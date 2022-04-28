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Самозанятые

Налоговики смогут требовать больше документов для проверок по самозанятым

Речь, например, про графики отпусков, пропуски на работу, даже счет-фактуры и товарно-транспортные накладные.

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Что случилось

ФНС выпустила новое внутреннее письмо — Письмо № ЕА-4-15/4674 от 15.04.2022 — для инспекций на местах.

В нем изложены:

  • признаки подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми;
  • признаки трудовых отношений;
  • судебная практика по налоговым делам о неуплате НДФЛ, на которую должны ориентироваться налоговики на местах.

Подробнее о новых правилах

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