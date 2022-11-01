Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2022 + чек-лист по письмам, которые надо прочитать

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НДФЛ
Реквизиты письма
Cуть разъяснений
Письмо Минфина от 20.09.2022 № 03-04-05/90889
При продаже автомобиля базу по НДФЛ можно уменьшить на расходы по его покупке
Письмо Минфина от 22.09.2022 № 03-04-07/91574
Прощение кредитного долга пострадавшим в СВО не облагается НДФЛ
Письмо УФНС по г. Москве от 21.09.2022 № 7700-00-11-2022/002383@
При сдаче в аренду жилья можно получить стандартный вычет на ребенка. Но только за месяцы, когда был доход
Письмо ФНС от 28.09.2022 № БС-19-11/216@
Если вы получили имущественный вычет до 2014 года, больше вам его не дадут
Письмо ФНС от 12.10.2022 № БС-3-11/11116@
Письмо ФНС от 13.10.2022 № БС-3-11/11170@
Чтобы налоговые резиденты Казахстана не платили в России НДФЛ, они должны предоставить сертификат
Письмо Минфина от 20.09.2022 № 03-04-06/90892
Минфин вновь настаивает на обложении НДФЛ компенсации за задержку зарплаты
Письмо Минфина от 14.09.2022 № 03-04-06/88989
Выплаченная зарплата за декабрь – это доход 2023 года. А в 2023 году свои правила по НДФЛ
Письмо Минфина от 16.09.2022 № 03-04-06/89789
Дистанционщик, работающий за границей, сам платит НДФЛ, если он резидент
Письмо Минфина от 20.09.2022 № 03-04-05/90891
При изъятии земли для госнужд надо сдать декларацию 3-НДФЛ
Письмо Минфина от 07.10.2022 № 03-04-06/97046
Если контрагент-ИП уже закрыл свой бизнес, оплата в его адрес облагается НДФЛ
Письмо Минфина от 06.10.2022 № 03-04-06/96694
Доходы самозанятого в натуральной форме облагаются НДФЛ
Возвращенные москвичам ковидные штрафы не облагаются НДФЛ
Письмо Минфина от 30.08.2022 № 03-04-06/84465
Возвращать НДФЛ физлицу на брокерский счет нельзя
Письмо Минфина от 06.10.2022 № 03-04-06/96611
Зарплата дистанционщика-нерезидента, работающего из заграницы, не облагается НДФЛ
Письмо ФНС от 17.10.2022 № БС-4-11/13833@
Даже если сотрудник уже уволился, ему все равно можно вернуть НДФЛ по имущественному вычету
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