Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Списание дебиторской задолженности

Как признать долг безнадежным по сроку исковой давности

Есть несколько способов, когда долг можно признать безнадежным к взысканию. Один из самых простых – по сроку исковой давности. В письме Минфина от 05.10.2022 № 03-03-06/3/95958 чиновники разъясняют, как это сделать.

Версия для печати
Как признать долг безнадежным по сроку исковой давности

Когда долг можно признать безнадежным

Понятие безнадежного долга приведено в пункте 2 статьи 266 НК:

  • это долг с истекшим сроком исковой давности;
  • долг ликвидированной компании или фирмы, которая исключена из ЕГРЮЛ;
  • невозможность получения денег может установить судебный пристав и вынести постановление об окончании исполнительного производства.

Постановление об окончании исполнительного производства пристав выносит в порядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Для этого есть две основные причины:

  • невозможно установить место нахождения должника, его имущества или счетов;
  • у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и найти его не удалось.

Как говорят чиновники, каждое указанное в пункте 2 статьи 266 НК основание носит самостоятельный характер. Следовательно, организация, у которой есть дебиторская задолженность, вправе отнести ее к безнадежной для целей расчета налога на прибыль по каждому из перечисленных оснований в отдельности.

Например, по истечении срока исковой давности задолженность может быть признана безнадежным долгом, который учитывается в составе внереализационных расходов. Период признания расхода – период, в котором истек срок исковой давности (п. 7 ст. 272 НК).

Как считают срок исковой давности

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?

Вебинары для бухгалтеров

Расскажем, как отмена моратория на банкротство отразится на кредиторах и какие компании могут пострадать больше всего

2 октября завершился полугодовой мораторий на банкротства. Продлевать его не стали, что повлекло за собой всплеск заявлений уже в первую неделю.

Повышение квалификации

Воинский учет

Воинский учет в 1С: ЗУП 8.3. Как правильно вести и не наделать ошибок

Даем пошаговую инструкцию по начальной настройке ведения воинского учета в 1С. Разбираемся, какие флажки ставить, как заполнять карточки мобилизованных или состоящих на учете сотрудников.

Воинский учет в 1С: ЗУП 8.3. Как правильно вести и не наделать ошибок

Мероприятия

Разместить
Экономика России

Госдума приняла федеральный бюджет на 2023–2025 годы в первом чтении

По словам Силуанова проект бюджета характеризуется антикризисной направленностью, увеличением налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль, сохранением расходов бюджета на уровне 2022 года.

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». IT-компаниям начали отказывать в аккредитации. ПФР расставляет ловушки с СЗВ-М

Мы узнали в Минцифры, как защититься, если отказ в аккредитации необоснован. А вот ПФР чудит по-взрослому и там с защитой прав сложнее. Горячая вышла среда.

«Ночной бухгалтер». IT-компаниям начали отказывать в аккредитации. ПФР расставляет ловушки с СЗВ-М
Ведение бизнеса

Продажа, реорганизация или ликвидация бизнеса в условиях мобилизации, санкций и пребывания заграницей

В условиях мобилизации и напряженной политической обстановки многие собственники, уехавшие заграницу или только намеревающиеся это сделать, задаются вопросом: что делать с бизнесом? Есть ли возможность продать, реорганизовать или ликвидировать компанию в срочном порядке или находясь в другой стране?

Продажа, реорганизация или ликвидация бизнеса в условиях мобилизации, санкций и пребывания заграницей
Основные средства

Когда будет начисляться амортизация по капитальным вложениям

Организация приобрела оборудование и ввела в эксплуатацию в качестве ОС. По БУ начисляется амортизация, но фактически оборудование пока не используется, а стоит на складе. Нужно ли начислять амортизацию в НУ или будут возникать временные разницы?

Читать еще