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Обзоры для бухгалтера

Какие правила и законы изменились с 1 сентября 2022 года

Рассказываем о самых важных изменениях для бизнеса, чтобы вы их не пропустили.

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Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Налоги

Расширен перечень контрольных документов для установления обоснованности налоговых вычетов при ввозе подакцизных товаров на территорию РФ.

Теперь контрольными документами признаются также соответствующие заполненные таможенные формы, налоговая декларация по косвенным налогам (НДС и акцизам) при импорте товаров на территорию РФ с территории государства - члена ЕАЭС и расчетные документы, удостоверяющие факт уплаты акциза.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 323-ФЗ

 

Изменен перечень видов добытых полезных ископаемых в целях исчисления НДПИ. В него включен щебень и исключен строительный камень, предназначенный для получения щебня.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 323-ФЗ

Трудовые отношения и охрана труда

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Информационные технологии

Сервисы электронного документооборота подверглись DDoS-атакам, сообщает Минпромторг

На инфраструктуру российских операторов электронного документооборота, который применяется для торговли продовольственными товарами, 1 сентября зафиксированы DDoS-атаки.

Повышение квалификации

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?

Отчетность у ИП на общей системе налогообложения: что сдавать

Индивидуальный предприниматель, работающий на общей системе налогообложения (ОСНО), должен предоставлять отчетность в контролирующие ведомства по НДС и НДФЛ. Помимо этого если ИП выступает в качестве работодателя, то необходимо отчитываться по наемным сотрудникам.

Отчетность у ИП на общей системе налогообложения: что сдавать

Мероприятия

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ЭДО

АО «Калуга Астрал» прошел все сценарии тестирования Минтранса и готов к предоставлению услуг обмена ЭПД

АО «Калуга Астрал» первый из семи операторов ГИС ЭПД прошел все 13 сценариев тестирования Минтранса и готов 1 сентября 2022 года запустить обмен ЭПД в своих сервисах.

ЕНП (единый налоговый платеж)

Единый налоговый платеж: за оптимизацией будет следить робот

Государство продолжает готовить нас к 1 января 2023 года. С этого дня все мы (физлица, ИП и юрлица) должны будем платить налоги и сборы единым платежом. Каждый из нас заведет свой счет в казначействе, все налоги будем платить туда, типа, это удобно. Хотя бухгалтеры говорят, что бумаг станет в 10 раз больше.

Единый налоговый платеж: за оптимизацией будет следить робот
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