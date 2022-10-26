Как признать долг безнадежным по сроку исковой давности

Когда долг можно признать безнадежным
Понятие безнадежного долга приведено в пункте 2 статьи 266 НК:
- это долг с истекшим сроком исковой давности;
- долг ликвидированной компании или фирмы, которая исключена из ЕГРЮЛ;
- невозможность получения денег может установить судебный пристав и вынести постановление об окончании исполнительного производства.
Постановление об окончании исполнительного производства пристав выносит в порядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Для этого есть две основные причины:
- невозможно установить место нахождения должника, его имущества или счетов;
- у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и найти его не удалось.
Как говорят чиновники, каждое указанное в пункте 2 статьи 266 НК основание носит самостоятельный характер. Следовательно, организация, у которой есть дебиторская задолженность, вправе отнести ее к безнадежной для целей расчета налога на прибыль по каждому из перечисленных оснований в отдельности.
Например, по истечении срока исковой давности задолженность может быть признана безнадежным долгом, который учитывается в составе внереализационных расходов. Период признания расхода – период, в котором истек срок исковой давности (п. 7 ст. 272 НК).
Как считают срок исковой давности
то будет, если подать иск в арбитраж, пока срок не истек
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