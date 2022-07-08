Как применять пониженный тариф взносов для МСП

Суть этого пониженного тарифа в том, что взносы считаются по обычным ставкам по доходу работника в месяце в размере МРОТ и ниже. А если доход в месяце МРОТ превышает, то уже применяется пониженный тариф 15% (10% взносы на пенсионное страховани и 5% на медицинское).

Кто может применять

Применять этот тариф могут те организации и ИП, которые внесены в. Найти реестр можно на сайте ФНС . Он формируется автоматически на основании данных ЕГРЮЛ, ЕГРИП и сданной отчетности.

Вас нет в реестре, и вы не знаете почему? Причиной чаще всего является несдача отчетности. Однако если вы считаете, что все сдано и критерии субъектов МСП соблюдены, вы можете обратиться в ФНС прямо на странице реестра.

Какие сроки

Пониженный тариф следует применять, в котором вы внесены в единый реестр субъектов МСП. Если же вас оттуда исключили, то применение льготы прекращается с 1 числа месяца, в котором вас исключили.

Особенности

Тариф 15% применяется не ко всем выплатам, а только к части из них —, определяемой по итогам каждого календарного месяца. МРОТ берется на 1 января 2022 года — 13 890 рубля.

Повышение МРОТ с 1 июня 2022 года не влияет на расчет взносов в 2022 году.

Пример: Вы выплачиваете работнику 30000 руб. в месяц, 13890 руб. будут облагаться по общим ставкам страховым взносов, а 16110 руб. (30000 руб. — 13890 руб.) — по тарифу 15%.

После того как общая база для взносов на пенсионное страхования с начала года достигнет предельной величины, ко всем облагаемым выплатам физлица сверх лимита, как в пределах МРОТ, так и свыше, надо применять ставку 10%. Предельной величиены базы для взносов на медицинское страхование нет.

Уплата взносов по пониженным тарифам для МСП производится в те же сроки, что и по обычным тарифам. Отдельных КБК нет.

Можно ли не применять

Можно ли не применять эти пониженные взносы? Ответ — нельзя. Налоговый кодекс не предлагает тарифы взносов для добровольного использования, он их утверждает. Вот что пишет Минфин в письме от 03.06.2021 № 03-15-05/43471:

плательщику страховых взносов не предоставлено право отказаться от установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах тарифов страховых взносов либо изменить их размер, в том числе отказаться от пониженных тарифов страховых взносов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Что еще важно знать

Льготные тарифы распространяются на выплаты по трудовым и гражданско-правовым договорам (выполнения работ, оказания услуг и т.п.). Для сравнения с МРОТ берется весь начисленный доход (облагаемый взносами) за месяц и не важно, сколько дней в этот месяц было отработано.

Если работник трудился не полный месяц, например, был в отпуске, то не надо считать МРОТ пропорционально отработанным дням. Даже если человек отработал один день в месяц, все равно в расчете учитывается МРОТ полностью.

Отпускные и другие выплаты включаются в базу того месяца, в котором они начислены. Например, отпускные начислены и выплачены в апреле, а в отпуске работник был в мае. Отпускные в этом случае учитываются для расчета взносов в совокупности с другими апрельскими выплатами, в том числе с зарплатой за апрель.

Если у работника неполная ставка, высчитывать МРОТ пропорционально ей не надо.

Особенности заполнения РСВ при пониженных тарифах МСП можно узнать из этой статьи.