Что делать, если налоговики обвинили компанию заочно

Как компанию обвиняют заочно

Инспекторы вызывают компанию на комиссию, и намекают, что вычеты НДС от какого-то поставщика сомнительны. Рекомендуют уточниться, и доплатить НДС.

Поставщик пытается доказать, что действия инспекции незаконны. Они без доказательств порочат репутацию организации.

Однако судьи не видят здесь ничего особенного. Ведь покупателей не заставляют снимать вычеты, а только рекомендуют. Якобы самого поставщика это никак не затрагивает. Таково, например, постановление АС Восточно-Сибирского округа от 10.08.2022 № А33-23316/2021.

Компания обратилась в суд, чтобы тот признал действия налоговиков незаконными. Они разгласили налоговую тайну и публично сообщили о компании недостоверные сведения. На рабочем совещании с партнером компании тому сообщили, что компания недобросовестна. Предложили исключить вычеты по НДС в III квартале 2020 по сделкам с компанией, представив уточненку.

Итогом совещания стало то, что партнер разорвал отношения с компанией, и та понесла убытки.

Арбитры же решили, что сообщение партнерам компании негативных сведений о ней к раскрытию налоговой тайны не относится. Инспекторы действуют в рамках своих полномочий. Протокол рабочего совещания — внутренний документ инспекции. Официальному опубликованию или распространению среди неопределенного круга лиц не подлежит.

Информация из протокола не возлагает на компанию какие-либо обязанности. Препятствий для ее хозяйственной деятельности не создает.

Рекомендации партнеру компании также необязательны. Разрыв отношений с компаний — его личная инициатива.