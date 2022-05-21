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Трудовое право

Срочный трудовой договор без должных оснований могут признать бессрочным

ТК запрещает заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от гарантий, которые дает работникам бессрочный договор.

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Что случилось

Верховный суд опубликовал «Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с заключением трудового договора».

В обзоре представлена судебная практика по темам:

  • о признании необоснованным отказа в приеме на работу;
  • об установлении факта трудовых отношений и заключении в письменной форме трудового договора;
  • о правомерности заключения срочного трудового договора и о признании его бессрочным;
  • о признании договора ГПХ трудовым;
  • о компенсации морального вреда в связи с незаключением трудового договора.

Про отказ в приеме на работу пишите тут.

В этом материале рассмотрим истории о срочных трудовых договорах.

Договоры с заказчиками

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