Как вести учет займов из Фонда развития предпринимательства

Бухгалтерский учет
Тело займа
При получении средств по договору займа отразите в учете возникновение кредиторской задолженности (п. 2 ПБУ 15/2008).
Сумму основного долга по договору учитывайте в зависимости от срока, на который получены денежные средства:
- по кредиту счета 66 — если заем получен на срок не более 12 месяцев;
- по кредиту счета 67 — если заем получен на срок свыше 12 месяцев.
Проценты по займу
Так как ФРП дает займы на инвестпроекты, вам придется часть (или всю сумму) процентов капитализировать. Иначе говоря, включить в стоимость инвестиций. И они войдут в первоначальную стоимость созданного объекта (п. п. 7, 9, 12 ПБУ 15/2008).
В стоимость актива включайте проценты, которые непосредственно связаны с его приобретением или созданием. Но работы по созданию актива уже должны быть начаты. Если вы уже начисляете проценты, а работы по проекту еще не начаты, сумму этих процентов включать в стоимость актива не нужно.
Включать сумму процентов в стоимость актива не надо:
- с 1 числа месяца, следующего за тем, когда объект ввели в строй;
- с 1 числа месяца, следующего за тем, когда объект начал давать продукцию, даже если он и недостроен.
Проценты по займу, которые не включаются в стоимость инвестиционного актива, учитывайте в прочих расходах (п. 7 ПБУ 15/2008, п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
Проценты отражайте на отдельном субсчете к счетам 66 или 67. Это надо делать на конец каждого отчетного периода. А также на дату возврата займа (п. 6 ПБУ 15/2008).
Налоговый учет
Раздельный учет затрат
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