Разбор. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в августе 2022

НДФЛ
Реквизиты письма
Cуть разъяснений
Письмо ФНС от 27.07.2022 № БС-4-11/9718@
Налоговики не должны начислять пени, когда их просят зачесть переплату по НДФЛ в счет недоимки
Письмо УФНС по г. Москве от 20.07.2022 № 21-10/086656@
Если открыть и быстро закрыть второй ИИС, право на инвестиционный вычет по НДФЛ сохранится
Письмо Минфина от 03.06.2022 № 03-04-06/52706
Банки сообщают в ФНС о процентах по вкладам. О процентах по займам не сообщают
Письмо Минфина от 26.07.2022 № 03-04-05/72000
При расчете НДФЛ с продажи доли в уставном капитале можно применить вычет в 250 тыс. рублей\
Письмо Минфина от 07.07.2022 № 03-04-05/65409
Дистанционщик, который работает за границей, сам платит свой НДФЛ, если он резидент
Письмо Минфина от 07.07.2022 № 03-04-06/65366
За аренду квартиры для сотрудника надо платить взносы и удерживать НДФЛ
Письмо Минфина от 28.07.2022 № 03-04-05/73285
Если человек подарил вам деньги, платить НДФЛ не надо
Письмо Минфина от 15.07.2022 № 03-04-06/68553
При расчете НДФЛ с продажи квартиры услуги риэлтора не учитываются
Письмо Минфина от 27.07.2022 № 03-04-05/72454
Если человек по итогам года стал налоговым нерезидентом, НДФЛ надо пересчитать по ставке 30%
Письмо Минфина от 18.07.2022 № 03-04-05/68922
За подаренную квартиру придется заплатить НДФЛ
Письмо Минфина от 12.08.2022 № 03-04-05/78614
С зарплаты сотрудника из Армении надо сразу удерживать НДФЛ по ставке 13%. Но в конце года возможен пересчет на 30%
Письмо Минфина от 06.07.2022 № 03-04-05/64946
Если человек умер, не дождавшись возврата НДФЛ по имущественному вычету, его жене эти деньги не отдадут
Письмо Минфина от 07.07.2022 № 03-04-05/65412
Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ через 3 года. Но если она еще не достроена — то через 5 лет
Письмо Минфина от 12.07.2022 № 03-04-05/66931
По расходам на лечение жениха не дадут социальный вычет по НДФЛ
Письмо Минфина от 19.08.2022 № 03-04-07/81281
Для соцвычета по НДФЛ на лекарства нужен рецепт или другой медицинский документ. Но не всякий подойдет
Письмо Минфина от 04.08.2022 № 03-04-05/75730
Оформить имущественный вычет по НДФЛ при покупке квартиры по ДДУ можно после подписания акта приемки-передачи.
Письмо Минфина от 08.07.2022 № 03-04-09/65843
Налоговики пересчитают ваш НДФЛ по ставке 15% и пришлют уведомление на доплату
Письмо Минфина от 15.08.2022 № 03-04-06/79405
Для получения соцвычета на фитнес нужен договор и чеки
Письмо Минфина от 03.08.2022 № 03-04-05/74969
Если дистанционщик работает из Казахстана и стал нерезидентом, НДФЛ в России платить не надо
Письмо Минфина от 11.08.2022 № 03-04-05/78077
Бесплатное имущество от иностранных организаций в этом году не облагается НДФЛ
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