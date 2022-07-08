Поменялись правила льготной ипотеки для айтишников

Что случилось
Вышло постановление правительства от 30.06.2022 № 1137.
Оно вносит поправки в другое постановление – от 30.04.2022 № 805.
Речь идет об измененных правилах возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по ипотечным кредитам, выданным работникам аккредитованных IT-компаний.
Программа льготной ипотеки по-прежнему будет действовать до конца 2024 года.
О правилах, которые были изначально, мы рассказывали тут.
Но теперь они поменялись. Мы сделали обновленный материал.
Критерии ипотеки
Условия для сотрудников
Условия по фирме
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