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Страховые взносы

Как считать доходы айтишников, чтобы платить страховые взносы по пониженным тарифам

Право на льготные тарифы в ИТ-сфере зависит от объемов доходов по этому направлению. Рассказываем, как считать доходы с учетом дисконта для малого и среднего бизнеса.

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Пониженные тарифы взносов айтишникам

Государство дает право компаниям, занимающимся информационными технологиями, платить страховые взносы по ставкам, ниже обычных предприятий, а именно 7,6% вместо 30% в общем случае.

Уплачивать взносы по таким ставкам вправе только фирмы, выполняющие условия (п. 5 ст. 427 НК РФ):

  • госакредитация компании в области в информационных технологий или статус резидента технико-внедренческой или промышленно-производственной особой экономической зоны;
  • доля высокотехнологичных доходов — минимум 90% от общей массы;
  • средняя численность персонала по итогам 9 месяцев года, предшествующего году перехода на льготные тарифы, — минимум 7 человек.

Дисконт субъектам МСП — о чем речь?

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