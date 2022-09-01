Какие правила и законы изменились с 1 сентября 2022 года

Налоги

Расширен перечень контрольных документов для установления обоснованности налоговых вычетов при ввозе подакцизных товаров на территорию РФ.

Теперь контрольными документами признаются также соответствующие заполненные таможенные формы, налоговая декларация по косвенным налогам (НДС и акцизам) при импорте товаров на территорию РФ с территории государства - члена ЕАЭС и расчетные документы, удостоверяющие факт уплаты акциза.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 323-ФЗ

Изменен перечень видов добытых полезных ископаемых в целях исчисления НДПИ. В него включен щебень и исключен строительный камень, предназначенный для получения щебня.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 323-ФЗ