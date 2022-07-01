Что нового вступило в силу с 1 июля для бизнеса

АУСН
Начался эксперимент по применению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Он проводится в четырех регионах: Москва, Московская и Калужской областях, а так же в Татарстане.
Объектом налогообложения признаются доходы (налоговая ставка установлена в размере 8%) либо доходы, уменьшенные на величину расходов (налоговая ставка установлена в размере 20%), определяемые в установленном порядке.
В период применения специального налогового режима для организаций и ИП установлены нулевые тарифы страховых взносов.
Налоговым периодом признается календарный месяц. Налоговая декларация в налоговые органы не представляется.
Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ
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