Бизнесу дали отсрочку по взносам за 2 и 3 кварталы 2022 года

15 мая можно не платить страховые взносы за апрель, если ваш вид деятельности вошел в перечень. Смотрите в нашей таблице, кому дали такую льготу, и когда надо платить.

Что случилось Опубликовано постановление правительства № 776 от 29.04.2022. Дали отсрочку на год по уплате страховых взносов. Она автоматическая. Никаких заявлений писать не надо.

За какой период можно пока не платить

Кому дали отсрочку

Кому не дали отсрочку