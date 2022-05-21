Срочный трудовой договор без должных оснований могут признать бессрочным

Что случилось
Верховный суд опубликовал «Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с заключением трудового договора».
В обзоре представлена судебная практика по темам:
- о признании необоснованным отказа в приеме на работу;
- об установлении факта трудовых отношений и заключении в письменной форме трудового договора;
- о правомерности заключения срочного трудового договора и о признании его бессрочным;
- о признании договора ГПХ трудовым;
- о компенсации морального вреда в связи с незаключением трудового договора.
Про отказ в приеме на работу пишите тут.
В этом материале рассмотрим истории о срочных трудовых договорах.
Договоры с заказчиками
Вынужденные условия
Много срочных договоров = один бессрочный
Сезонные работы
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