На предприятиях, связанных с оборонкой и ГОЗ, введут новые трудовые правила

Что случилось
Вышло постановление правительства от 01.08.2022 № 1365, которым утверждены особенности трудовых отношений в некоторых организациях, связанных с оборонкой. Оно заработает уже завтра, с 13 августа.
Право вводить такие особенности у правительства есть на основании статьи 252 ТК.
Эта норма появилась в Трудовом кодексе недавно. Она введена Федеральным законом от 14.07.2022 № 273-ФЗ.
Для кого действуют особенности
Новые ограничения
Не все так жестко
Новые «плюшки»
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