Новые правила работы с электронными счетами-фактур с 1 октября 2022 года

Какие документы смотреть
Приказ Минфина России от 28.04.2022 № 64н.
Документ внес изменения в другой приказ Минфина — № 14н от 05.02.2021.
Теперь электронными счетами-фактурами смогут обмениваться большее число предприятий и организаций.
На кого распространяется новый приказ
Как будет организован электронный документооборот
Что нужно подготовить к 1 октября 2022
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