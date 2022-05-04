Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Страховые взносы

Бизнесу дали отсрочку по взносам за 2 и 3 кварталы 2022 года

15 мая можно не платить страховые взносы за апрель, если ваш вид деятельности вошел в перечень. Смотрите в нашей таблице, кому дали такую льготу, и когда надо платить.

Версия для печати

15 мая можно не платить страховые взносы за апрель, если ваш вид деятельности вошел в перечень. Смотрите в нашей таблице, кому дали такую льготу, и когда надо платить.

Что случилось

Опубликовано постановление правительства № 776 от 29.04.2022.

Дали отсрочку на год по уплате страховых взносов. Она автоматическая. Никаких заявлений писать не надо.

За какой период можно пока не платить

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?