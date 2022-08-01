Что нового вступит в силу в августе для бизнеса

С 1 августа
По налоговой тайне
Изменили правило части первой НК РФ о налоговой тайне. Добавили уточнение: разглашением налоговой тайны нельзя считать ситуацию, когда инспекция предоставляет кому-то сведения о налогоплательщике (плательщике взносов) с согласия последнего.
Федеральный закон от 01.05.2022 № 120-ФЗ
По информированию налоговой
Изменяется порядок информирования организациями финансового рынка налоговой о клиентах — налоговых резидентах иностранных государств.
Постановление Правительства РФ от 11.07.2022 № 1234
По самозанятым
Самозанятые могут теперь регистрироваться через портал Госуслуг. Заявление представляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи оператора единого портала госуслуг. При этом фотография физлица не представляется. Воспользоваться этой возможностью также могут граждане стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.
Федеральный закон от 28.06.2022 № 206-ФЗ
С 31 августа
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