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Кредитование

Как вести учет займов из Фонда развития предпринимательства

Фонд развития промышленности предоставляет займы под 1 процент и 3 процента годовых на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств. Никаких особых правил для учета суммы таких займов нет, но есть важные моменты.

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Как вести учет займов из Фонда развития предпринимательства

Бухгалтерский учет

Тело займа

При получении средств по договору займа отразите в учете возникновение кредиторской задолженности (п. 2 ПБУ 15/2008).

Сумму основного долга по договору учитывайте в зависимости от срока, на который получены денежные средства:

  • по кредиту счета 66 — если заем получен на срок не более 12 месяцев;
  • по кредиту счета 67 — если заем получен на срок свыше 12 месяцев.

Проценты по займу

Так как ФРП дает займы на инвестпроекты, вам придется часть (или всю сумму) процентов капитализировать. Иначе говоря, включить в стоимость инвестиций. И они войдут в первоначальную стоимость созданного объекта (п. п. 7, 9, 12 ПБУ 15/2008).

В стоимость актива включайте проценты, которые непосредственно связаны с его приобретением или созданием. Но работы по созданию актива уже должны быть начаты. Если вы уже начисляете проценты, а работы по проекту еще не начаты, сумму этих процентов включать в стоимость актива не нужно.

Включать сумму процентов в стоимость актива не надо:

  • с 1 числа месяца, следующего за тем, когда объект ввели в строй;
  • с 1 числа месяца, следующего за тем, когда объект начал давать продукцию, даже если он и недостроен.

Проценты по займу, которые не включаются в стоимость инвестиционного актива, учитывайте в прочих расходах (п. 7 ПБУ 15/2008, п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Проценты отражайте на отдельном субсчете к счетам 66 или 67. Это надо делать на конец каждого отчетного периода. А также на дату возврата займа (п. 6 ПБУ 15/2008).

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