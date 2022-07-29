Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июле 2022

НДФЛ
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 15.06.2022 № 03-04-05/56600
Расходы на благоустройство земельного участка не уменьшают НДФЛ при его продаже
Письмо Минфина от 27.05.2022 № 03-04-06/50079
Минфин требует облагать НДФЛ компенсацию за задержку зарплаты, хотя раньше говорил совсем другое
Письмо ФНС от 06.07.2022 № БС-4-11/8544@
При проверке 3-НДФЛ нужны только документы о факте зачисления денег на ИИС. Больше ничего налоговая запрашивать не должна.
При проверке вычетов по НДФЛ налоговики часто запрашивают документы. ФНС требует прекратить это.
Получить соцвычет по расходам на лечение можно в ИФНС или у работодателя.
Письмо Минфина от 27.06.2022 № 03-04-05/61201
Если сотрудник устроился на новую работу в середине года, ему дают стандартный вычет с момента трудоустройства. Что было на старой работе, значения не имеет.
Письмо Минфина от 29.04.2022 № 03-04-06/39938
Для льготы по НДФЛ и взносам для северных сотрудников надо знать, сколько километров они намотали в отпуске
Письмо Минфина от 24.06.2022 № 03-04-05/60410
Маткапитал учитывается в составе расходов при расчете НДФЛ с продажи квартиры
Письмо Минфина от 24.06.2022 № 03-04-05/60431
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