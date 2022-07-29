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Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июле 2022

Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в июле. Все кратко, четко, по делу.

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НДФЛ

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 15.06.2022 № 03-04-05/56600

Расходы на благоустройство земельного участка не уменьшают НДФЛ при его продаже

Письмо Минфина от 27.05.2022 № 03-04-06/50079

Минфин требует облагать НДФЛ компенсацию за задержку зарплаты, хотя раньше говорил совсем другое

Письмо ФНС от 06.07.2022 № БС-4-11/8544@

При проверке 3-НДФЛ нужны только документы о факте зачисления денег на ИИС. Больше ничего налоговая запрашивать не должна.

Письмо от 01.07.2022 № БС-4-11/8329@

При проверке вычетов по НДФЛ налоговики часто запрашивают документы. ФНС требует прекратить это.

Письмо от 06.07.2022 № 20-21/065368@

Получить соцвычет по расходам на лечение можно в ИФНС или у работодателя.

Письмо Минфина от 27.06.2022 № 03-04-05/61201

Если сотрудник устроился на новую работу в середине года, ему дают стандартный вычет с момента трудоустройства. Что было на старой работе, значения не имеет.

Письмо Минфина от 29.04.2022 № 03-04-06/39938

Для льготы по НДФЛ и взносам для северных сотрудников надо знать, сколько километров они намотали в отпуске

Письмо Минфина от 24.06.2022 № 03-04-05/60410

Маткапитал учитывается в составе расходов при расчете НДФЛ с продажи квартиры

Письмо Минфина от 24.06.2022 № 03-04-05/60431

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