Что такое тринадцатая зарплата и как ее считать

Что это такое
На самом деле никакой 13-й зарплаты нет, ведь в году 12 месяцев. По своей сути 13я зарплата — это премия по итогам года, которая выплачивается в конце года или после его окончания и средний размер которой приблизительно равен месячному окладу сотрудника.
Выплата годовой премии (13-й зарплаты) является правом, а не обязанностью работодателя (ч. 1 ст. 22 ТК РФ).
Зачем нужна 13 зарплата
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