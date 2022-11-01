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Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2022 + чек-лист по письмам, которые надо прочитать

Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в октябре. Все кратко, четко, по делу.

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Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2022 + чек-лист по письмам, которые надо прочитать

Ключевые из документов, которые вам просто необходимо прочитать целиком, мы прикрепили тут. Скачивайте и отмечайте прочитанное.

НДФЛ

Реквизиты письма

Cуть разъяснений

Письмо Минфина от 20.09.2022 № 03-04-05/90889

При продаже автомобиля базу по НДФЛ можно уменьшить на расходы по его покупке

Письмо Минфина от 22.09.2022 № 03-04-07/91574

Прощение кредитного долга пострадавшим в СВО не облагается НДФЛ

Письмо УФНС по г. Москве от 21.09.2022 № 7700-00-11-2022/002383@

При сдаче в аренду жилья можно получить стандартный вычет на ребенка. Но только за месяцы, когда был доход

Письмо ФНС от 28.09.2022 № БС-19-11/216@

Если вы получили имущественный вычет до 2014 года, больше вам его не дадут

Письмо ФНС от 12.10.2022 № БС-3-11/11116@

Письмо ФНС от 13.10.2022 № БС-3-11/11170@

Чтобы налоговые резиденты Казахстана не платили в России НДФЛ, они должны предоставить сертификат

Письмо Минфина от 20.09.2022 № 03-04-06/90892

Минфин вновь настаивает на обложении НДФЛ компенсации за задержку зарплаты

Письмо Минфина от 14.09.2022 № 03-04-06/88989

Выплаченная зарплата за декабрь – это доход 2023 года. А в 2023 году свои правила по НДФЛ

Письмо Минфина от 16.09.2022 № 03-04-06/89789

Дистанционщик, работающий за границей, сам платит НДФЛ, если он резидент

Письмо Минфина от 20.09.2022 № 03-04-05/90891

При изъятии земли для госнужд надо сдать декларацию 3-НДФЛ

Письмо Минфина от 07.10.2022 № 03-04-06/97046

Если контрагент-ИП уже закрыл свой бизнес, оплата в его адрес облагается НДФЛ

Письмо Минфина от 06.10.2022 № 03-04-06/96694

Доходы самозанятого в натуральной форме облагаются НДФЛ

Письмо от 07.10.2022 № 03-04-05/96975

Возвращенные москвичам ковидные штрафы не облагаются НДФЛ

Письмо Минфина от 30.08.2022 № 03-04-06/84465

Возвращать НДФЛ физлицу на брокерский счет нельзя

Письмо Минфина от 06.10.2022 № 03-04-06/96611

Зарплата дистанционщика-нерезидента, работающего из заграницы, не облагается НДФЛ

Письмо ФНС от 17.10.2022 № БС-4-11/13833@

Даже если сотрудник уже уволился, ему все равно можно вернуть НДФЛ по имущественному вычету

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Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2022 + чек-лист по письмам, которые надо прочитать

Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в октябре. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2022 + чек-лист по письмам, которые надо прочитать
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