Льготы и штрафы для малого бизнеса: что еще важно знать

Особые условия применения мер административной ответственности для субъектов малого и среднего предпринимательства установлены статьями 4.1.1 и 4.1.2 КоАП.

Замена штрафа предупреждением

В части 1 статьи 4.1.1 предусмотрено, что в отношении организаций и ИП, являющихся субъектами МСП, а также их работников за впервые совершенное административное правонарушение, наказание в виде штрафа подлежит замене на предупреждение.

Предупреждение — это мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица.

Вот критерии для замены штрафа:

административные правонарушения совершены впервые;

отсутствуют факты причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

не имеется имущественного ущерба.

Повторным совершением административного правонарушения признается совершение однородного административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со ст. 4.6 КоАП.

Лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания и до истечения одного года со дня исполнения этого постановления.

Но есть целый список нарушений, по которым нельзя заменить штраф на предупреждение. Они указаны в части 2 ст. 4.1.1 КоАП. Приведем некоторые из них, которые чаще всего встречаются у малого бизнеса: