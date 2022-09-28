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Самозанятые

Какими способами самозанятому уплатить НПД

Порядок уплаты НПД чиновники напомнили в письме ФНС от 15.09.2022 № АБ-3-20/10018@. У самозанятого есть разные пути. Подробности – в комментарии.

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Какими способами самозанятому уплатить НПД

Когда уплатить налог

Уплата налога — не позднее 25-го числа месяца, который следует за истекшим налоговым периодом. Самозанятому не надо ломать голову над суммой налога. Налоговики сделают это за него.

Налоговики через программу «Мой налог» уведомят налогоплательщика не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим, о сумме налога. Если платеж по итогам налогового периода составляет менее 100 руб., то он добавляется к сумме налога, подлежащей уплате по итогам следующего налогового периода.

Напомним, что самозанятые имеют право на налоговый вычет в размере 10 тыс. руб. Сумма вычета считается нарастающим порядком (ст. 12 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Как уплатить налог через программу «Мой налог»

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