Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Обзоры для бухгалтера

Что изменится для бухгалтера с 1 ноября

С 1 ноября надо учесть следующие изменения в нормативных документах.

Версия для печати
Что изменится для бухгалтера с 1 ноября

C 1 ноября

С 1 ноября 2022 года брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 10%.

Ранее порог для таких сделок составлял 15%.

Информация Банка России от 06.09.2022

Истекает срок, в течение которого допускается оформление паспортов самоходных машин и других видов техники в соответствии с единой формой паспорта и порядком ее заполнения, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.08.2015 № 100.

Не использованные до 1 ноября 2022 года бланки паспортов самоходных машин и других видов техники подлежат сдаче организациями-изготовителями в орган исполнительной власти субъекта РФ, который ведет региональный госнадзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники по месту их регистрации.

Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 № 1507

С 1 ноября 2022 года участники оборота упакованной воды должны представлять в систему «Честный ЗНАК» сведения об обороте и выводе из оборота упакованной воды путем, не являющимся продажей в розницу.

Также с 1 ноября 2022 года по конец февраля 2025 года предприниматели должны вести объемно-сортовой учет.

Передавать сведения в систему «Честный ЗНАК» необходимо о партиях товаров (информация о коде товара и количестве отгружаемого маркированного товара), при этом возможно передавать информацию без указания конкретных кодов маркировки, которые перемещаются между собственниками.

Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 № 841

Начинается эксперимент по предоставлению права на использование открытого программного обеспечения.

Эксперимент будет проводиться по 30 апреля 2024 года.

Участие в эксперименте на добровольной основе смогут принять в том числе юридические и физические лица, направившие до 1 апреля 2023 года соответствующие заявки.

Постановление Правительства РФ от 10.10.2022 № 1804

C 23 ноября

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?

Психология для бухгалтера

Знаете ли вы самые 13 опасных манипуляций!? Или ещё одна история о невежестве

В данной публикации обсудим и разберём примеры манипуляции, которая так популярна, она называется «Невежество». Продолжаем обсуждение манипуляций по книге Никиты Непряхина «Я манипулирую тобой: методы противодействия скрытому влиянию».

Знаете ли вы самые 13 опасных манипуляций!? Или ещё одна история о невежестве

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2022 + чек-лист по письмам, которые надо прочитать

Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в октябре. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2022 + чек-лист по письмам, которые надо прочитать
Читать еще