Как считать доходы айтишников, чтобы платить страховые взносы по пониженным тарифам

Пониженные тарифы взносов айтишникам
Государство дает право компаниям, занимающимся информационными технологиями, платить страховые взносы по ставкам, ниже обычных предприятий, а именно 7,6% вместо 30% в общем случае.
Уплачивать взносы по таким ставкам вправе только фирмы, выполняющие условия (п. 5 ст. 427 НК РФ):
- госакредитация компании в области в информационных технологий или статус резидента технико-внедренческой или промышленно-производственной особой экономической зоны;
- доля высокотехнологичных доходов — минимум 90% от общей массы;
- средняя численность персонала по итогам 9 месяцев года, предшествующего году перехода на льготные тарифы, — минимум 7 человек.
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