Какие нормативные акты для бизнеса вступают в силу в мае

С 1 мая
1.
Максимальная сумма одной операции в системе быстрых платежей (СБП) увеличена до 1 млн рублей
Ранее перевести можно было менее 600 тыс. рублей.
Указание Банка России от 04.04.2022 № 6115-У
2.
Вводятся тарифы на услуги Банка России в сервисе СБП, уплачиваемые при осуществлении трансграничного перевода денежных средств между физическими лицами:
- на услуги по переводу денежных средств (тарифы за списание денежных средств со счета клиента-плательщика и за зачисление денежных средств на счет клиента-получателя) — 3,00 руб.;
- тарифы на информационные услуги при переводе денежных средств (тариф за направление клиентом запросов информации о получателе средств) — 0,00 руб.
Информационное сообщение Банка России от 31.03.2022
3.
Сокращается срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта.
Речь идет о контрактах в рамках закона 223-ФЗ.
Срок оплаты теперь должен составлять не более 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. При этом предусмотрены исключения.
Федеральный закон от 16.04.2022 № 104-ФЗ
Со 2 мая
С 3 мая
С 5 мая
С 17 мая
С 31 мая
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