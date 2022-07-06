ФСС утвердил коэффициенты для скидок и надбавок. Зачем они нужны?

Основной документ для оформления скидок и надбавок — Постановление Правительства РФ от 30.05.2012 № 524 «Об утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Для расчета ФСС утверждает каждый год коэффициенты. Вот и на 2023 год утвердил постановлением от 26.05.2022 № 13.
Чтобы получить скидку на следующий год, надо подать заявление не позднее 1 ноября.
Что такое скидки и надбавки
Надбавка устанавливается, если по итогам работы организации за три года уровень травматизма был выше среднего уровня по отрасли и (или) в предыдущем году был групповой несчастный случай со смертельным исходом.
Скидка устанавливается, если по итогам работы организации за три года уровень травматизма был ниже среднего уровня по отрасли и в предыдущем году в организации не было несчастных случаев со смертельным исходом.
Размер надбавки (скидки) рассчитывается по формуле, в которой учитываются результаты специальной оценки условий труда и обязательных медицинских осмотров, а также расходы на обеспечение по страхованию. Надбавка (скидка) не может превышать 40% от установленного тарифа.
Для назначения надбавки (скидки) ФСС сравнит основные показатели организации по травматизму с отраслевыми значениями, которые и утверждает ФСС на каждый год.
Кому установят надбавку
Кому дадут скидку
Как считается надбавка
Как считается скидка
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