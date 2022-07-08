Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Ипотека

Поменялись правила льготной ипотеки для айтишников

Теперь у айтишников из малых городов, расположенных в крупных регионах, стало больше шансов на ипотеку под 5%. А их работодатели должны не просто соответсвовать условиям для льготы по взносам, а реально пользоваться ей по данным РСВ.

Версия для печати

Что случилось

Вышло постановление правительства от 30.06.2022 № 1137.

Оно вносит поправки в другое постановление – от 30.04.2022 № 805.

Речь идет об измененных правилах возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по ипотечным кредитам, выданным работникам аккредитованных IT-компаний.

Программа льготной ипотеки по-прежнему будет действовать до конца 2024 года.

О правилах, которые были изначально, мы рассказывали тут.

Но теперь они поменялись. Мы сделали обновленный материал.

Критерии ипотеки

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить

ВС подтвердил: налоговики не обязаны аннулировать декларации, которые представили неуполномоченные лица

ВС не стал пересматривать вывод АС Поволжского округа по спору о подаче декларации неуполномоченным лицом. Кассация признала, что инспекция неправомерно приняла отчетность, однако права аннулировать эти данные у налоговиков нет.

ВС подтвердил: налоговики не обязаны аннулировать декларации, которые представили неуполномоченные лица
Банкротство физических лиц

Россияне активно банкротятся без суда. Процедуру оформляют через МФЦ

Российские МФЦ с апреля по июнь получили 2,7 тыс. заявлений от физлиц на бесплатное банкротство. Основными причинами являются упрощение доступа к процедуре и кризис, заявляют эксперты.