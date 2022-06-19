Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Счета-фактуры

Новые правила работы с электронными счетами-фактур с 1 октября 2022 года

Минфин расширил круг обращения электронных счетов-фактур.

Версия для печати

Какие документы смотреть

Приказ Минфина России от 28.04.2022 № 64н.

Документ внес изменения в другой приказ Минфина — № 14н от 05.02.2021.

Теперь электронными счетами-фактурами смогут обмениваться большее число предприятий и организаций.

На кого распространяется новый приказ

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?

Как учесть лизинговые платежи при УСН

Как учесть лизинговые операции при УСН? Как учесть перенаем лизинга? Как оформить продажу лизингового ОС после выкупа? Ответим на эти вопросы в нашей статье.

Как учесть лизинговые платежи при УСН

Повышение квалификации

Отпуска

Отказать нельзя отправить в отпуск — где ставить запятую?

Летом для кадровика добавляется причин для нервотрепки. Сотрудники забывают про заранее утвержденные графики и начинают закидывать просьбами: одному срочно надо перенести отпуск, другому — дать два или три дня авансом и так далее.

Отказать нельзя отправить в отпуск — где ставить запятую?

Мероприятия

Разместить

Анализ состояния рынка аудиторских услуг по опубликованной статистике Минфина России за 2019 - 2021 годы

Состояние рынка аудиторских услуг испытало значительное влияние в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений. С наступлением периода, связанного с пандемией COVID 19, значительно возросли обычные аудиторские риски, а также возникли новые аудиторские риски.

Анализ состояния рынка аудиторских услуг по опубликованной статистике Минфина России за 2019 - 2021 годы

«Опять двойка» или что не так с обратной связью?

Мы решили опубликовать несколько статей на тему ошибок, обратной связи. По признанию многих профессиональных бухгалтеров - это тема слабое место. Впрочем, не только для бухгалтеров, список длинный. Итак часть первая - постановка проблемы

«Опять двойка» или что не так с обратной связью?
ЭДО

ЭДО для малого и среднего предпринимательства. Субсидии от государства

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) получают от государства различные льготы в виде субсидий, особых условий на госторгах и т. п. Рассказываем, на какие государственные субсидии может рассчитывать малый и средний бизнес в 2022 году.

ЭДО для малого и среднего предпринимательства. Субсидии от государства