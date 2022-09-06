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НДС

Что делать, если налоговики обвинили компанию заочно

Когда организация узнает от партнера, что на налоговой «комиссии» ее фактически обвинили в недобросовестности, она пытается добиться сатисфакции от инспекции. Но это бесполезно. На самом деле, действовать нужно с другой стороны. Об этом расскажем далее.

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Иллюстрация Веры Ревиной / Клерк Иллюстрация Веры Ревиной / Клерк

Как компанию обвиняют заочно

Инспекторы вызывают компанию на комиссию, и намекают, что вычеты НДС от какого-то поставщика сомнительны. Рекомендуют уточниться, и доплатить НДС.

Поставщик пытается доказать, что действия инспекции незаконны. Они без доказательств порочат репутацию организации.

Однако судьи не видят здесь ничего особенного. Ведь покупателей не заставляют снимать вычеты, а только рекомендуют. Якобы самого поставщика это никак не затрагивает. Таково, например, постановление АС Восточно-Сибирского округа от 10.08.2022 № А33-23316/2021.

Компания обратилась в суд, чтобы тот признал действия налоговиков незаконными. Они разгласили налоговую тайну и публично сообщили о компании недостоверные сведения. На рабочем совещании с партнером компании тому сообщили, что компания недобросовестна. Предложили исключить вычеты по НДС в III квартале 2020 по сделкам с компанией, представив уточненку.

Итогом совещания стало то, что партнер разорвал отношения с компанией, и та понесла убытки.

Арбитры же решили, что сообщение партнерам компании негативных сведений о ней к раскрытию налоговой тайны не относится. Инспекторы действуют в рамках своих полномочий. Протокол рабочего совещания — внутренний документ инспекции. Официальному опубликованию или распространению среди неопределенного круга лиц не подлежит.

Информация из протокола не возлагает на компанию какие-либо обязанности. Препятствий для ее хозяйственной деятельности не создает.

Рекомендации партнеру компании также необязательны. Разрыв отношений с компаний — его личная инициатива.

Какую подсказку дали арбитры

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