Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июле 2022

Расходы на благоустройство земельного участка не уменьшают НДФЛ при его продаже

Минфин требует облагать НДФЛ компенсацию за задержку зарплаты , хотя раньше говорил совсем другое

При проверке 3-НДФЛ нужны только документы о факте зачисления денег на ИИС . Больше ничего налоговая запрашивать не должна.

При проверке вычетов по НДФЛ налоговики часто запрашивают документы. ФНС требует прекратить это.

Получить соцвычет по расходам на лечение можно в ИФНС или у работодателя.