Что изменится для бухгалтера с 1 ноября

C 1 ноября

С 1 ноября 2022 года брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 10%.

Ранее порог для таких сделок составлял 15%.

Информация Банка России от 06.09.2022

Истекает срок, в течение которого допускается оформление паспортов самоходных машин и других видов техники в соответствии с единой формой паспорта и порядком ее заполнения, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.08.2015 № 100.

Не использованные до 1 ноября 2022 года бланки паспортов самоходных машин и других видов техники подлежат сдаче организациями-изготовителями в орган исполнительной власти субъекта РФ, который ведет региональный госнадзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники по месту их регистрации.

Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 № 1507

С 1 ноября 2022 года участники оборота упакованной воды должны представлять в систему «Честный ЗНАК» сведения об обороте и выводе из оборота упакованной воды путем, не являющимся продажей в розницу.

Также с 1 ноября 2022 года по конец февраля 2025 года предприниматели должны вести объемно-сортовой учет.

Передавать сведения в систему «Честный ЗНАК» необходимо о партиях товаров (информация о коде товара и количестве отгружаемого маркированного товара), при этом возможно передавать информацию без указания конкретных кодов маркировки, которые перемещаются между собственниками.

Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 № 841

Начинается эксперимент по предоставлению права на использование открытого программного обеспечения.

Эксперимент будет проводиться по 30 апреля 2024 года.

Участие в эксперименте на добровольной основе смогут принять в том числе юридические и физические лица, направившие до 1 апреля 2023 года соответствующие заявки.

Постановление Правительства РФ от 10.10.2022 № 1804