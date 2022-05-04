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Обзоры для бухгалтера

Какие нормативные акты для бизнеса вступают в силу в мае

Обзор новшеств в законах и правилах, о которых надо знать, чтобы не налететь на штрафы.

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С 1 мая

1.

Максимальная сумма одной операции в системе быстрых платежей (СБП) увеличена до 1 млн рублей

Ранее перевести можно было менее 600 тыс. рублей.

Указание Банка России от 04.04.2022 № 6115-У

2.

Вводятся тарифы на услуги Банка России в сервисе СБП, уплачиваемые при осуществлении трансграничного перевода денежных средств между физическими лицами:

  • на услуги по переводу денежных средств (тарифы за списание денежных средств со счета клиента-плательщика и за зачисление денежных средств на счет клиента-получателя) — 3,00 руб.;
  • тарифы на информационные услуги при переводе денежных средств (тариф за направление клиентом запросов информации о получателе средств) — 0,00 руб.

Информационное сообщение Банка России от 31.03.2022

3.

Сокращается срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта.

Речь идет о контрактах в рамках закона 223-ФЗ.

Срок оплаты теперь должен составлять не более 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. При этом предусмотрены исключения.

Федеральный закон от 16.04.2022 № 104-ФЗ

Со 2 мая

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