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Как заказчику учитывать электромонтажные работы на ОС при аренде

Объясняем, на какие нюансы обратить внимание.

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Как заказчику учитывать электромонтажные работы на ОС при аренде

Что надо знать про электромонтажные работы

Электромонтажные работы входят в такое понятие, как СМР – строительно-монтажные работы (в данном случае речь идет о недвижимости). Они могут выполняться как на собственных объектах ОС, так и на арендованных. При аренде такие работы может заказывать:

  • арендодатель (если они, например, входят в состав работ по капитальному ремонту, выполняемому за счет арендодателя);
  • арендатор (если работы включаются в текущий ремонт и по договору оплачиваются за счет арендатора).

Для того, чтобы понять, какие конкретно работы отнесены к электромонтажным, можно воспользоваться ГОСТ Р 56203-2015 и классификатором ОКВЭД (ОК 029-2014). В частности, электромонтажные работы включают в себя:

  • установку электротехнических систем во всех видах зданий и сооружений гражданского строительства;
  • монтаж электропроводки и электроарматуры, телекоммуникаций, компьютерной сети и проводки кабельного телевидения, включая оптоволоконные линии связи, антенн всех типов, включая спутниковые антенны, осветительных систем, пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации;
  • выполнение работ по подводке электросетей для подключения электроприборов, кодовых замков, домофонов и прочего оборудования, включая плинтусное отопление.

Учет таких работ будет зависеть от того, в рамках какой процедуры они проводятся. Самым распространенным вариантом является проведение ремонта здания или отдельного помещения.

К какому виду ремонта отнести

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