Власти ввели кредитные каникулы для мобилизованных: как их получить

Какой закон смотреть и что он значит
Новую льготу вводит Федеральный закон от 07.10.2022 № 377-ФЗ.
Так называемые кредитные каникулы представляют собой отсрочку по кредитным и заемным платежам как по основной сумме кредита (займа), так и по процентным обязательствам. Причем отсрочку можно получить по потребительскому кредиту (в том числе ипотечному), то есть кредиту (займу), который не связан с предпринимательской деятельностью.
Воспользоваться такой льготой могут:
- лица, призванные на службу по мобилизации;
- лица, проходящие службу по контракту, в войсках национальной гвардии, в специальных воинских формированиях, при условии их участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики;
- лица (в том числе индивидуальные предприниматели), заключившее контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ;
- члены семей вышеупомянутых лиц.
К членам семей, на которых распространяются такие льготы, являются (ст. 2 Закона № 76-ФЗ):
- супруга (супруг);
- несовершеннолетние дети;
- дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;
- лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.
Эти правила распространяются на случаи, когда кредитный договор (договор займа) был заключен до соответствующего события (дня мобилизации, участия в спецоперации, подписания контракта о добровольном содействии).
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