.
Штрафы для ИП обычно меньше, чем для организаций.
Возможна ситуация, когда нормами КоАП не предусмотрено назначение ИП наказания в виде штрафа.
В этом случае штраф назначается:
- в размере от половины минимального размера (минимальной величины) до половины максимального размера (максимальной величины) штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи (части статьи) для юрлица;
- либо в размере половины размера штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи (части статьи) для юрлица, если такая санкция предусматривает назначение штрафа в фиксированном размере.
При этом размер штрафа не может составлять менее минимального размера штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи (части статьи) КоАП или регионального закона об административных штрафах.
Например, организация нарушила порядок обработки персональных данных (нет согласия на обработку). Ей полагается штраф по части 2 статьи 13.11 КоАП. Ею предусмотрены следующие санкции:
- на граждан в размере от 6 000 до 10 000 руб.;
- на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 руб.;
- на юридических лиц — от 30 000 до 150 000 руб.
Поскольку организация является малым предприятием и включена в реестр МСП, её оштрафуют на сумму от 15 000 до 75 000 рублей.
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