Налоговики смогут требовать больше документов для проверок по самозанятым

Что случилось
ФНС выпустила новое внутреннее письмо — Письмо № ЕА-4-15/4674 от 15.04.2022 — для инспекций на местах.
В нем изложены:
- признаки подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми;
- признаки трудовых отношений;
- судебная практика по налоговым делам о неуплате НДФЛ, на которую должны ориентироваться налоговики на местах.
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