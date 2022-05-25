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Отчетность в ПФР

С 2023 года с отчетами по взносам и стажу все будет по-новому

Из-за объединения ПФР и ФСС формы СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, 4-ФСС объединят в один отчет. Туда же войдут данные по договорам ГПХ. СЗВ-М отменят. Вместо этого надо будет сдавать новый ежемесячный отчет в ИФНС.

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Что случилось

На рассмотрении в Госдуме находятся законопроекты с поправками в законы и кодексы, связанные с объединением ПФР и ФСС в единый фонд СФР.

О том, что поменяется по взносам (тарифы, предельная база, база для начисления), мы рассказывали здесь.

В этом материале расскажем, какие изменения с 2023 года будут в отчетности.

Речь идет про отчетность, которую сейчас надо сдавать в ИФНС, ПФР, ФСС.

Поправки относительно отчетов содержатся в двух законопроектах:

  • № 127004-8 (поправки в НК);
  • № 126990-8 (поправки в закон № 27-ФЗ о персучете и № 125-ФЗ о соцстраховании от травматизма).

Отчеты в ИФНС

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