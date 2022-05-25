С 2023 года с отчетами по взносам и стажу все будет по-новому

Что случилось
На рассмотрении в Госдуме находятся законопроекты с поправками в законы и кодексы, связанные с объединением ПФР и ФСС в единый фонд СФР.
О том, что поменяется по взносам (тарифы, предельная база, база для начисления), мы рассказывали здесь.
В этом материале расскажем, какие изменения с 2023 года будут в отчетности.
Речь идет про отчетность, которую сейчас надо сдавать в ИФНС, ПФР, ФСС.
Поправки относительно отчетов содержатся в двух законопроектах:
- № 127004-8 (поправки в НК);
- № 126990-8 (поправки в закон № 27-ФЗ о персучете и № 125-ФЗ о соцстраховании от травматизма).
Отчеты в ИФНС
Отчеты в ПФР
СЗВ-ТД
ГПХ
СЗВ-СТАЖ
ДСВ-3
4-ФСС
Итоговая таблица
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