С 2023 года с отчетами по взносам и стажу все будет по-новому

Что случилось

На рассмотрении в Госдуме находятся законопроекты с поправками в законы и кодексы, связанные с объединением ПФР и ФСС в единый фонд СФР.

О том, что поменяется по взносам (тарифы, предельная база, база для начисления), мы рассказывали здесь.

В этом материале расскажем, какие изменения с 2023 года будут в отчетности.

Речь идет про отчетность, которую сейчас надо сдавать в ИФНС, ПФР, ФСС.

Поправки относительно отчетов содержатся в двух законопроектах: