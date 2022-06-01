Что изменится в июне в нормативке

С 1 июня

МРОТ

С 1 июня 2022 года увеличен МРОТ до 15 279 руб.

Постановление Правительства № 953 от 28.05.2022

Налоги

Налог по уточненной декларации инспекция будет учитывать в состоянии расчетов с бюджетом по результатам камеральной проверки или по истечении срока ее проведения. Это касается ситуации, когда корректировку подают в связи с недостоверными сведениями или ошибками, которые не занизили сумму к уплате. Новые правила применяют к отчетности, поданной после этой даты.

Федеральный закон от 01.05.2022 № 120-ФЗ

Обновлены формы реестров документов, подтверждающих отдельные налоговые вычеты по акцизам на алкогольную продукцию, виноград, виноматериалы и плодовые сброженные материалы.

Приказ ФНС России от 01.03.2022 № ЕД-7-15/173@

Социальное обеспечение

Расширен перечень лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца.

К нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца отнесены дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение.

Федеральный закон от 01.05.2022 № 136-ФЗ

Экология

Начало действовать Положение о федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Оператором является ППК «Российский экологический оператор».

Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 № 913