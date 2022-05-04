Самые важные для бухгалтера апрельские письма Минфина и ФНС

Реквизиты письма Суть разъяснений

Письмо Минфина № 03-04-05/20752 от 18.03.2022 Нерезидент не платит НДФЛ за квартиру, которой он владел много лет

Письмо ФНС № БС-4-11/3695@ от 28.03.2022 Бухгалтерам надо пересдавать расчеты 6-НДФЛ за 2021 год, если там был доход с кодом 2610

Письмо Минфина № 03-04-06/15886 от 04.03.2022 Зарплата дистанционщика-нерезидента не облагается НДФЛ

Письмо Минфина № 03-04-05/18004 от 11.03.2022 Если работодатель допустил задержку зарплаты, он должен выплатить ее с учетом процентов за просрочку. С этой компенсации не надо удерживать НДФЛ

Письмо Минфина № 03-04-05/17219 от 10.03.2022 При продаже дома с землей дадут только один вычет по НДФЛ в 1 млн рублей

Письмо ФНС № АБ-4-20/3688@ от 28.03.2022 При АУСН банк будет считать НДФЛ отдельно за каждый месяц, а не нарастающим итогом

Письмо ФНС № БС-3-11/3011@ от 01.04.2022 Если в прошлом году у вас была прибыль от ценных бумаг, а в этом году пошли убытки, налог за 2021 год все равно придется платить

Письмо Минфина № 03-04-05/20128 от 17.03.2022 Власти не собираются повышать имущественный вычет по НДФЛ

Письмо Минфина № 03-04-05/20591 от 17.03.2022 Физлица до 2029 года не платят НДФЛ с продажи электрической энергии. Но только если она произведена ими самостоятельно

Письмо Минфина № 03-04-05/20583 от 17.03.2022 Если после смерти мужа жене досталась его личная квартира, продать ее без НДФЛ можно через 3 года после дня смерти. Если эта квартира была куплена в браке, то срок считают не от даты смерти, а от даты покупки

Письмо Минфина № 03-04-09/20346 от 17.03.2022 При расчете НДФЛ с продажи квартиры в расходах можно учесть ипотечные проценты

Письмо ФНС № БС-4-11/4160@ от 06.04.2022 Матвыгоду освободили от НДФЛ задним числом — с 2021 года. Поэтому налоговые агенты должны сдать уточненные 6-НДФЛ за прошлый год. И это не право, а обязанность

Письмо Минфина № 03-04-05/24611 от 28.03.2022 При продаже унаследованной квартиры можно учесть расходы наследодателя

Письмо ФНС № ЗГ-3-11/3620@ от 14.04.2022 Данные об удержанном с больничных НДФЛ ищите в личном кабинете на сайте ФНС

Письмо Минфина № 03-04-05/25324 от 29.03.2022 Даже если вы использовали квартиру в бизнесе, через 5 лет ее можно продать без НДФЛ

Письмо № 03-04-05/23474 от 24.03.2022 Работодатель может сам уплатить НДФЛ за иностранных работников на патенте

Письмо Минфина № 03-04-05/25265 от 29.03.2022 При продаже недостроенной квартиры НДФЛ надо платить с разницы в цене

Письмо № 03-04-05/25259 от 29.03.2022 Через 3 года после приватизации квартиру можно продать без НДФЛ

Письмо № 03-04-05/25239 от 29.03.2022 Автомобиль жены, переоформленный на мужа, можно продать без НДФЛ через 3 года после покупки

Письмо Минфина № 03-04-06/17488 от 10.03.2022 За оплату вынужденного прогула надо начислять НДФЛ

Письмо Минфина № 03-04-05/13552 от 25.02.2022 Перевод с карты на карту не облагается НДФЛ

Письмо Минфина № 03-04-05/25250 от 29.03.2022 Для квартир со вторичного рынка и в новостройках по-разному считают сроки для вычета и уплаты НДФЛ

Письмо ФНС № БС-3-11/2715@ от 25.03.2022 Зарплата за декабрь, выплаченная в январе, указывается в приложении к 6-НДФЛ за 2021 год

Письмо ФНС № 03-04-05/26331 от 31.03.2022 Налоговики сами посчитают вам НДФЛ 15 % с зарплаты и дивидендов

Письмо ФНС № БС-19-11/86@ от 20.04.2022 Если посторонний человек подарил вам дом, то продать его без НДФЛ и декларации можно будет через 5 лет. Если продать раньше, надо сдавать 3-НДФЛ

Письмо Минфина № 03-04-09/27895 от 04.04.2022 Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ только через 3 года