Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Обзоры для бухгалтера

Что нового вступит в силу в августе для бизнеса

Какие нормативные акты вступят в силу в августе: разложили все по полочкам.

Версия для печати

С 1 августа

По налоговой тайне

Изменили правило части первой НК РФ о налоговой тайне. Добавили уточнение: разглашением налоговой тайны нельзя считать ситуацию, когда инспекция предоставляет кому-то сведения о налогоплательщике (плательщике взносов) с согласия последнего.

Федеральный закон от 01.05.2022 № 120-ФЗ

По информированию налоговой

Изменяется порядок информирования организациями финансового рынка налоговой о клиентах — налоговых резидентах иностранных государств.

Постановление Правительства РФ от 11.07.2022 № 1234

По самозанятым

Самозанятые могут теперь регистрироваться через портал Госуслуг. Заявление представляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи оператора единого портала госуслуг. При этом фотография физлица не представляется. Воспользоваться этой возможностью также могут граждане стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.

Федеральный закон от 28.06.2022 № 206-ФЗ

С 31 августа

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?

Кредитование

Банки не отпускают россиян на кредитные каникулы. Условия кредита менять тоже не хотят

Число таких жалоб увеличилось с апреля на 10–15%. Также банки стали отказывать заемщикам в реструктуризации кредитов как по собственным программам, так и по кредитным каникулам.

Повышение квалификации

Онлайн-кассы

Эксперт рассказал, как формировать чеки ККТ при отгрузке через транспортную компанию после аванса

На предоплату надо выбить чек ККТ с признаком «предоплата» 100%, а потом при отгрузке чек с признаком «полный расчет». Но можно обойтись и одним чеком. Правда, такой упрощенный способ в нормативке не прописан.

Мероприятия

Разместить

Золото «Клерк.Премиум»

«Клерк.Премиум» - это закрытая часть «Клерка», которая доступна только премиум-пользователям. Откроем завесу этой части «Клерка». Расскажем про все самое лучшее.

Золото «Клерк.Премиум»
Онлайн-кассы

Фискальный накопитель для онлайн-кассы: как выбрать правильно и почему он так важен

Ни одна онлайн-касса по закону не может работать без фискального накопителя (ФН) — именно на него записываются все произведенные операции. Благодаря ему касса может бесперебойно работать в течение месяца. Мы рассказывали о нём в блоге несколько раз, но вопросы про ФН не заканчиваются. Продолжаем отвечать на них.

Фискальный накопитель для онлайн-кассы: как выбрать правильно и почему он так важен
Общество

Какие законы вступают в силу в августе

Упрощение процедуры оформления в качестве самозанятого, изменения в закон «Об оружии», новые правила для рекламы детского питания и другие нововведения последнего летнего месяца — в нашем материале

Какие законы вступают в силу в августе
Читать еще