Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в мае 2022

НДФЛ
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина № 03-04-09/28063 от 05.04.2022
Вычет на фитнес — это не субсидия. Деньги вернут только тем, кто платил НДФЛ
Письмо Минфина № 03-04-05/29535 от 07.04.2022
НДФЛ при продаже квартиры мужа после его смерти зависит от того, как она ему досталась, во сколько ему обошлась и как скоро жена решила ее продать.
Письмо Минфина № 03-04-05/29517 от 07.04.2022
Родители могут получить стандартный вычет по НДФЛ на женатого 23-летнего сына-студента
Письмо Минфина № 03-04-05/29407 от 07.04.2022
Через 3 года можно продать старую квартиру без НДФЛ, даже если недавно появилась новая квартира
Письмо Минфина № 03-04-05/29624 от 07.04.2022
На подаренную квартиру имущественный вычет не дадут
Письмо Минфина № 03-04-05/29537 от 07.04.2022
Если общая квартира супругов перешла в личную собственность жены, по НДФЛ ничего не меняется
Письмо Минфина № 03-04-05/29311 от 07.04.2022
При покупке новой квартиры семья может продать старую без НДФЛ
Письмо Минфина № 03-04-06/30291 от 08.04.2022
Суточные свыше 700 рублей облагаются НДФЛ и взносами. И менять это не собираются
Письмо ФНС № БС-4-11/3605 от 25.03.2022
Для соцвычета на лечение нужна только справка
Страховые взносы
НДС
Налог на прибыль
ПСН
НПД
Имущественные налоги
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