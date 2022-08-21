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Зарплата

Как взыскать с работника зарплату за неотработанное время и можно ли это сделать

Рассмотрим ситуацию, когда работнику заплатили больше, чем положено, и теперь неотработанные деньги нужно вернуть обратно. Можно ли так поступить?

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Общие перспективы

Если в вашей бухгалтерии произошла такая ситуация, ее исход очень сильно зависит от того, как быстро обнаружили «переплату». Чем мозже — чем меньше надежды взыскать сумму.

Кроме того, в такой ситуации сложно рассчитывать на суды. Они в большинстве случаев становятся на сторону работника, а не работодателя.

Когда создается ситуация переплаты

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