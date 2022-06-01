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Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в мае 2022

Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в мае. Все кратко, четко, по делу.

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НДФЛ

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина № 03-04-09/28063 от 05.04.2022

Вычет на фитнес — это не субсидия. Деньги вернут только тем, кто платил НДФЛ

Письмо Минфина № 03-04-05/29535 от 07.04.2022

НДФЛ при продаже квартиры мужа после его смерти зависит от того, как она ему досталась, во сколько ему обошлась и как скоро жена решила ее продать.

Письмо Минфина № 03-04-05/29517 от 07.04.2022

Родители могут получить стандартный вычет по НДФЛ на женатого 23-летнего сына-студента

Письмо Минфина № 03-04-05/29407 от 07.04.2022

Через 3 года можно продать старую квартиру без НДФЛ, даже если недавно появилась новая квартира

Письмо Минфина № 03-04-05/29624 от 07.04.2022

На подаренную квартиру имущественный вычет не дадут

Письмо Минфина № 03-04-05/29537 от 07.04.2022

Если общая квартира супругов перешла в личную собственность жены, по НДФЛ ничего не меняется

Письмо Минфина № 03-04-05/29311 от 07.04.2022

При покупке новой квартиры семья может продать старую без НДФЛ

Письмо Минфина № 03-04-06/30291 от 08.04.2022

Суточные свыше 700 рублей облагаются НДФЛ и взносами. И менять это не собираются

Письмо ФНС № БС-4-11/3605 от 25.03.2022

Для соцвычета на лечение нужна только справка

Страховые взносы

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