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Обзоры для бухгалтера

Разбор. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в августе 2022

Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в августе. Все кратко, четко, по делу.

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НДФЛ

Реквизиты письма

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Письмо ФНС от 27.07.2022 № БС-4-11/9718@

Налоговики не должны начислять пени, когда их просят зачесть переплату по НДФЛ в счет недоимки

Письмо УФНС по г. Москве от 20.07.2022 № 21-10/086656@

Если открыть и быстро закрыть второй ИИС, право на инвестиционный вычет по НДФЛ сохранится

Письмо Минфина от 03.06.2022 № 03-04-06/52706

Банки сообщают в ФНС о процентах по вкладам. О процентах по займам не сообщают

Письмо Минфина от 26.07.2022 № 03-04-05/72000

При расчете НДФЛ с продажи доли в уставном капитале можно применить вычет в 250 тыс. рублей\

Письмо Минфина от 07.07.2022 № 03-04-05/65409

Дистанционщик, который работает за границей, сам платит свой НДФЛ, если он резидент

Письмо Минфина от 07.07.2022 № 03-04-06/65366

За аренду квартиры для сотрудника надо платить взносы и удерживать НДФЛ

Письмо Минфина от 28.07.2022 № 03-04-05/73285

Если человек подарил вам деньги, платить НДФЛ не надо

Письмо Минфина от 15.07.2022 № 03-04-06/68553

При расчете НДФЛ с продажи квартиры услуги риэлтора не учитываются

Письмо Минфина от 27.07.2022 № 03-04-05/72454

Если человек по итогам года стал налоговым нерезидентом, НДФЛ надо пересчитать по ставке 30%

Письмо Минфина от 18.07.2022 № 03-04-05/68922

За подаренную квартиру придется заплатить НДФЛ

Письмо Минфина от 12.08.2022 № 03-04-05/78614

С зарплаты сотрудника из Армении надо сразу удерживать НДФЛ по ставке 13%. Но в конце года возможен пересчет на 30%

Письмо Минфина от 06.07.2022 № 03-04-05/64946

Если человек умер, не дождавшись возврата НДФЛ по имущественному вычету, его жене эти деньги не отдадут

Письмо Минфина от 07.07.2022 № 03-04-05/65412

Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ через 3 года. Но если она еще не достроена — то через 5 лет

Письмо Минфина от 12.07.2022 № 03-04-05/66931

По расходам на лечение жениха не дадут социальный вычет по НДФЛ

Письмо Минфина от 19.08.2022 № 03-04-07/81281

Для соцвычета по НДФЛ на лекарства нужен рецепт или другой медицинский документ. Но не всякий подойдет

Письмо Минфина от 04.08.2022 № 03-04-05/75730

Оформить имущественный вычет по НДФЛ при покупке квартиры по ДДУ можно после подписания акта приемки-передачи.

Письмо Минфина от 08.07.2022 № 03-04-09/65843

Налоговики пересчитают ваш НДФЛ по ставке 15% и пришлют уведомление на доплату

Письмо Минфина от 15.08.2022 № 03-04-06/79405

Для получения соцвычета на фитнес нужен договор и чеки

Письмо Минфина от 03.08.2022 № 03-04-05/74969

Если дистанционщик работает из Казахстана и стал нерезидентом, НДФЛ в России платить не надо

Письмо Минфина от 11.08.2022 № 03-04-05/78077

Бесплатное имущество от иностранных организаций в этом году не облагается НДФЛ

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