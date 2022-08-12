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Трудовое право

На предприятиях, связанных с оборонкой и ГОЗ, введут новые трудовые правила

Сотрудников обяжут задерживаться на работе, работать по выходным. Могут отменить отпуск, а тех, кто уже успел в него уйти, вызвать на работу.

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Что случилось

Вышло постановление правительства от 01.08.2022 № 1365, которым утверждены особенности трудовых отношений в некоторых организациях, связанных с оборонкой. Оно заработает уже завтра, с 13 августа.

Право вводить такие особенности у правительства есть на основании статьи 252 ТК.

Эта норма появилась в Трудовом кодексе недавно. Она введена Федеральным законом от 14.07.2022 № 273-ФЗ.

Для кого действуют особенности

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Трудовое право

На предприятиях, связанных с оборонкой и ГОЗ, введут новые трудовые правила

Сотрудников обяжут задерживаться на работе, работать по выходным. Могут отменить отпуск, а тех, кто уже успел в него уйти, вызвать на работу.

На предприятиях, связанных с оборонкой и ГОЗ, введут новые трудовые правила

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