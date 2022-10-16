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Кредитование

Власти ввели кредитные каникулы для мобилизованных: как их получить

Новый закон дает возможность взять кредитные каникулы мобилизованным россиянам. Что это значит? На кого распространяются новые правила? Как использовать эту льготу? Читайте в разборе.

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Власти ввели кредитные каникулы для мобилизованных: как их получить

Какой закон смотреть и что он значит

Новую льготу вводит Федеральный закон от 07.10.2022 № 377-ФЗ.

Так называемые кредитные каникулы представляют собой отсрочку по кредитным и заемным платежам как по основной сумме кредита (займа), так и по процентным обязательствам. Причем отсрочку можно получить по потребительскому кредиту (в том числе ипотечному), то есть кредиту (займу), который не связан с предпринимательской деятельностью.

Воспользоваться такой льготой могут:

  • лица, призванные на службу по мобилизации;
  • лица, проходящие службу по контракту, в войсках национальной гвардии, в специальных воинских формированиях, при условии их участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики;
  • лица (в том числе индивидуальные предприниматели), заключившее контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ;
  • члены семей вышеупомянутых лиц.

К членам семей, на которых распространяются такие льготы, являются (ст. 2 Закона № 76-ФЗ):

  • супруга (супруг);
  • несовершеннолетние дети;
  • дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
  • дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;
  • лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

Эти правила распространяются на случаи, когда кредитный договор (договор займа) был заключен до соответствующего события (дня мобилизации, участия в спецоперации, подписания контракта о добровольном содействии).

Какие сроки и особенности

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