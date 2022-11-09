Как заказчику учитывать электромонтажные работы на ОС при аренде

Что надо знать про электромонтажные работы

Электромонтажные работы входят в такое понятие, как СМР – строительно-монтажные работы (в данном случае речь идет о недвижимости). Они могут выполняться как на собственных объектах ОС, так и на арендованных. При аренде такие работы может заказывать:

арендодатель (если они, например, входят в состав работ по капитальному ремонту, выполняемому за счет арендодателя);

арендатор (если работы включаются в текущий ремонт и по договору оплачиваются за счет арендатора).

Для того, чтобы понять, какие конкретно работы отнесены к электромонтажным, можно воспользоваться ГОСТ Р 56203-2015 и классификатором ОКВЭД (ОК 029-2014). В частности, электромонтажные работы включают в себя:

установку электротехнических систем во всех видах зданий и сооружений гражданского строительства;

монтаж электропроводки и электроарматуры, телекоммуникаций, компьютерной сети и проводки кабельного телевидения, включая оптоволоконные линии связи, антенн всех типов, включая спутниковые антенны, осветительных систем, пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации;

выполнение работ по подводке электросетей для подключения электроприборов, кодовых замков, домофонов и прочего оборудования, включая плинтусное отопление.